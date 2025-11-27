Arts
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 45
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 28
*Новая песня ULVER 17
*Новое видео CLAWFINGER 13
*SLIPKNOT продались за 120 12
Новости
Tool

27 ноя 2025 : 		 Басист TOOL: «Да, мы работаем над новой музыкой»

26 авг 2025 : 		 Гитарист TOOL о финальном шоу BLACK SABBATH

6 июл 2025 : 		 Группа TOOL выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

17 фев 2025 : 		 TOOL планируют новую музыку

27 окт 2024 : 		 TOOL замутили свой фестиваль

14 мар 2024 : 		 Барабанщик TOOL о своем инструменте

14 фев 2024 : 		 TOOL не планируют ждать еще 13 лет

4 фев 2024 : 		 DANNY CAREY о новом TOOL

11 янв 2024 : 		 чОрный пояс вокалиста TOOL

10 янв 2024 : 		 YOYOKA исполняет TOOL

22 ноя 2023 : 		 ALEX LIFESON присоединился на сцене к TOOL

16 окт 2023 : 		 Видео полного выступления TOOL

12 окт 2023 : 		 У TOOL много идей

9 окт 2023 : 		 Видео полного выступления TOOL

6 сен 2023 : 		 Вокалист TOOL о Power Trip

31 авг 2023 : 		 Винодел из TOOL приглашает на дегустацию

23 май 2023 : 		 Вокалист TOOL прикинулся драг-квин

26 янв 2023 : 		 С барабанщика TOOL сняли обвинения

9 дек 2022 : 		 Барабанщик TOOL предстанет перед судом зимой

20 июл 2022 : 		 Новый трек от басиста TOOL

28 июн 2022 : 		 Винил TOOL выйдет летом

11 июн 2022 : 		 Вокалист TOOL четыре раза цеплял COVID-19

18 мар 2022 : 		 Новое видео TOOL

15 мар 2022 : 		 TOOL не будут ждать 13 лет, чтобы выпустить альбом

10 мар 2022 : 		 TOOL исполнили "Undertow"

1 мар 2022 : 		 Обновленный вариант от TOOL
Басист TOOL: «Да, мы работаем над новой музыкой»



JUSTIN CHANCELLOR в недавнем интервью ответил на вопрос, не вызывает ли у него страхи вопросы про новую музыку:

«Немного. Немного. Но все в порядке. Все в порядке. Я имею в виду, что дело в том, что я скажу вам, что мы работаем над новой музыкой. Я не знаю, когда мы ее закончим. Мы работали над материалом, время от времени, в течение нескольких лет. Мы всегда работаем над новой музыкой. На прошлой неделе я был в студии с Danny [Carey, барабанщиком TOOL], у нас были кое-какие идеи. Но я всегда говорю вот что: у искусства на самом деле нет расписания. Вы не можете его навязать. А если и заставляете, то, как правило, выходит не очень здорово. Поэтому я думаю, что, особенно в нашей группе, это правило работает. Это другой вид алхимии. И я думаю, мы все усвоили урок — у Maynard's [James Keenan, вокалиста TOOL] есть свои сайд-проекты. Danny занимается кучей разных вещей, Adam [Jones, гитарист TOOL] занимается разной ерундой, а у меня есть свои. И мы научились [выделять] время, когда людям нужно побыть наедине, чтобы заняться другими делами, которые, на самом деле, влияют и на то, что мы делаем, когда снова собираемся вместе. Так что это дает нам небольшой запас прочности, который сказывается на новых композициях, которые мы создаем, вновь собираясь вместе.

Так что, да, это немного странный вопрос, потому что все всегда издеваются, мол, у нас уходит так много времени на создание музыки. Но я горжусь всем, что мы сделали. 13 лет — они всегда говорят о том, что [на то, чтобы выпустить альбом после '10,000 Days' 2006 года] мне кажется, что прошла всего неделя. Когда мы работали над этим каждый день, мы просто из кожи вон лезли. И, в конце концов, это не имеет большого значения. Если ты делаешь что-то достойное, даже если это что-то одно, оно того стоит!»




27 ноя 2025
WahrandPhain
'10,000 Days'

да не, почти 20 уже прошло, а вы так ничего и не сделали
