сегодня



ULI JON ROTH отметит юбилей SCORPIONS на Wacken



ULI JON ROTH отметит 50-летие альбома SCORPIONS "Virgin Killer" в рамках своего выступления на Wacken Open Air 2026. Ожидается и появление "специальных гостей".







