GEORGE LYNCH «DOKKEN могли стать куда известнее...»



GEORGE LYNCH в недавнем интервью поговорил о распаде классического состава DOKKEN в 1989 году:



«Правда в том, и я говорил это много раз, но не хочу говорить это в каком-то уничижительном смысле, но факт в том, что Don Dokken хотел контролировать всё и получать львиную долю денег. И причина, по большей части, в этом. Если свести всё к самой сути, к самому основному, то именно этого он и пытался добиться. И он дал нам это понять. Он нанял себе отдельного менеджера, заключил отдельный контракт с лейблом и пытался уволить нас, но он не мог этого сделать, потому что мы все были совладельцами группы. Поэтому он распустил группу и ушёл. Он пытался уволить нас, но не смог этого сделать, поэтому просто начал своё собственное дело, а затем подал на нас в суд. Мы подали встречный иск, и в итоге ничего не вышло. Каждый пошёл своим путём. Но на самом деле все проиграли. Все мы проиграли.



С тех пор мы все создали много замечательной музыки, это принесло нам большое удовлетворение и радость в музыкальном плане. Но мы все отказались от того, что было надёжным, над чем мы все вместе работали, что мы создали. Мы добились этого с помощью нашего невероятного менеджмента — Клиффа Бернштейна и Питера Менша из Q Prime, которые управляли QUEENSRŸCHE, METALLICA, даже THE ROLLING STONES и другими известными группами того времени. И нас вела сила всей этой машины. Мы создали правильные альбомы в нужное время. Время было идеальным. И на бизнес-уровне всё было готово для того, чтобы мы практически переломили ситуацию.



Каждый профессиональный музыкант на нашем уровне хочет достичь того момента, когда у него появляется сила в переговорах с лейблами, промоутерами и другими людьми, но особенно с лейблами, чтобы иметь рычаги влияния, с помощью которых ты можешь заключить сделку. И эти контракты действуют много-много лет. А потом ты переходишь на другой уровень — финансовый, уровень музыкальной безопасности. У тебя есть дом, ты становишься известным, и это будет сопровождать тебя до конца жизни. И мы работали, чтобы достичь этой цели, и были на грани подписания контракта с Warner Brothers/Elektra».







