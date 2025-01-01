×
Kings of Thrash
США
-
-
Facebook:
https://www.facebook.com/kingsofthrash/
27 ноя 2025
:
KINGS OF THRASH готовят сингл
13 окт 2025
:
BOBBY GUSTAFSON выступил с KINGS OF THRASH
30 сен 2025
:
Kings of Thrash приедут в Россию весной
8 сен 2025
:
CHRIS POLAND выступил с KINGS OF THRASH
19 май 2025
:
Новое видео KINGS OF THRASH
11 мар 2025
:
Видео с выступления KINGS OF THRASH
12 ноя 2024
:
Видео с выступления KINGS OF THRASH
17 авг 2024
:
KINGS OF THRASH в Австралии
25 июл 2024
:
KINGS OF THRASH открыли тур
6 июл 2024
:
Гитарист KINGS OF THRASH о новой группе с бароном Силенда
1 июл 2024
:
Видео с выступления KINGS OF THRASH
12 фев 2024
:
Видео с выступления KINGS OF THRASH
10 янв 2024
:
Видео с выступления KINGS OF THRASH
24 дек 2023
:
Видео с выступления KINGS OF THRASH
18 дек 2023
:
Видео с выступления KINGS OF THRASH
31 авг 2023
:
DAVID ELLEFSON о том, почему не позвал MARTY в KINGS OF THRASH
16 авг 2023
:
JEFF YOUNG: «Альбом KINGS OF THRASH будет лучше, чем всё, что MEGADETH сделали в последнее время»
30 июл 2023
:
У KINGS OF THRASH есть пять песен
24 июн 2023
:
DAVID ELLEFSON: «Что-то новое от нас может выйти и не как KINGS OF THRASH»
28 май 2023
:
DAVID ELLEFSON — о KINGS OF THRASH: «Мы с JEFF'ом создаём новое звучание»
11 мар 2023
:
Гитарист RIOT присоединился на сцене к KINGS OF THRASH
2 мар 2023
:
Видео исполнения нового трека KINGS OF THRASH
28 фев 2023
:
Бывшие из MEGADETH встретились впервые за 35 лет
23 фев 2023
:
KINGS OF THRASH исполнили новую песню
20 фев 2023
:
Видео с выступления KINGS OF THRASH
12 фев 2023
:
KINGS OF THRASH работают над новой песней
8 фев 2023
:
CHRIS POLAND с удовольствием сыграл бы с DAVE'ом MUSTAINE'ом на выступлении KINGS OF THRASH
7 фев 2023
:
Фрагмент нового релиза KINGS OF THRASH
4 фев 2023
:
Фрагмент новой музыки от KINGS OF THRASH
31 янв 2023
:
Видео с выступления KINGS OF THRASH
30 янв 2023
:
Бывший гитарист MEGADETH сказал, что ему всё равно, что думает Dave Mustaine о KINGS OF THRASH
25 янв 2023
:
KINGS OF THRASH нашли лейбл
17 дек 2022
:
Качественное видео с выступления KINGS OF THRASH
23 ноя 2022
:
Видео с выступления KINGS OF THRASH
9 ноя 2022
:
DAVID ELLEFSON — о выступлениях KINGS OF THRASH: «Первый раз стрельнули удачно и планируем повторить!»
1 ноя 2022
:
DAVID ELLEFSON: «KINGS OF THRASH работают и над студийным, и над концертным материалом»
18 окт 2022
:
ELLEFSON, YOUNG & POLAND собираются в студию
18 окт 2022
:
Продолжение KINGS OF THRASH
14 окт 2022
:
Старт KINGS OF THRASH
8 сен 2022
:
Бывшие из MEGADETH начинают репетиции
сегодня
KINGS OF THRASH готовят сингл
Группа KINGS OF THRASH, в состав которой входят David Ellefson (bass), Jeff Young (guitar), Chaz Leon (vocals, guitar) и Fred Aching, заключила контракт с Cleopatra Records на релиз нового сингла.
Сообщений нет
