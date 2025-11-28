сегодня



DAVID ELLEFSON: «На Risk MEGADETH мы пошли влево, а остальной мир пошёл вправо»



DAVID ELLEFSON в свежем эпизоде "100 Songs That Define Heavy Metal" в очередной раз высказался по поводу бесконечной дискуссии о том, как гранж в начале 1990-х годов вытеснил большинство хард-рок-групп с радио и MTV, что привело к резкому падению продаж альбомов и билетов на концерты. Он рассказал о том, как MEGADETH удалось пережить это десятилетие:



«Мы играли в эту игру. Потому что это игра. Когда вы в шоу-бизнесе, это игра. И вы играете в эту игру. Отчасти это в ваших интересах. Вы хотите выжить? Вы хотите снова поехать в турне, чтобы в следующем году оплатить ипотеку? Тогда нужно играть в эту игру. Иногда вы действительно попадаете в золотые наручники. Как и в любом бизнесе, это случается со всеми, кто работает. Ты делаешь то, что говорит босс. Ну, иногда босс в музыке — это не кто-то из группы; босс — это публика. На самом деле, честно говоря, публика всегда главная. Она в значительной степени влияет на ход твоей карьеры.



Интересно, что ты упомянул Сиэтл. У меня в подкасте был Greg Prato, он написал книгу о MEGADETH и тоже отметил, что, как ты сказал, гранж убил глэм-металл. Но участники всех этих групп были фанатами того, что мы делали. Они были фанатами SLAYER, METALLICA, MEGADETH. Они не были против трэш-металла. Я всегда защищал гранж, потому что мне многое в нём нравилось. Многое из творчества NIRVANA — это панк, и я думаю, что это круто».



Ellefson заявил, что популярность гранжа в 1990-х стала поворотным моментом:



«К моменту выхода альбома "Risk" у нас сменился менеджмент, и мы окончательно запутались. Мы дошли до предела, насколько это было возможно, став своего рода мелодичной рок-группой. Я думаю, что с альбомом "Cryptic Writings" мы достигли цели. Это был очень успешный альбом. И да, в музыкальном плане в нём слышен крутой дух, слышно, что он аутентичен, слышно, что это по-прежнему мы, просто мы немного сдвинули планку, чтобы обратиться к другому направлению. На "Risk", как сказал наш друг [бывший менеджер MEGADETH] Ларри Мейзер, мы пошли влево, а остальной мир пошёл вправо. Я считаю, что это лучшая характеристика. Мы стали легче, а остальная часть современного рока и современного металла стала тяжелее и жёстче. И потребовалось несколько лет, чтобы исправить курс и выправить ситуацию».







+1 -0



( 6 ) просмотров: 519

