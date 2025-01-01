×
Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа»
ARCH ENEMY расстались с вокалисткой
Новая песня ULVER
Новое видео CLAWFINGER
SLIPKNOT продались за 120
Peter Criss
США
Hard Rock
http://www.petercriss.net
Facebook:
https://www.facebook.com/petercrissdrums/
27 ноя 2025
:
PETER CRISS исполнил песню KISS
3 ноя 2025
:
PETER CRISS выпустит альбом зимой
18 май 2025
:
Бывший барабанщик KISS о новом сольном альбоме: «Это альбом, который я всегда хотел создать»
3 сен 2023
:
PETER CRISS исполнил классику 30-х
6 янв 2023
:
PETER CRISS обновил песню KISS
24 май 2022
:
PETER CRISS выступил с SISTERS DOLL
2 июл 2021
:
Кто более недооценён: PETER CRISS или RINGO STARR?
22 дек 2020
:
JOE PERRY, ALICE COOPER, ROB ZOMBIE поздравляют PETER'a CRISS'a
8 июл 2020
:
PETER CRISS исполняет тему 1978-го года
8 апр 2019
:
Дом, где жил оригинальный барабанщик KISS, выставлен на продажу
13 ноя 2018
:
PETER CRISS обучает детей
20 июн 2017
:
PETER CRISS отыграл последнее шоу в США
13 май 2017
:
Видео с выступления PETER CRISS
23 мар 2016
:
Фрагмент трибьют-альбома PETER CRISS
21 дек 2014
:
PETER CRISS работает с JOHN 5 над своим новым сольником
17 янв 2012
:
PETER CRISS о возможном реюнионе с KISS
16 янв 2012
:
PETER CRISS получил награду Drum Legend'
15 фев 2011
:
PETER CRISS работает над новым альбомом
сегодня
PETER CRISS исполнил песню KISS
PETER CRISS исполнил классическую балладу KISS Beth 21 ноября в Cutting Room, New York City, на благотворительном вечере по сбору средств для Music Treatment Foundation
просмотров: 32
