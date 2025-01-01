Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 45
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 26
*Новая песня ULVER 17
*Новое видео CLAWFINGER 13
*SLIPKNOT продались за 120 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 45
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 26
*Новая песня ULVER 17
*Новое видео CLAWFINGER 13
*SLIPKNOT продались за 120 12
[= ||| все новости группы



*

Becoming

*
| - |

|||| сегодня

Музыканты ANTHRAX, OVERKILL, STEEL PANTHER на новом альбоме BECOMING



zoom
Wish, новое видео BECOMING, доступно для просмотра ниже. Это обновленная версия композиции, которая вышла на альбоме 2020 года "In The Name Of God", а в клипе на песню появились:

* "The Metal Ambassador" Jose Mangin (SiriusXM radio personality)
* Phil Demmel (KERRY KING, CATEGORY 7, MACHINE HEAD, VIO-LENCE)
* Jason Bittner (SHADOWS FALL, CATEGORY 7, FLOTSAM AND JETSAM, OVERKILL)
* Doc Coyle (GOD FORBID, ICE NINE KILLS, BAD WOLVES)
* Tommy Chong (Cheech & Chong)
* Steve "Zetro" Souza (EXODUS, LEGACY)
* Otep Shamaya (OTEP)
* Andreas Kisser (SEPULTURA)
* Derrick Green (SEPULTURA)
* Corey Beaulieu (TRIVIUM)
* Bootsy Collins (James Brown, PARLIAMENT-FUNKADELIC, P-FUNK, PRAXIS)
* Chris Kontos (FORBIDDEN, MACHINE HEAD, ATTITUDE ADJUSTMENT)
* Max Cavalera (CAVALERA CONSPIRACY, SEPULTURA, SOULFLY)
* Igor Cavalera (CAVALERA CONSPIRACY, SEPULTURA)

Группа также сообщила о выпуске новой пластинки "Consciousness Revolution" в 2026 году, в записи которой в качестве гостей принимали участие:

* Jason Bittner (SHADOWS FALL, CATEGORY 7, OVERKILL, FLOTSAM AND JETSAM)
• Stix Zadinia (STEEL PANTHER)
• Mike Terrana (Tarja, Yngwie Malmsteen, Kiko Loureiro, Tony MacAlpine)
• Cesar Soto (MINISTRY, MAN THE MUTE, PISSING RAZORS)
• Doc Coyle (GOD FORBID, ICE NINE KILLS, BAD WOLVES)
• James Murphy (TESTAMENT, DEATH, OBITUARY)
• Phil Demmel (KERRY KING, CATEGORY 7, MACHINE HEAD, VIO-LENCE)
• Jon Donais (ANTHRAX, SHADOWS FALL, LIVING WRECKAGE)




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 113

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом