Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 45
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 32
*Новая песня ULVER 18
*Новое видео CLAWFINGER 15
*SLIPKNOT продались за 120 15
30 ноя 2025 : 		 Концертное видео WOLFSBANE

17 июн 2025 : 		 Новое видео WOLFSBANE

27 авг 2024 : 		 WOLFSBANE перезаписали дебютный альбом

8 авг 2022 : 		 Гитарист WOLFSBANE переполнен эмоциями

4 авг 2022 : 		 У гитариста WOLFSBANE обнаружен рак

12 фев 2022 : 		 WOLFSBANE летом

4 дек 2013 : 		 WOLFSBANE выпускают собственный эль

2 дек 2012 : 		 Переиздание 'Good Guys' WOLFSBANE вышло с бонусами

5 ноя 2012 : 		 WOLFSBANE выпустили ремастированный записи

30 дек 2011 : 		 Новое видео WOLFSBANE

27 окт 2011 : 		 Трек-лист нового альбома WOLFSBANE

20 окт 2011 : 		 Обложка нового альбома WOLFSBANE

15 окт 2011 : 		 WOLFSBANE завершили сведение альбома

7 окт 2011 : 		 Новый альбом WOLFSBANE в январе

7 окт 2011 : 		 Гитарист WOLFSBANE рассказал о новом альбоме

28 авг 2011 : 		 WOLFSBANE завершили запись

15 апр 2011 : 		 Новая песня WOLFSBANE

12 мар 2011 : 		 Новый ЕР WOLFSBANE выйдет в апреле

1 дек 2010 : 		 WOLFSBANE выпустят DVD

1 ноя 2010 : 		 WOLFSBANE выпустят миньон и полноформатный альбом

17 июн 2010 : 		 WOLFSBANE работают над новым альбомом
Концертное видео WOLFSBANE



"All Or Nothing", новое концертное видео группы WOLFSBANE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Live Faster":

01. Manhunt
02. Shakin'
03. Killing Machine
04. Fell Out Of Heaven
05. Money To Burn
06. Greasy
07. I Like It Hot
08. All Or Nothing
09. Tears From A Fool
10. Pretty Baby






просмотров: 148

