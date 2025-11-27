Arts
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 45
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 27
*Новая песня ULVER 17
*Новое видео CLAWFINGER 13
*SLIPKNOT продались за 120 12
Новости
ALISSA WHITE-GLUZ поблагодарила за поддержку



ALISSA WHITE-GLUZ опубликовала фрагменты обложки своего дебютного альбома (ролик доступен ниже) и добавила:

«Ух ты. Я потрясена тем потоком любви и поддержки, который я получила за последние несколько дней.

Переходные периоды могут быть особенно тяжелыми для ума, тела и сердца. Я не отношусь ко всему этому легкомысленно. Но исключительно позитивный отклик на "The Room Where She Died" придал мне столько энергии и ясности в понимании того, кто я такая как артист и почему я люблю петь и создавать музыку.

Я горжусь тем объемом работы, который я создавала на протяжении десятилетий. После стольких лет оттачивания своих навыков вокалистки, автора песен и исполнителя, впитывания и обучения на каждом концерте, каждом альбоме, каждом видео и каждой встрече, я рада, что моя сольная работа стоит особняком.

Вот первый взгляд на эстетику альбома с оформлением от @heilemania

Еще раз спасибо вам за все!»




КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

27 ноя 2025
Drumming Fox
А, альбом. Я-то подумал, картона обожралась опять...
просмотров: 272

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
