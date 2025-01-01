Arts
Новости
Black Sabbath

27 ноя 2025 : 		 Гитара KIRK HAMMETT с концерта BLACK SABBATH ушла за 76 800 долларов

17 ноя 2025 : 		 SHARON OSBOURNE ответила первому менеджеру BLACK SABBATH

17 ноя 2025 : 		 Первый менеджер BLACK SABBATH предъявил Sharon

2 окт 2025 : 		 ROBERT TRUJILLO о последнем саундчеке BLACK SABBATH

10 сен 2025 : 		 Гитарист BLACK SABBATH: «Жаль, что Оззи не успел увидеть балет»

8 авг 2025 : 		 LARS ULRICH: «BLACK SABBATH на последнем шоу звучали отлично!»

7 авг 2025 : 		 BLACK SABBATH доминируют в чартах

28 июл 2025 : 		 BILL WARD о финальном шоу BLACK SABBATH

28 июл 2025 : 		 Песни OZZY OSBOURNE, BLACK SABBATH скакнули в чартах

21 июл 2025 : 		 BLACK SABBITCH готовят концертный альбом

18 июл 2025 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от THE RED MOUNTAIN

18 июл 2025 : 		 Концерт BLACK SABBATH собрал 190 миллионов долларов на благотворительность

14 июл 2025 : 		 Стрим финального шоу BLACK SABBATH посмотрели более пяти миллионов

10 июл 2025 : 		 TONY IOMMI: «BLACK SABBATH могли сыграть 6-7 песен на прощальном концерте»

6 июл 2025 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT исполнил хит BLACK SABBATH

6 июл 2025 : 		 Видео с прощального выступления BLACK SABBATH

5 июл 2025 : 		 Барабанщик METALLICA: «BLACK SABBATH больше походили на зеркало того, что происходило в обществе»

4 июл 2025 : 		 Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре»

4 июл 2025 : 		 VINNY APPICE: «А меня на финал BLACK SABBATH не позвали!»

3 июл 2025 : 		 Фрагмент нового релиза pre-BLACK SABBATH

1 июл 2025 : 		 BLACK SABBATH награждены Freedom Of The City Of Birmingham

29 июн 2025 : 		 Первое фото нового состава BLACK SABBATH

28 июн 2025 : 		 Альбомы BLACK SABBATH и OZZY OSBOURNE попали в чарты

27 июн 2025 : 		 Альбом Pre-BLACK SABBATH выйдет летом

25 июн 2025 : 		 BLACK SABBATH репетируют

21 июн 2025 : 		 Барабанщик ANTHRAX/PANTERA о финальном шоу BLACK SABBATH: «Это как встреча людей с Папой Римским»
Гитара KIRK HAMMETT с концерта BLACK SABBATH ушла за 76 800 долларов



Редкая уникальная гитара Gibson CEO4, на которой играл и оставил автограф Kirk Hammett с исторического концерта "Back To The Beginning", была продана на аукционе за 76 800 долларов. Первоначально предполагалось, что его предполагаемая цена продажи составит всего 6 000 долларов.

Гитара была выставлена на продажу на аукционе Julien's Auctions в рамках ежегодного аукциона "Played, Worn & Torn", на котором была представлена уникальная коллекция из более чем 800 произведений музыкальной истории. Уникальная гитара SG была частью коллекции Gibson Gives Guitar — впечатляющей линейки инструментов, собранных в благотворительном фонде Gibson Gives.

Коллекция Kirk'a стала беспрецедентной возможностью для коллекционеров и историков музыки приобрести более 150 гитар, заслуженные награды и сценические инструменты, которые навсегда сформировали металл.

Kirk Hammett: «С тех пор, как я себя помню, у меня была склонность к коллекционированию. У меня есть целая коллекция гитар, которую я собирал годами. Некоторые из них предназначены для гастролей, а также есть целая партия редких и странных вещей. Меня сводит с ума, когда я вижу, что на целой куче гитар никто не играет, и я надеюсь, что люди купят их и будут играть на них, записываться с ними, гастролировать с ними».




просмотров: 148

