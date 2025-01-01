сегодня



MACHINE HEAD выступят как трио



MACHINE HEAD отыграют первые три концерта в Австралии в формате трио. По этому случаю Robb Flynn опубликовал специальное видео:



«Это будут довольно уникальные концерты, которые мы проведем на первых трех концертах [Good Things festival] в Австралии, потому что у гитариста, которого мы наняли для участия в этих шести концертах, возникли семейные проблемы. Итак, как вы уже знали, у отца Reece [Alan Scruggs, бывшего гастролирующего гитариста MACHINE HEAD] недавно обнаружили рак легких, и поэтому он остается дома. [Продюсер MACHINE HEAD] Zack [Ohren], который иногда играет у нас [на гитаре], не смог ничего сделать, так как у него самого были проблемы со здоровьем. А потом с этим парнем что-то случилось. Итак, первые три концерта MACHINE HEAD на фестивале Good Things пройдут в составе трех человек. Это буду я, Jared [MacEachern, бас-гитара] и Matt [Alston, ударные]. И это будет в основном в стиле "Electric Happy Hour", именно так мы с Jared'ом ведем прямые трансляции уже пять лет. На самом деле, это не первый раз, когда мы выступаем втроем. В первый раз, когда мы давали секретное шоу на фестивале Bloodstock [под открытым небом], мы выступали втроем. В нем были только я, Jared и Matt. Во время первого тура Reece, в котором он выступал с нами, у него был очень странный сет-лист, и в итоге мы играли по шесть-семь песен за вечер в течение первых двух недель втроем, и все получилось классно.



На самом деле, я с нетерпением жду этого концерта, потому что это все равно будет шоу "Вечер с", на котором нам предстоит сыграть много песен. Мы собираемся вытащить кое-что из закромов, кое-что интересное. А если вы приедете в Перт, Саншайн-Кост или Канберру, то сможете увидеть совершенно уникальное шоу MACHINE HEAD, которое бывает раз в жизни.



Так что приезжайте, приходите потусоваться в субботу, понедельник, а затем в среду — в Перт, Саншайн-Кост и Канберру. И мы будем зажигать. Зацените нас!»











+0 -0



просмотров: 81

