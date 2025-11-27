|
ALISSA WHITE-GLUZ поблагодарила за поддержку
ALISSA WHITE-GLUZ опубликовала фрагменты обложки своего дебютного альбома (ролик доступен ниже) и добавила:
«Ух ты. Я потрясена тем потоком любви и поддержки, который я получила за последние несколько дней.
Переходные периоды могут быть особенно тяжелыми для ума, тела и сердца. Я не отношусь ко всему этому легкомысленно. Но исключительно позитивный отклик на "The Room Where She Died" придал мне столько энергии и ясности в понимании того, кто я такая как артист и почему я люблю петь и создавать музыку.
Я горжусь тем объемом работы, который я создавала на протяжении десятилетий. После стольких лет оттачивания своих навыков вокалистки, автора песен и исполнителя, впитывания и обучения на каждом концерте, каждом альбоме, каждом видео и каждой встрече, я рада, что моя сольная работа стоит особняком.
Вот первый взгляд на эстетику альбома с оформлением от @heilemania
Еще раз спасибо вам за все!»
