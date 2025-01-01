сегодня



HELLOWEEN отменили концерты в Азии из-за проблем вокалиста



HELLOWEEN опубликовали следующее сообщение:



«Дорогие pumpkinheads, к сожалению, мы вынуждены сообщить, что вынуждены отменить запланированные концерты Helloween в (Юго) Восточной Азии.



Во время недавно завершившегося европейского турне Michael Kiske подхватил острый фаринголаринготрахеит и астматическую одышку с бронхитом, и его врач прописал ему немедленный постельный режим.



Мы очень сочувствуем нашим поклонникам в Индонезии, Малайзии и Тайване, но здоровье Michael имеет для нас первостепенное значение, и, чтобы предотвратить долгосрочное повреждение его голоса, этот шаг неизбежен.



Мы желаем ему скорейшего выздоровления и надеемся, что сможем представить нашим поклонникам в Юго-Восточной Азии наше грандиозное шоу "40 Years Anniversary" в 2026 году!»







