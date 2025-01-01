Arts
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 45
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 32
*Новая песня ULVER 17
*SLIPKNOT продались за 120 15
*Новое видео CLAWFINGER 13
29 ноя 2025 : 		 GEORGE LYNCH «DOKKEN могли стать куда известнее...»

4 ноя 2025 : 		 Новое видео DOKKEN

22 июн 2025 : 		 Видео полного выступления DOKKEN

13 апр 2025 : 		 DOKKEN могут больше не выпустить альбома

10 апр 2025 : 		 DON DOKKEN: «Годик еще попылю»

15 мар 2025 : 		 DON DOKKEN заявил, что отдал 75 % прав на песни из-за ссоры с GEORGE LYNCH

26 фев 2025 : 		 Новое видео DOKKEN

8 янв 2025 : 		 Обновленное видео DOKKEN

11 ноя 2024 : 		 Соберутся ли DOKKEN в оригинальном составе?

16 июл 2024 : 		 Видео с выступления DOKKEN

24 июн 2024 : 		 DOKKEN отложили концерты в Европе

22 апр 2024 : 		 JEFF PILSON: «О приятной стороне DOKKEN говорят мало»

3 апр 2024 : 		 Концертный альбом DOKKEN выйдет на виниле

29 янв 2024 : 		 DON DOKKEN: «И зачем я делился?..»

4 янв 2024 : 		 GEORGE LYNCH: «Чего там за хрень DOKKEN про хиты наговорил?»

16 дек 2023 : 		 DON DOKKEN: «Это я написал хитовые темы DOKKEN»

3 дек 2023 : 		 Видео с выступления DOKKEN

2 ноя 2023 : 		 DON DOKKEN: «NETFLIX снимает фильм о нас»

26 окт 2023 : 		 Новое видео группы DOKKEN

17 окт 2023 : 		 DON DOKKEN: «Останься в группе WARREN DEMARTINI, мы бы поднялись выше»

2 окт 2023 : 		 Фронтмен DOKKEN ответил критикующим его фэнам: «Просто не приходите на шоу»

25 сен 2023 : 		 DON DOKKEN об отношениях с GEORGE'ом LYNCH'ом

20 сен 2023 : 		 Новое видео DOKKEN

9 авг 2023 : 		 Новое видео DOKKEN

6 авг 2023 : 		 GEORGE LYNCH: «Странно слышать DOKKEN, исполняющих мои песни»

26 июн 2023 : 		 Новый альбом DOKKEN выйдет осенью
GEORGE LYNCH «DOKKEN могли стать куда известнее...»



GEORGE LYNCH в недавнем интервью поговорил о распаде классического состава DOKKEN в 1989 году:

«Правда в том, и я говорил это много раз, но не хочу говорить это в каком-то уничижительном смысле, но факт в том, что Don Dokken хотел контролировать всё и получать львиную долю денег. И причина, по большей части, в этом. Если свести всё к самой сути, к самому основному, то именно этого он и пытался добиться. И он дал нам это понять. Он нанял себе отдельного менеджера, заключил отдельный контракт с лейблом и пытался уволить нас, но он не мог этого сделать, потому что мы все были совладельцами группы. Поэтому он распустил группу и ушёл. Он пытался уволить нас, но не смог этого сделать, поэтому просто начал своё собственное дело, а затем подал на нас в суд. Мы подали встречный иск, и в итоге ничего не вышло. Каждый пошёл своим путём. Но на самом деле все проиграли. Все мы проиграли.

С тех пор мы все создали много замечательной музыки, это принесло нам большое удовлетворение и радость в музыкальном плане. Но мы все отказались от того, что было надёжным, над чем мы все вместе работали, что мы создали. Мы добились этого с помощью нашего невероятного менеджмента — Клиффа Бернштейна и Питера Менша из Q Prime, которые управляли QUEENSRŸCHE, METALLICA, даже THE ROLLING STONES и другими известными группами того времени. И нас вела сила всей этой машины. Мы создали правильные альбомы в нужное время. Время было идеальным. И на бизнес-уровне всё было готово для того, чтобы мы практически переломили ситуацию.

Каждый профессиональный музыкант на нашем уровне хочет достичь того момента, когда у него появляется сила в переговорах с лейблами, промоутерами и другими людьми, но особенно с лейблами, чтобы иметь рычаги влияния, с помощью которых ты можешь заключить сделку. И эти контракты действуют много-много лет. А потом ты переходишь на другой уровень — финансовый, уровень музыкальной безопасности. У тебя есть дом, ты становишься известным, и это будет сопровождать тебя до конца жизни. И мы работали, чтобы достичь этой цели, и были на грани подписания контракта с Warner Brothers/Elektra».




просмотров: 46

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
