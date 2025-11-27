сегодня



Басист TOOL: «Да, мы работаем над новой музыкой»



JUSTIN CHANCELLOR в недавнем интервью ответил на вопрос, не вызывает ли у него страхи вопросы про новую музыку:



«Немного. Немного. Но все в порядке. Все в порядке. Я имею в виду, что дело в том, что я скажу вам, что мы работаем над новой музыкой. Я не знаю, когда мы ее закончим. Мы работали над материалом, время от времени, в течение нескольких лет. Мы всегда работаем над новой музыкой. На прошлой неделе я был в студии с Danny [Carey, барабанщиком TOOL], у нас были кое-какие идеи. Но я всегда говорю вот что: у искусства на самом деле нет расписания. Вы не можете его навязать. А если и заставляете, то, как правило, выходит не очень здорово. Поэтому я думаю, что, особенно в нашей группе, это правило работает. Это другой вид алхимии. И я думаю, мы все усвоили урок — у Maynard's [James Keenan, вокалиста TOOL] есть свои сайд-проекты. Danny занимается кучей разных вещей, Adam [Jones, гитарист TOOL] занимается разной ерундой, а у меня есть свои. И мы научились [выделять] время, когда людям нужно побыть наедине, чтобы заняться другими делами, которые, на самом деле, влияют и на то, что мы делаем, когда снова собираемся вместе. Так что это дает нам небольшой запас прочности, который сказывается на новых композициях, которые мы создаем, вновь собираясь вместе.



Так что, да, это немного странный вопрос, потому что все всегда издеваются, мол, у нас уходит так много времени на создание музыки. Но я горжусь всем, что мы сделали. 13 лет — они всегда говорят о том, что [на то, чтобы выпустить альбом после '10,000 Days' 2006 года] мне кажется, что прошла всего неделя. Когда мы работали над этим каждый день, мы просто из кожи вон лезли. И, в конце концов, это не имеет большого значения. Если ты делаешь что-то достойное, даже если это что-то одно, оно того стоит!»







