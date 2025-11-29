сегодня



MARTY FRIEDMAN ежедневно сталкивается с трудностями



MARTY FRIEDMAN в недавнем интервью развил свой комментарий о том, что "проблема с преодолением трудностей в том, что это никогда не заканчивается, даже когда вы достигаете своих конечных целей". На вопрос, чувствует ли он иногда, что "по-прежнему проходит огонь и воду", он ответил:



«Каждый божий день. И это может быть написано заглавными буквами. Это просто никогда, никогда по-настоящему не закончится. Я не жалуюсь на это, но, по-моему, интересно, что вы обратили на это внимание, потому что это важный фактор, потому что, включая меня, большинство людей в подростковом возрасте думают, что раз ты добился успеха и записал альбом, то все готово, ты встал на путь, который будет вечен и только расти. Но чтобы поддерживать существующее положение вещей, продолжать делать что-то новое и создавать что-то новое, захватывающее и влиятельное, нужно постоянно платить по счетам и отказываться от того, что могло бы принести больше удовольствия. Это никогда не меняется. Это постоянно. Так что, да, это никогда, никогда не кончится. [Я] всегда плачу за это, всегда разочаровываюсь — разочаровываюсь, но не всегда во всем, но каждый раз, когда происходит что-то замечательное, это происходит только потому, что ты был разочарован до этого. Смекаете? Если бы все хорошее происходило постоянно, вам было бы не с чем это сравнивать. Так что каждое хорошее событие сопряжено с множеством трудностей, и оно всегда того стоит, но вы не должны удивляться тому, что все, что встречается на вашем пути, не всегда хорошо. Это как будто плохие вещи прокладывают путь к хорошим вещам, и это очень по-мужски — уметь преодолевать такие трудности. И мне с этим очень повезло, и у меня было не так уж много неудач или чего-то в этом роде, но мне ничто не давалось легко».







