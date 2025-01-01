Arts
Новости
Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 45
ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 25
Новая песня ULVER 17
Новое видео CLAWFINGER 13
SLIPKNOT продались за 120 12
26 ноя 2025 : 		 Новая песня DRAGONFORCE

21 ноя 2025 : 		 Концертное видео DRAGONFORCE

24 авг 2025 : 		 Лидер DRAGONFORCE: «Творческий контроль для нас крайне важен»

6 июн 2025 : 		 ALISSA WHITE-GLUZ в новом видео DRAGONFORCE

2 июн 2025 : 		 DRAGONFORCE с POLYPHIA

22 апр 2025 : 		 Лидер DRAGONFORCE о переменах в составе

27 мар 2025 : 		 Лидер DRAGONFORCE хочет вновь собрать состав "Inhuman Rampage"

3 дек 2024 : 		 Лидер DRAGONFORCE: «Атмосфера в группе просто прекрасна!»

24 окт 2024 : 		 Лидер DRAGONFORCE о важности соцсетей и общения с фанатами

9 сен 2024 : 		 Гитарист DRAGONFORCE: «Мне положить на хейтеров»

31 май 2024 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

1 апр 2024 : 		 Гитарист DRAGONFORCE о новом альбоме

15 мар 2024 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

13 мар 2024 : 		 Лидер DRAGONFORCE о том, почему Тейлор Свифт

16 фев 2024 : 		 Кавер-версия Тейлор Свифт от DRAGONFORCE

19 янв 2024 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

23 дек 2023 : 		 Видео полного выступления DRAGONFORCE

6 дек 2023 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

1 дек 2023 : 		 Вокалистка AMARANTHE в новом видео DRAGONFORCE

21 ноя 2023 : 		 ALISSA WHITE-GLUZ и ELIZE RYD выступили с DRAGONFORCE

7 ноя 2023 : 		 ALISSA WHITE-GLUZ спела с DRAGONFORCE хит Тейлор Свифт

18 окт 2023 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

14 сен 2023 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

12 сен 2023 : 		 Как DRAGONFORCE попали на Napalm

16 авг 2023 : 		 DRAGONFORCE завершают работу над альбомом

12 авг 2023 : 		 DRAGONFORCE на NAPALM RECORDS
Новая песня DRAGONFORCE



Dragon Smash Goblin (ft. Nekrogoblikon), новая песня DRAGONFORCE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек вошел в саундтрек к Beat Saber 8




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
