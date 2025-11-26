26 ноя 2025



Оркестровая версия от VISIONS OF ATLANTIS



Ashes to the Sea (Orchestral Version), новая композиция VISIONS OF ATLANTIS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового релиза Armada – An Orchestral Voyage, выход которого намечен на шестое февраля.



Clemi: «Мы рады представить вам еще одну захватывающую работу — «Armada - An Orchestral Voyage». Этот самый первый трек, “Ashes to the Sea”, очень дорог мне из-за оригинального послания, которое он несет. В этой версии слова умолкают, оставляя место эмоциям и вибрациям, которые окутывают слушателя, и тогда он может свободно воображать и чувствовать вместе со струнными и прекрасными оркестровыми аранжировками.



Этой новой инструментальной пластинкой мы действительно хотели подчеркнуть суть звучания VISIONS OF ATLANTIS — симфоническую музыку. Когда мы выпустили A Pirate Symphony, отзывы наших поклонников были восторженными. Организовав оркестровое путешествие, мы не ограничились повторением формулы победы — мы стремились пойти еще дальше и предложить воплощение симфонического произведения. Все основные мелодии, по-прежнему основанные на оркестровом инструментальном подходе, были страстно и умело исполнены настоящими инструментами, такими как скрипки, флейты и даже дудук! Этот альбом превращает наш последний студийный релиз Armada в самое эпическое путешествие — идеальный симфонический саундтрек к любому приключению. Им можно наслаждаться как отдельно, так и вместе с любимой книгой, походами на свежем воздухе или игровыми вечерами!»



Трек-лист:



01 To Those Who Choose to Fight

02 The Land of the Free

03 Monsters

04 Tonight I’m Alive

05 Armada

06 The Dead of the Sea

07 Ashes to the Sea

08 Hellfire

09 Collide

10 Magic of the Night

11 Underwater

12 Where the Sky and Ocean Blend







