Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 45
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 25
*Новая песня ULVER 17
*Новое видео CLAWFINGER 13
*SLIPKNOT продались за 120 12
Girlschool

27 ноя 2025 : 		 Кавер-версия METALLICA от GIRLSCHOOL

23 фев 2025 : 		 Почему DENISE DUFORT нет в туре с GIRLSCHOOL

12 фев 2025 : 		 Вокалистке GIRLSCHOOL не очень?

1 апр 2024 : 		 GIRLSCHOOL последний раз в США

27 июл 2023 : 		 Новое видео GIRLSCHOOL

15 июн 2023 : 		 Новое видео GIRLSCHOOL

26 апр 2023 : 		 Новое видео GIRLSCHOOL

11 янв 2023 : 		 GIRLSCHOOL выпускают бокс-сет

24 сен 2021 : 		 Видео с выступления GIRLSCHOOL

10 фев 2020 : 		 GIRLSCHOOL о встрече с Лемми

31 янв 2019 : 		 GIRLSCHOOL расстались с басисткой

8 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления GIRLSCHOOL

4 дек 2015 : 		 Видео с выступления GIRLSCHOOL

6 ноя 2015 : 		 Видео с текстом от GIRLSCHOOL

10 сен 2015 : 		 Новый альбом GIRLSCHOOL выйдет в ноябре

25 май 2015 : 		 Видео с выступления GIRLSCHOOL

15 май 2015 : 		 Концертные записи GIRLSCHOOL выйдут на CD и виниле

1 май 2015 : 		 GIRLSCHOOL выпустят ЕР

5 мар 2015 : 		 GIRLSCHOOL завершают работу над альбомом

4 дек 2014 : 		 Новый альбом GIRLSCHOOL выйдет весной

5 июл 2012 : 		 Профессиональное видео полного выступления GIRLSCHOOL

13 мар 2012 : 		 Видео с выступления GIRLSCHOOL

11 сен 2011 : 		 Семплы с перезаписанного альбома GIRLSCHOOL

11 дек 2010 : 		 GIRLSCHOOL перезаписывают классическую работу

22 сен 2005 : 		 GIRLSCHOOL: новые версии "Emergency" и "London" в сети
Кавер-версия METALLICA от GIRLSCHOOL



GIRLSCHOOL представили собственную версию композиции METALLICA Hit The Lights (feat Alcatrazz, feat Joe Stump)




Комментарии

27 ноя 2025
Орион
матерь божья
просмотров: 34

