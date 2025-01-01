сегодня



Вокалист KING'S X: «Мы воодушевлены новой музыкой»



Doug "Dug" Pinnick в недавнем интервью поговорил о том, стоит ли ждать от коллектива новой музыки:



«Мы как раз говорили о записи нового альбома. И я надеюсь, что мы сможем придумать, где, как и с чем все это связать. На самом деле, на следующей неделе у нас будет встреча — я думаю, телефонная конференция — чтобы обсудить, что мы хотим сделать и как мы хотим сделать это сейчас.



Мы в восторге от записи нового альбома. Прошло уже 46 лет, а несколько недель назад у нас был день рождения, и 46 лет, как мы вместе. И мы похожи на кучку маленьких детей, которые говорят: "Мы все еще делаем это. И мы по-прежнему звучим хорошо, и это по-прежнему работает. Давайте запишем еще один альбом. Что за чертовщина?" И в буквальном смысле, это похоже на то, что мы одна из старейших групп, создающих музыку, и мы все еще как дети на игровой площадке. Немного медленнее, не так скоро. Мы больше не ссоримся из-за мест и прочего. Мы научились доверять друг другу и верить друг в друга, как и любая другая группа. Но это секрет группы, если вы вместе 20, 30, 40, 50 лет — вы знаете друг друга очень хорошо и можете заниматься любовью так, как никогда раньше, как старые люди. [Смеется]»







