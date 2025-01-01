сегодня



Почему MAYHEM так живучи?



Jørn "Necrobutcher" Stubberud в недавнем интервью ответил на вопрос о том, почему MAYHEM смогли так долго продержаться на сцене:



«Причина, по которой я могу сказать так быстро про то, что верил в такое долгое нахождение на сцене, заключается в том, что я думаю, как и во многих других аспектах, нужно взглянуть на все с точки зрения перспективы, чтобы люди поняли, что если ты находишь что-то, во что ты сильно веришь, то веришь в это искренне и привязан к нему. После ты уже веришь, что все будет так здорово, что все будет длиться вечно. Поэтому я считаю, что нужен такой образ мышления, чтобы добиться успеха. Ты говоришь себе: "Это чертовски здорово. Это будет чертовски круто. У нас все получится. Это хорошая музыка".



На протяжении многих лет я рассказывал во многих интервью, что у нас с Manheim, парнем, с которым я основал группу, были разные группы до того, как мы встретили Øystein [Aarseth, a.k.a. Euronymous]. И я искренне считаю, что он был нашим пятым гитаристом на тот момент, когда он пришел в 1984 году. И вот, когда он присоединился к нам и мы начали джемовать вместе, он знал несколько наших кавер-версий. Мы записали несколько каверов на VENOM. Мы записали несколько каверов MOTÖRHEAD. По-моему, мы записали кавер-версию JUDAS PRIEST, и мы знали кое-что из BLACK SABBATH. Так что мы вроде как знали одни и те же кавер-версии. Так что, когда мы начали работать над музыкой, я сразу ощутил — и никогда этого не забуду — чувство эйфории. Это было похоже на то, что вот оно, то, что искали. И я всегда это чувствовал, я очень сильно переживал за этот проект всю свою жизнь. Это дело моей жизни. В этом суть всей моей работы, всей моей жизни. Поэтому я всегда верил в группу до конца».



Далее он пояснил, что MAYHEM никогда не добивались такого коммерческого успеха, который позволил бы ему и его коллегам по группе прекратить работу.



«Мы не METALLICA — мы все еще андеграундная группа, так что это не значит, что я достиг всего и теперь могу уйти на пенсию. Это не такое уж большое достижение. Скорее, мы добились своего и делаем то, что должны делать. Сейчас мы играем живые концерты, потому что мы живые музыканты. Мы не студийные музыканты. Мы и ими тоже являемся, но самое главное, мы живая группа, и мы существуем с 1984 года. И я не вижу причин останавливаться».



На вопрос, хотел бы он, чтобы MAYHEM продолжали выступать как группа, даже после того, как он больше не будет в ней участвовать, Necrobutcher ответил:



«Лично я считаю, что в составе должен быть хотя бы один оригинальный участник. В противном случае она может быть размыта, и тогда, возможно, потеряет свою суть.



Я не представляю, как мы продолжим работу без, скажем так, старых участников, которые сегодня в группе, и я не думаю, что, скажем так, если что-то случится со мной, Hellhammer'ом или Attila, мы могли бы сказать, "Хорошо, мы заканчиваем". Но вот в чем дело. Мы все еще можем это делать. И сейчас мне 57. Я самый старший в коллективе, так что все родились на два года или более моложе меня, но в какой-то момент они тоже достигнут определенного возраста. Однако моя философия в том, что мы продолжаем, пока можем, потому что никогда не знаешь, когда придется остановиться… Никогда не знаешь, что может случиться. И это моя точка зрения, и я еще не думал об этом, но раз уж вы только что задали этот вопрос, я бы подумал, что если с основными участниками что-то случилось, что они больше не в состоянии этим заниматься, может быть, тогда мы скажем, что подошли к концу. Теперь MAYHEM в любом случае будут жить дальше, но не будет никаких гастролей, не будет никакой записи новых альбомов. Но они будут существовать до тех пор, пока людям интересно их слушать».







