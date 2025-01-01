Arts
Новости
29 ноя 2025 : 		 NIKKI SIXX горд за VINCE NEIL

30 сен 2025 : 		 VINCE NEIL: «У меня было три небольших, а потом один серьезный приступ»

15 сен 2025 : 		 VINCE NEIL: «У меня был сердечный приступ»

11 авг 2025 : 		 Видео с выступления VINCE NEIL

10 авг 2025 : 		 Видео полного выступления VINCE NEIL

12 фев 2025 : 		 VINCE NEIL не был на разбившемся самолете

24 сен 2024 : 		 Мультикамерная съемка с выступления VINCE NEIL

10 сен 2024 : 		 Видео с выступления VINCE NEIL

25 сен 2023 : 		 На выступлении VINCE NEIL немного постреляли

12 сен 2023 : 		 Видео с выступления VINCE NEIL

17 авг 2023 : 		 VINCE NEIL о пяти любимых альбомах

27 июл 2023 : 		 Видео с выступления VINCE NEIL

15 фев 2023 : 		 Гитарист STEEL PANTHER: «VINCE NEIL выглядит вполне себе»

14 янв 2023 : 		 VINCE NEIL с двумя полосками

18 июл 2022 : 		 DAVID DRAIMAN хвалит VINCE NEIL

11 июл 2022 : 		 Отстаньте от VINCE NEIL

25 янв 2022 : 		 Видео с выступления VINCE'a NEIL'a

20 янв 2022 : 		 Видео с выступления VINCE'a NEIL'a

28 ноя 2021 : 		 VINCE NEIL выступил в Лас-Вегасе

14 ноя 2021 : 		 Жена TOMMY LEE одобряет способ VINCE'a NEIL'a похудеть

12 ноя 2021 : 		 Вокалист L.A. GUNS критикует VINCE'a NEIL'a

27 окт 2021 : 		 NIKKI SIXX — о падении VINCE'a NEIL'a

18 окт 2021 : 		 VINCE NEIL дома и лечит сломанные ребра

18 окт 2021 : 		 VINCE NEIL упал со сцены

5 окт 2021 : 		 Видео с выступления VINCE NEIL

14 сен 2021 : 		 Видео с выступления VINCE NEIL
NIKKI SIXX горд за VINCE NEIL



NIKKI SIXX в интервью "Trunk Nation With Eddie Trunk" поговорил о недавной резиденции MÖTLEY CRÜE в Лас-Вегасе:

«Я горжусь Vince'ом, тем фактом, что у него хватило смелости подняться туда. А когда все пошло наперекосяк, у него случился инсульт, и нам пришлось отменить первую серию концертов, возникли сомнения. Мы не знали, оправится ли он от этого? И я знаю, что у него был страх. Но ты уделяешь этому время, и ты можешь многое сделать.

"Твое здоровье - это все". Мне все равно, насколько крута твоя группа. Мне все равно, насколько вы знаменитость. Мне все равно, насколько богатым вы себя называете. Если у вас нет здоровья, у вас действительно ничего нет.

Мы проработали все эти годы, 40 лет вместе, и объездили весь мир, и теперь случилось то, из-за чего он мог бы в буквальном смысле слова больше никогда не выйти на сцену. Итак, тот факт, что он все-таки вышел… И я благодарен ему за то, что он вышел и рассказал о [своих опасениях по поводу здоровья в паре недавних интервью], потому что у многих людей, когда в их жизни что-то идет не так — а я мог бы просто рассказать о себе с точки зрения зависимости — люди либо списывают их со счетов, либо они не могут этого пережить. Они не смогут этого пережить. И мы были там, и мы были там все это время, разговаривали с ним, и он сосредоточился на врачах, здоровье и прочем. И мы потратили много времени на репетиции, чтобы дать ему возможность по-настоящему привести в форму свои мышцы, голосовые связки. И я был так счастлив. Это просто звучало так круто, а мне было приятно!»




просмотров: 134

