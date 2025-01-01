Arts
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 45
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 28
*Новая песня ULVER 17
*Новое видео CLAWFINGER 13
*SLIPKNOT продались за 120 12
*

Helloween

*



27 ноя 2025 : 		 HELLOWEEN отменили концерты в Азии из-за проблем вокалиста

1 ноя 2025 : 		 Видео полного выступления HELLOWEEN

20 окт 2025 : 		 HELLOWEEN открыли тур

29 авг 2025 : 		 Новое видео HELLOWEEN

29 авг 2025 : 		 Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания

17 авг 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Еще в 99 думал, что Оззи долго не протянет»

1 авг 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость»

25 июл 2025 : 		 Новая песня HELLOWEEN

21 июл 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «К сожалению, мы не г*и. Это был бы следующий шаг...»

29 июн 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN о «Chameleon»: «Это круто для BON JOVI»

28 июн 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN о сохранении вокала

20 июн 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Мы не испытывали никакого давления»

13 июн 2025 : 		 Новое видео HELLOWEEN

27 май 2025 : 		 Вокалисты HELLOWEEN: «Внутри мы все гиганты, а потом появляются монстры»

13 апр 2025 : 		 Новый альбом HELLOWEEN выйдет летом

10 апр 2025 : 		 Альбом HELLOWEEN готов: первые семплы

2 апр 2025 : 		 Басист HELLOWEEN представляет новый релиз

18 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

16 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

14 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

13 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

12 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

10 мар 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN»

7 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

6 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

3 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN
HELLOWEEN отменили концерты в Азии из-за проблем вокалиста



HELLOWEEN опубликовали следующее сообщение:

«Дорогие pumpkinheads, к сожалению, мы вынуждены сообщить, что вынуждены отменить запланированные концерты Helloween в (Юго) Восточной Азии.

Во время недавно завершившегося европейского турне Michael Kiske подхватил острый фаринголаринготрахеит и астматическую одышку с бронхитом, и его врач прописал ему немедленный постельный режим.

Мы очень сочувствуем нашим поклонникам в Индонезии, Малайзии и Тайване, но здоровье Michael имеет для нас первостепенное значение, и, чтобы предотвратить долгосрочное повреждение его голоса, этот шаг неизбежен.

Мы желаем ему скорейшего выздоровления и надеемся, что сможем представить нашим поклонникам в Юго-Восточной Азии наше грандиозное шоу "40 Years Anniversary" в 2026 году!»




Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 29

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
