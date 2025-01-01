Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 45
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 28
*Новая песня ULVER 17
*Новое видео CLAWFINGER 13
*SLIPKNOT продались за 120 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 45
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 28
*Новая песня ULVER 17
*Новое видео CLAWFINGER 13
*SLIPKNOT продались за 120 12
[= ||| все новости группы



*

Machine Head

*



27 ноя 2025 : 		 MACHINE HEAD выступят как трио

4 июл 2025 : 		 MACHINE HEAD о выступлении на фестивале Tons Of Rock

1 июл 2025 : 		 Видео с выступления MACHINE HEAD

3 май 2025 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Музыка — это личное»

25 апр 2025 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

21 апр 2025 : 		 MACHINE HEAD исполнили новую песню

8 апр 2025 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

3 апр 2025 : 		 MACHINE HEAD исполнили две новые песни

2 апр 2025 : 		 Лидер MACHINE HEAD обещает балладу

14 мар 2025 : 		 MACHINE HEAD выпускают виски

18 фев 2025 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

12 фев 2025 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

17 дек 2024 : 		 MACHINE HEAD исполнили кавер-версию хита PHIL COLLINS

6 дек 2024 : 		 MACHINE HEAD завершают работу над альбомом

15 ноя 2024 : 		 IN FLAMES, LACUNA COIL и UNEARTH в новом треке MACHINE HEAD

9 авг 2024 : 		 MACHINE HEAD выпустят демо

2 авг 2024 : 		 MACHINE HEAD выпускают пиво

25 июн 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления MACHINE HEAD

24 фев 2024 : 		 Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH присоединился на сцене к MACHINE HEAD

19 фев 2024 : 		 Видео полного выступления MACHINE HEAD

18 фев 2024 : 		 VOGG покинул состав MACHINE HEAD

15 фев 2024 : 		 Гитарист AMON AMARTH присоединился на сцене к MACHINE HEAD

22 янв 2024 : 		 MACHINE HEAD открыли тур

27 ноя 2023 : 		 Вскрытие MACHINE HEAD

6 ноя 2023 : 		 Лидер MACHINE HEAD выступил в Мексике

2 ноя 2023 : 		 Лидер MACHINE HEAD не стал говорить IAN'у GILLAN'y, что его группа названа не в честь альбома DEEP PURPLE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MACHINE HEAD выступят как трио



zoom
MACHINE HEAD отыграют первые три концерта в Австралии в формате трио. По этому случаю Robb Flynn опубликовал специальное видео:

«Это будут довольно уникальные концерты, которые мы проведем на первых трех концертах [Good Things festival] в Австралии, потому что у гитариста, которого мы наняли для участия в этих шести концертах, возникли семейные проблемы. Итак, как вы уже знали, у отца Reece [Alan Scruggs, бывшего гастролирующего гитариста MACHINE HEAD] недавно обнаружили рак легких, и поэтому он остается дома. [Продюсер MACHINE HEAD] Zack [Ohren], который иногда играет у нас [на гитаре], не смог ничего сделать, так как у него самого были проблемы со здоровьем. А потом с этим парнем что-то случилось. Итак, первые три концерта MACHINE HEAD на фестивале Good Things пройдут в составе трех человек. Это буду я, Jared [MacEachern, бас-гитара] и Matt [Alston, ударные]. И это будет в основном в стиле "Electric Happy Hour", именно так мы с Jared'ом ведем прямые трансляции уже пять лет. На самом деле, это не первый раз, когда мы выступаем втроем. В первый раз, когда мы давали секретное шоу на фестивале Bloodstock [под открытым небом], мы выступали втроем. В нем были только я, Jared и Matt. Во время первого тура Reece, в котором он выступал с нами, у него был очень странный сет-лист, и в итоге мы играли по шесть-семь песен за вечер в течение первых двух недель втроем, и все получилось классно.

На самом деле, я с нетерпением жду этого концерта, потому что это все равно будет шоу "Вечер с", на котором нам предстоит сыграть много песен. Мы собираемся вытащить кое-что из закромов, кое-что интересное. А если вы приедете в Перт, Саншайн-Кост или Канберру, то сможете увидеть совершенно уникальное шоу MACHINE HEAD, которое бывает раз в жизни.

Так что приезжайте, приходите потусоваться в субботу, понедельник, а затем в среду — в Перт, Саншайн-Кост и Канберру. И мы будем зажигать. Зацените нас!»






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 81

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом