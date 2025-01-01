Arts
27 ноя 2025 : 		 ULI JON ROTH отметит юбилей SCORPIONS на Wacken

20 авг 2025 : 		 ULI JON ROTH: «Я не любитель металла»

19 авг 2025 : 		 ULI JON ROTH: «Я не боюсь ИИ!»

12 янв 2025 : 		 ULI JON ROTH исполняет SCORPIONS

12 май 2024 : 		 Видео полного выступления ULI JON ROTH

13 апр 2024 : 		 ULI JON ROTH о Джими Хендриксе: «Звук был словно из гиперпространства»

9 апр 2024 : 		 Видео с выступления ULI JON ROTH

31 мар 2024 : 		 ULI JON ROTH о своей книге: «Она довольно философская»

20 мар 2024 : 		 ULI JON ROTH о "Rock You Like A Hurricane": «Мне не нравится текст, но я думаю, что это отличный классический рок-рифф»

12 янв 2024 : 		 ULI JON ROTH: «Многие школьники в наши дни с лёгкостью в техническом плане переиграют большинство гитаристов 1970-х»

17 ноя 2023 : 		 ULI JON ROTH работает над новым материалом

17 сен 2023 : 		 ULI JON ROTH: «Я всегда был слишком нестандартным, чтобы стать мейнстримом»

12 июл 2023 : 		 ULI JON ROTH остался без почки

4 апр 2023 : 		 ULI JON ROTH готовит книгу

16 янв 2023 : 		 ULI JON ROTH — об участии в SCORPIONS: «Я старался не думать о том, что делал Michael до меня»

10 мар 2021 : 		 Концертная запись ULI JON ROTH

30 апр 2019 : 		 ULI JON ROTH: «Я перестал слушать музыку очень-очень давно»

18 янв 2019 : 		 Бывший гитарист SCORPIONS выступит с гитаристом SCORPIONS

4 сен 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления ULI JON ROTH

7 фев 2018 : 		 Умер брат ULI JON ROTH'a

19 дек 2016 : 		 Рассказ об издании альбома ULI JON ROTH

16 дек 2016 : 		 Трейлер нового релиза ULI JON ROTH

9 дек 2016 : 		 Видео полного выступления ULI JON ROTH

18 ноя 2016 : 		 Концертный релиз ULI JON ROTH выйдет зимой

5 мар 2016 : 		 ULI JON ROTH выпустит "Tokyo Tapes Revisited"

19 янв 2016 : 		 ULI JON ROTH о возможном сотрудничестве со SCORPIONS
ULI JON ROTH отметит юбилей SCORPIONS на Wacken



ULI JON ROTH отметит 50-летие альбома SCORPIONS "Virgin Killer" в рамках своего выступления на Wacken Open Air 2026. Ожидается и появление "специальных гостей".




