Новости
28 ноя 2025 : 		 Вокалист KING'S X: «Мы воодушевлены новой музыкой»

19 июн 2025 : 		 Вокалист KING'S X: «Мы повлияли на многие группы»

25 фев 2025 : 		 Будет ли новый KING'S X?

16 фев 2025 : 		 KING'S X придумали гранж?

5 окт 2024 : 		 Фрагмент нового релиза басиста KING'S X

2 окт 2024 : 		 Вокалист KING'S X готовит сольный альбом

24 сен 2024 : 		 Вокалист KING'S X: «Мы не друзья и не враги»

7 сен 2024 : 		 Вокалист KING'S X: «Да я уже старпер»

29 май 2023 : 		 Видео с выступления KING'S X

17 май 2023 : 		 Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами

6 дек 2022 : 		 Вокалист KING'S X — о переменах в индустрии

21 сен 2022 : 		 Видео с текстом от KING'S X

5 сен 2022 : 		 DOUG PINNICK — о KING'S X: «Это никогда не было прибыльным занятием»

30 авг 2022 : 		 Новый сингл KING'S X

25 авг 2022 : 		 Вскрытие KING'S X

17 авг 2022 : 		 Вокалист KING'S X — о влиянии на SOUNDGARDEN, PEARL JAM и ALICE IN CHAINS

31 июл 2022 : 		 PAUL SHAFFER присоединился на сцене к KING'S X

28 июл 2022 : 		 Новая песня KING'S X

11 июл 2022 : 		 Гитарист KING'S X серьезно болен

28 июн 2022 : 		 Новая песня KING'S X

5 май 2022 : 		 Новый альбом KING'S X выйдет осенью

2 мар 2022 : 		 Гитарист KING'S X — о новом альбоме: «Это лучшее, что я сделал за долгое время»

21 фев 2022 : 		 Гитарист KING'S X представил новый сингл

5 фев 2022 : 		 Гитарист KING'S X представил первый сингл

31 янв 2022 : 		 Вокалист KING'S X: «Согласно Библии, мужчина не должен ложиться с другим мужчиной; это мерзость. А я ведь из таких, и как быть?»

26 янв 2022 : 		 Гитарист KING'S X выпустит альбом весной
Вокалист KING'S X: «Мы воодушевлены новой музыкой»



Doug "Dug" Pinnick в недавнем интервью поговорил о том, стоит ли ждать от коллектива новой музыки:

«Мы как раз говорили о записи нового альбома. И я надеюсь, что мы сможем придумать, где, как и с чем все это связать. На самом деле, на следующей неделе у нас будет встреча — я думаю, телефонная конференция — чтобы обсудить, что мы хотим сделать и как мы хотим сделать это сейчас.

Мы в восторге от записи нового альбома. Прошло уже 46 лет, а несколько недель назад у нас был день рождения, и 46 лет, как мы вместе. И мы похожи на кучку маленьких детей, которые говорят: "Мы все еще делаем это. И мы по-прежнему звучим хорошо, и это по-прежнему работает. Давайте запишем еще один альбом. Что за чертовщина?" И в буквальном смысле, это похоже на то, что мы одна из старейших групп, создающих музыку, и мы все еще как дети на игровой площадке. Немного медленнее, не так скоро. Мы больше не ссоримся из-за мест и прочего. Мы научились доверять друг другу и верить друг в друга, как и любая другая группа. Но это секрет группы, если вы вместе 20, 30, 40, 50 лет — вы знаете друг друга очень хорошо и можете заниматься любовью так, как никогда раньше, как старые люди. [Смеется]»




просмотров: 90

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
