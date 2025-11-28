Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 45
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 29
*Новая песня ULVER 17
*SLIPKNOT продались за 120 15
*Новое видео CLAWFINGER 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 45
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 29
*Новая песня ULVER 17
*SLIPKNOT продались за 120 15
*Новое видео CLAWFINGER 13
[= ||| все новости группы



*

Megadeth

*



28 ноя 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «На Risk MEGADETH мы пошли влево, а остальной мир пошёл вправо»

19 ноя 2025 : 		 Лидер MEGADETH хочет дать последний концерт в космосе

17 ноя 2025 : 		 Лидер MEGADETH о пиве и долголетии

14 ноя 2025 : 		 Новое видео MEGADETH

12 ноя 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!»

7 ноя 2025 : 		 Тизер новой песни MEGADETH

31 окт 2025 : 		 MEGADETH записали кавер-версию METALLICA

26 окт 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «Я нервничал, перед тем как впервые сыграть "Tipping Point"»

20 окт 2025 : 		 Drum-cam от MEGADETH

15 окт 2025 : 		 MEGADETH исполнили новую песню

5 окт 2025 : 		 За кулисами MEGADETH и MARTY FRIEDMAN

3 окт 2025 : 		 Новое видео MEGADETH

2 окт 2025 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

29 сен 2025 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

26 сен 2025 : 		 Тизер нового трека MEGADETH

12 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я не ожидал такого объявления от MEGADETH»

6 сен 2025 : 		 Барабанщик MEGADETH устроил мастер-класс

26 авг 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я хотел бы участвовать в прощании MEGADETH»

21 авг 2025 : 		 MEGADETH близки к концу

20 авг 2025 : 		 Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!»

14 авг 2025 : 		 MEGADETH обещают последний альбом и тур

14 авг 2025 : 		 CHRIS ADLER: «Играть с MEGADETH для меня было очень важно»

30 июл 2025 : 		 Почему MEGADETH так названы?

25 июл 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Лидер MEGADETH хотел переписать песни METALLICA»

21 июл 2025 : 		 MEGADETH не стали звать на финальное шоу BLACK SABBATH

29 июн 2025 : 		 Drum-cam от MEGADETH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

DAVID ELLEFSON: «На Risk MEGADETH мы пошли влево, а остальной мир пошёл вправо»



zoom
DAVID ELLEFSON в свежем эпизоде "100 Songs That Define Heavy Metal" в очередной раз высказался по поводу бесконечной дискуссии о том, как гранж в начале 1990-х годов вытеснил большинство хард-рок-групп с радио и MTV, что привело к резкому падению продаж альбомов и билетов на концерты. Он рассказал о том, как MEGADETH удалось пережить это десятилетие:

«Мы играли в эту игру. Потому что это игра. Когда вы в шоу-бизнесе, это игра. И вы играете в эту игру. Отчасти это в ваших интересах. Вы хотите выжить? Вы хотите снова поехать в турне, чтобы в следующем году оплатить ипотеку? Тогда нужно играть в эту игру. Иногда вы действительно попадаете в золотые наручники. Как и в любом бизнесе, это случается со всеми, кто работает. Ты делаешь то, что говорит босс. Ну, иногда босс в музыке — это не кто-то из группы; босс — это публика. На самом деле, честно говоря, публика всегда главная. Она в значительной степени влияет на ход твоей карьеры.

Интересно, что ты упомянул Сиэтл. У меня в подкасте был Greg Prato, он написал книгу о MEGADETH и тоже отметил, что, как ты сказал, гранж убил глэм-металл. Но участники всех этих групп были фанатами того, что мы делали. Они были фанатами SLAYER, METALLICA, MEGADETH. Они не были против трэш-металла. Я всегда защищал гранж, потому что мне многое в нём нравилось. Многое из творчества NIRVANA — это панк, и я думаю, что это круто».

Ellefson заявил, что популярность гранжа в 1990-х стала поворотным моментом:

«К моменту выхода альбома "Risk" у нас сменился менеджмент, и мы окончательно запутались. Мы дошли до предела, насколько это было возможно, став своего рода мелодичной рок-группой. Я думаю, что с альбомом "Cryptic Writings" мы достигли цели. Это был очень успешный альбом. И да, в музыкальном плане в нём слышен крутой дух, слышно, что он аутентичен, слышно, что это по-прежнему мы, просто мы немного сдвинули планку, чтобы обратиться к другому направлению. На "Risk", как сказал наш друг [бывший менеджер MEGADETH] Ларри Мейзер, мы пошли влево, а остальной мир пошёл вправо. Я считаю, что это лучшая характеристика. Мы стали легче, а остальная часть современного рока и современного металла стала тяжелее и жёстче. И потребовалось несколько лет, чтобы исправить курс и выправить ситуацию».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 6 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

28 ноя 2025
Орион
Мы играли в эту игру. Потому что это игра. Когда вы в шоу-бизнесе, это игра. И вы играете в эту игру. Игра - это когда вы играете. Когда вы играете - это игра. Вы играете в игру, потому что вы в игре, и вы играете в неё. Если вы не будете играть, вы будете не в игре, и вы не будете в игре. Играйте, если хотите быть в игре.
28 ноя 2025
BaphometsGuitar
Орион, моя игра, моя игра– она мне принадлежит и таким же, как и я
28 ноя 2025
Орион
BaphometsGuitar, перечитал текст оригинальной "Моей игры". Блин, гипотетически, Мега могла бы сделать своеобразный кавер, чутка переписав текст под Мастейна и "переосмыслив" их же The Killing Road.
28 ноя 2025
Red One
То есть, он признаётся, что Мустейн с Риском пытался попасть в коньюнктурные тренды ( = попса), но сел мимо двух стульев
28 ноя 2025
M
Mike Barlow
Ну трэш тоже подцепил от гранжа нытья, вязкости и "душевности".
28 ноя 2025
Орион
Mike Barlow, отличный ход же, в т.ч. для Джуниора перевернуть всё с ног на голову: "Именно наш трэш сделал гранж таким, каким вы его знаете". Ну или вообще гениальное: "Мы повлияли на гранж".
просмотров: 519

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом