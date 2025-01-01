NIKKI SIXX горд за VINCE NEIL

сегодня



NIKKI SIXX в интервью "Trunk Nation With Eddie Trunk" поговорил о недавной резиденции MÖTLEY CRÜE в Лас-Вегасе:



«Я горжусь Vince'ом, тем фактом, что у него хватило смелости подняться туда. А когда все пошло наперекосяк, у него случился инсульт, и нам пришлось отменить первую серию концертов, возникли сомнения. Мы не знали, оправится ли он от этого? И я знаю, что у него был страх. Но ты уделяешь этому время, и ты можешь многое сделать.



"Твое здоровье - это все". Мне все равно, насколько крута твоя группа. Мне все равно, насколько вы знаменитость. Мне все равно, насколько богатым вы себя называете. Если у вас нет здоровья, у вас действительно ничего нет.



Мы проработали все эти годы, 40 лет вместе, и объездили весь мир, и теперь случилось то, из-за чего он мог бы в буквальном смысле слова больше никогда не выйти на сцену. Итак, тот факт, что он все-таки вышел… И я благодарен ему за то, что он вышел и рассказал о [своих опасениях по поводу здоровья в паре недавних интервью], потому что у многих людей, когда в их жизни что-то идет не так — а я мог бы просто рассказать о себе с точки зрения зависимости — люди либо списывают их со счетов, либо они не могут этого пережить. Они не смогут этого пережить. И мы были там, и мы были там все это время, разговаривали с ним, и он сосредоточился на врачах, здоровье и прочем. И мы потратили много времени на репетиции, чтобы дать ему возможность по-настоящему привести в форму свои мышцы, голосовые связки. И я был так счастлив. Это просто звучало так круто, а мне было приятно!»







