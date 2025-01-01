сегодня



KINGS OF THRASH готовят сингл



Группа KINGS OF THRASH, в состав которой входят David Ellefson (bass), Jeff Young (guitar), Chaz Leon (vocals, guitar) и Fred Aching, заключила контракт с Cleopatra Records на релиз нового сингла.











