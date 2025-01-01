сегодня



Лидер KREATOR: «Поиск риффов — это лишь 10-15% песни»



MILLE PETROZZA в недавнем интервью рассказал о том, как проходил процесс сочинения материала для нового альбома:



«Дело в том, что это похоже на головоломку. Ты начинаешь придумывать все эти риффы, и тебе кажется, что, может быть, это немного круче того, что я способен сыграть, но если я порепетирую, попрактикуюсь и настроюсь на нужный лад, то, возможно, в какой-то момент смогу это сделать. Это происходит не тогда, когда мы заходим в студию. Но это может случиться, когда мы отыграем первые пять концертов тура. И тогда все пойдет своим чередом.



Тексты песен, как правило, на первом месте. Должна быть какая-то идея. И когда у меня появляется лирическая идея… затем я придумываю риффы. Что касается риффов, то я не хочу себя ограничивать. Я хочу, чтобы они были немного эффектными или что-то такое, что не каждый сможет сыграть сразу. Но в то же время они должны гармонично сочетаться с моим голосом, с моим голосом среднего диапазона, чтобы работать вживую… Но, в конце концов, по моему опыту, всегда было полезно сыграть немного выше своих возможностей. В какой-то момент ты становишься лучшим музыкантом, потому что бросаешь вызов самому себе. Это не обязательно означает, что риффы должны быть сложными любой ценой. Если они классные и их очень легко играть, из них получаются отличные песни. Так что, я думаю, всегда нужно искать то, что лучше всего подходит для песни. И я считаю, что поиск риффов — это всего лишь 10-15% всей композиции. Но это очень важно, особенно в металле».



После того, как ведущий отметил, что лично для него риффы составляют "90%" процесса написания песен, Mille пояснил:



«Безусловно, из этого правила есть исключения. Я не знаю, как METALLICA пишут свои песни. Но я думаю, что риффы у них тоже на первом месте. Так что каждая группа индивидуальна. Нет единой формулы, которая подходила бы для каждой группы. И я считаю, что для моей группы или для моего стиля написания песен всегда было неплохо иметь лирическую тему, а иногда даже просто припев. Мне нужно что-то такое, чему люди могли бы подпевать. Мне нравится, когда люди подпевают. И мне нравится, когда песни запоминаются. Мне нравятся запоминающиеся вещи. Я не сторонник прога. Я люблю RUSH — не поймите меня неправильно — и я люблю инструментальные, ранние вещи, но мне также нравится сочинять композиции. И я считаю, что, например, у таких групп, как TOOL и RUSH, есть нечто среднее — у них отличные песни, но странные ритмы. И мне, как слушателю, это доставляет удовольствие. Но если это слишком [сложно] само по себе, то это не в моем вкусе».



На вопрос о том, как сложились песни для "Krushers Of The World", Mille сказал:



«Я пишу так: я просто записываю демо. У меня есть друг], у которого отличная студия. Он играет в группе под названием ANY GIVEN DAY. Это действительно хорошая группа. И на этот раз, когда я записывал демо-версии, они звучали почти как на альбоме, потому что были настолько детализированы. Барабаны звучали великолепно. Благодаря тому, как мы записали риффы, качество звучания демозаписей было очень хорошим. Так что мне понравилось слушать демозаписи. На самом деле, я слушал их пару месяцев, прежде чем кому-либо их показать. Это помогло мне понять, нравятся мне эти песни или нет. И я жил с этим около полугода, а потом отправился в студию Jens'a. Я приезжал туда с демозаписями, а он проводил предварительную подготовку к записи, например, выдвигал свои идеи.



Все люди разные, но я думаю, что это реально может помочь, если вы сделаете правильную запись песни, которую вы задумали, с электронными барабанами и всем цифровым оборудованием, но при этом сделаете так, как она будет звучать в конце дня, а затем решите, пока вы заняты. — что бы это ни было — мытье посуды, или просто уборка в квартире, или что-то еще, и вы слушаете это фоном, и если вам это нравится, это может стать хорошей песней. Как я уже сказал, это просто мой способ ведения дел, но он мне помогает».







