|
|
|
все новости группы
|
|
сегодня
Музыканты ANTHRAX, OVERKILL, STEEL PANTHER на новом альбоме BECOMING
Wish, новое видео BECOMING, доступно для просмотра ниже. Это обновленная версия композиции, которая вышла на альбоме 2020 года "In The Name Of God", а в клипе на песню появились:
* "The Metal Ambassador" Jose Mangin (SiriusXM radio personality)
* Phil Demmel (KERRY KING, CATEGORY 7, MACHINE HEAD, VIO-LENCE)
* Jason Bittner (SHADOWS FALL, CATEGORY 7, FLOTSAM AND JETSAM, OVERKILL)
* Doc Coyle (GOD FORBID, ICE NINE KILLS, BAD WOLVES)
* Tommy Chong (Cheech & Chong)
* Steve "Zetro" Souza (EXODUS, LEGACY)
* Otep Shamaya (OTEP)
* Andreas Kisser (SEPULTURA)
* Derrick Green (SEPULTURA)
* Corey Beaulieu (TRIVIUM)
* Bootsy Collins (James Brown, PARLIAMENT-FUNKADELIC, P-FUNK, PRAXIS)
* Chris Kontos (FORBIDDEN, MACHINE HEAD, ATTITUDE ADJUSTMENT)
* Max Cavalera (CAVALERA CONSPIRACY, SEPULTURA, SOULFLY)
* Igor Cavalera (CAVALERA CONSPIRACY, SEPULTURA)
Группа также сообщила о выпуске новой пластинки "Consciousness Revolution" в 2026 году, в записи которой в качестве гостей принимали участие:
* Jason Bittner (SHADOWS FALL, CATEGORY 7, OVERKILL, FLOTSAM AND JETSAM)
• Stix Zadinia (STEEL PANTHER)
• Mike Terrana (Tarja, Yngwie Malmsteen, Kiko Loureiro, Tony MacAlpine)
• Cesar Soto (MINISTRY, MAN THE MUTE, PISSING RAZORS)
• Doc Coyle (GOD FORBID, ICE NINE KILLS, BAD WOLVES)
• James Murphy (TESTAMENT, DEATH, OBITUARY)
• Phil Demmel (KERRY KING, CATEGORY 7, MACHINE HEAD, VIO-LENCE)
• Jon Donais (ANTHRAX, SHADOWS FALL, LIVING WRECKAGE)
|
|
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет