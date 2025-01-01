Arts
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 45
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 29
*Новая песня ULVER 17
*SLIPKNOT продались за 120 15
*Новое видео CLAWFINGER 13
Ponte del diavolo

Новое видео PONTE DEL DIAVOLO



Spirit, Blood, Poison, Ferment!, новое видео PONTE DEL DIAVOLO, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома De Venom Natura, релиз которого намечен на 13 февраля.




просмотров: 17

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
