Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 45
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 28
*Новая песня ULVER 17
*SLIPKNOT продались за 120 14
*Новое видео CLAWFINGER 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 45
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 28
*Новая песня ULVER 17
*SLIPKNOT продались за 120 14
*Новое видео CLAWFINGER 13
[= ||| все новости группы



*

The Old Dead Tree

*



28 ноя 2025 : 		 Новый ЕР THE OLD DEAD TREE доступен для прослушивания

10 ноя 2025 : 		 Новое видео THE OLD DEAD TREE

8 окт 2025 : 		 Новое видео THE OLD DEAD TREE

7 дек 2024 : 		 Новый альбом THE OLD DEAD TREE доступен для прослушивания

13 ноя 2024 : 		 Новое видео THE OLD DEAD TREE

17 окт 2024 : 		 Новое видео THE OLD DEAD TREE

18 сен 2024 : 		 Новое видео THE OLD DEAD TREE

5 июн 2023 : 		 Новое видео THE OLD DEAD TREE

10 дек 2021 : 		 Новое видео THE OLD DEAD TREE

6 дек 2019 : 		 Новый ЕР THE OLD DEAD TREE доступен для прослушивания

17 окт 2019 : 		 Видео с текстом от THE OLD DEAD TREE

1 апр 2013 : 		 THE OLD DEAD TREE приготовили сюрпризы

19 ноя 2009 : 		 THE OLD DEAD TREE больше нет

11 мар 2008 : 		 THE OLD DEAD TREE представили нового барабанщика

22 окт 2007 : 		 THE OLD DEAD TREE ищут нового барабанщика

7 авг 2007 : 		 THE OLD DEAD TREE: новая композиция доступна для скачивания

27 июл 2007 : 		 THE OLD DEAD TREE: детали нового альбома

25 июн 2007 : 		 THE OLD DEAD TREE: объявлено название нового альбома

8 май 2007 : 		 THE OLD DEAD TREE отправятся в студию в июле

5 сен 2006 : 		 THE OLD DEAD TREE нашли нового гитариста

14 май 2006 : 		 Из THE OLD DEAD TREE ушел гитарист
| - |

|||| сегодня

Новый ЕР THE OLD DEAD TREE доступен для прослушивания



zoom
London Sessions, новый ЕР THE OLD DEAD TREE, доступен для прослушивания ниже.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 19

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом