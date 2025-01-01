×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа»
45
ARCH ENEMY расстались с вокалисткой
27
Новая песня ULVER
17
Новое видео CLAWFINGER
13
SLIPKNOT продались за 120
12
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа»
45
ARCH ENEMY расстались с вокалисткой
27
Новая песня ULVER
17
Новое видео CLAWFINGER
13
SLIPKNOT продались за 120
12
все новости группы
Uli Jon Roth
Германия
Blues Rock
Hard Rock
Heavy Metal
http://www.ulijonroth.com
27 ноя 2025
:
ULI JON ROTH отметит юбилей SCORPIONS на Wacken
20 авг 2025
:
ULI JON ROTH: «Я не любитель металла»
19 авг 2025
:
ULI JON ROTH: «Я не боюсь ИИ!»
12 янв 2025
:
ULI JON ROTH исполняет SCORPIONS
12 май 2024
:
Видео полного выступления ULI JON ROTH
13 апр 2024
:
ULI JON ROTH о Джими Хендриксе: «Звук был словно из гиперпространства»
9 апр 2024
:
Видео с выступления ULI JON ROTH
31 мар 2024
:
ULI JON ROTH о своей книге: «Она довольно философская»
20 мар 2024
:
ULI JON ROTH о "Rock You Like A Hurricane": «Мне не нравится текст, но я думаю, что это отличный классический рок-рифф»
12 янв 2024
:
ULI JON ROTH: «Многие школьники в наши дни с лёгкостью в техническом плане переиграют большинство гитаристов 1970-х»
17 ноя 2023
:
ULI JON ROTH работает над новым материалом
17 сен 2023
:
ULI JON ROTH: «Я всегда был слишком нестандартным, чтобы стать мейнстримом»
12 июл 2023
:
ULI JON ROTH остался без почки
4 апр 2023
:
ULI JON ROTH готовит книгу
16 янв 2023
:
ULI JON ROTH — об участии в SCORPIONS: «Я старался не думать о том, что делал Michael до меня»
10 мар 2021
:
Концертная запись ULI JON ROTH
30 апр 2019
:
ULI JON ROTH: «Я перестал слушать музыку очень-очень давно»
18 янв 2019
:
Бывший гитарист SCORPIONS выступит с гитаристом SCORPIONS
4 сен 2018
:
Профессиональное видео с выступления ULI JON ROTH
7 фев 2018
:
Умер брат ULI JON ROTH'a
19 дек 2016
:
Рассказ об издании альбома ULI JON ROTH
16 дек 2016
:
Трейлер нового релиза ULI JON ROTH
9 дек 2016
:
Видео полного выступления ULI JON ROTH
18 ноя 2016
:
Концертный релиз ULI JON ROTH выйдет зимой
5 мар 2016
:
ULI JON ROTH выпустит "Tokyo Tapes Revisited"
19 янв 2016
:
ULI JON ROTH о возможном сотрудничестве со SCORPIONS
2 авг 2015
:
Профессиональное видео полного выступления ULI JON ROTH
21 фев 2015
:
Видео с выступления ULI JON ROTH
13 фев 2015
:
Кавер-версия "Virgin Killer" от ULI JON ROTH
8 фев 2015
:
ULI JON ROTH'a не раздражают телефоны на концертах
6 фев 2015
:
Кавер-версия SCORPIONS от ULI JON ROTH
3 фев 2015
:
ULI JON ROTH: электронная открытка к новому альбому
30 янв 2015
:
ULI JON ROTH исполняет JIMI HENDRIX'a
28 янв 2015
:
ULI JON ROTH объяснил, почему он перезаписал старые песни SCORPIONS
24 янв 2015
:
Кавер-версия SCORPIONS от ULI JON ROTH
8 янв 2015
:
ULI JON ROTH выпускает альбом с песнями SCORPIONS
28 окт 2014
:
Видео с выступления ULI JON ROTH
5 окт 2014
:
12-летняя барабанщица сыграла с ULI JON ROTH
18 авг 2014
:
Новый релиз ULI JON ROTH выйдет осенью
19 июн 2014
:
Видео с выступления ULI JON'a ROTH'a
11 июн 2014
:
ULI JON ROTH не поедет в США из-за проблем с визой
4 фев 2013
:
Видео с выступления ULI JON ROTH
19 янв 2013
:
ULI JON ROTH: "После моего ухода SCORPIONS погрязли в клише"
7 янв 2013
:
ULI JON ROTH о планах на 2013
1 фев 2012
:
Видео с выступления ULI JON ROTH
18 янв 2012
:
Новый DVD ULI JON ROTH
12 авг 2008
:
Uli Jon Roth выпускает новый альбом
сегодня
ULI JON ROTH отметит юбилей SCORPIONS на Wacken
ULI JON ROTH отметит 50-летие альбома SCORPIONS "Virgin Killer" в рамках своего выступления на Wacken Open Air 2026. Ожидается и появление "специальных гостей".
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 35
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет