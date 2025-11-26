Arts
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 45
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 25
*Новая песня ULVER 17
*Новое видео CLAWFINGER 13
*SLIPKNOT продались за 120 12
Visions of Atlantis

26 ноя 2025 : 		 Оркестровая версия от VISIONS OF ATLANTIS

21 окт 2025 : 		 Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS

14 окт 2025 : 		 Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS

25 авг 2025 : 		 Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS

14 авг 2025 : 		 Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS

31 июл 2025 : 		 Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS

18 июл 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления VISIONS OF ATLANTIS

16 июн 2025 : 		 Новое видео VISIONS OF ATLANTIS

12 мар 2025 : 		 Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS

5 мар 2025 : 		 Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS

26 фев 2025 : 		 Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS

19 фев 2025 : 		 Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS

12 фев 2025 : 		 Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS

6 фев 2025 : 		 Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS

29 янв 2025 : 		 Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS

22 янв 2025 : 		 Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS

15 янв 2025 : 		 Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS

10 янв 2025 : 		 Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS

17 дек 2024 : 		 Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS

11 дек 2024 : 		 Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS

4 дек 2024 : 		 Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS

27 ноя 2024 : 		 Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS

13 ноя 2024 : 		 Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS

20 июл 2024 : 		 Успехи в чартах VISIONS OF ATLANTIS

2 июл 2024 : 		 Новое видео VISIONS OF ATLANTIS

15 май 2024 : 		 Новая песня VISIONS OF ATLANTIS
|||| 26 ноя 2025

Оркестровая версия от VISIONS OF ATLANTIS



Ashes to the Sea (Orchestral Version), новая композиция VISIONS OF ATLANTIS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового релиза Armada – An Orchestral Voyage, выход которого намечен на шестое февраля.

Clemi: «Мы рады представить вам еще одну захватывающую работу — «Armada - An Orchestral Voyage». Этот самый первый трек, “Ashes to the Sea”, очень дорог мне из-за оригинального послания, которое он несет. В этой версии слова умолкают, оставляя место эмоциям и вибрациям, которые окутывают слушателя, и тогда он может свободно воображать и чувствовать вместе со струнными и прекрасными оркестровыми аранжировками.

Этой новой инструментальной пластинкой мы действительно хотели подчеркнуть суть звучания VISIONS OF ATLANTIS — симфоническую музыку. Когда мы выпустили A Pirate Symphony, отзывы наших поклонников были восторженными. Организовав оркестровое путешествие, мы не ограничились повторением формулы победы — мы стремились пойти еще дальше и предложить воплощение симфонического произведения. Все основные мелодии, по-прежнему основанные на оркестровом инструментальном подходе, были страстно и умело исполнены настоящими инструментами, такими как скрипки, флейты и даже дудук! Этот альбом превращает наш последний студийный релиз Armada в самое эпическое путешествие — идеальный симфонический саундтрек к любому приключению. Им можно наслаждаться как отдельно, так и вместе с любимой книгой, походами на свежем воздухе или игровыми вечерами!»

Трек-лист:

01 To Those Who Choose to Fight
02 The Land of the Free
03 Monsters
04 Tonight I’m Alive
05 Armada
06 The Dead of the Sea
07 Ashes to the Sea
08 Hellfire
09 Collide
10 Magic of the Night
11 Underwater
12 Where the Sky and Ocean Blend




КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

26 ноя 2025
ggg666
Пираты уже подъзаебали если честно...
просмотров: 128

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
