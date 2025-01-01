сегодня



Гитара KIRK HAMMETT с концерта BLACK SABBATH ушла за 76 800 долларов



Редкая уникальная гитара Gibson CEO4, на которой играл и оставил автограф Kirk Hammett с исторического концерта "Back To The Beginning", была продана на аукционе за 76 800 долларов. Первоначально предполагалось, что его предполагаемая цена продажи составит всего 6 000 долларов.



Гитара была выставлена на продажу на аукционе Julien's Auctions в рамках ежегодного аукциона "Played, Worn & Torn", на котором была представлена уникальная коллекция из более чем 800 произведений музыкальной истории. Уникальная гитара SG была частью коллекции Gibson Gives Guitar — впечатляющей линейки инструментов, собранных в благотворительном фонде Gibson Gives.



Коллекция Kirk'a стала беспрецедентной возможностью для коллекционеров и историков музыки приобрести более 150 гитар, заслуженные награды и сценические инструменты, которые навсегда сформировали металл.



Kirk Hammett: «С тех пор, как я себя помню, у меня была склонность к коллекционированию. У меня есть целая коллекция гитар, которую я собирал годами. Некоторые из них предназначены для гастролей, а также есть целая партия редких и странных вещей. Меня сводит с ума, когда я вижу, что на целой куче гитар никто не играет, и я надеюсь, что люди купят их и будут играть на них, записываться с ними, гастролировать с ними».







