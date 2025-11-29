Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 45
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 32
*Новая песня ULVER 17
*SLIPKNOT продались за 120 15
*Новое видео CLAWFINGER 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 45
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 32
*Новая песня ULVER 17
*SLIPKNOT продались за 120 15
*Новое видео CLAWFINGER 13
[= ||| все новости группы



*

Marty Friedman

*



29 ноя 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN ежедневно сталкивается с трудностями

28 сен 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN о важности собственного звучания

20 июн 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Вы не обязаны знать всё на свете»

28 май 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Я не люблю гитарных дро...ов»

27 май 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN планирует запись концерта

7 май 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN назвал первую поп-песню MEGADETH

2 апр 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Я никогда не делал того, что, по моему мнению, понравится фанатам»

25 мар 2025 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

11 мар 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN о нетрадиционном стиле игры

3 мар 2025 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

26 фев 2025 : 		 Видео с выступления MARTY FRIEDMAN

16 фев 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN: «В детстве я был большим фанатом ULI JON ROTH»

13 фев 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Уважал, уважаю и буду уважать METALLICA!»

12 фев 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Япония — самая безопасная страна»

8 фев 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Я с огромным удовольствием присоединюсь к любой группе или любому проекту, который мне понравится»

28 янв 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Встреча с Dave'ом оказала исцеляющий эффект — я будто сходил по-большому»

27 янв 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN открыл тур

26 янв 2025 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

17 янв 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Принадлежность к какому-либо сообществу сильно переоценивается»

14 дек 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Бабло решает!»

9 дек 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN о выступлениях с MEGADETH

28 ноя 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится тяжёлая музыка

12 ноя 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN дал совет молодым

6 ноя 2024 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

2 окт 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Моя книга ответит на многие вопросы о MEGADETH»

17 сен 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN о возвращении в MEGADETH: «Это фантастика, сынок!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MARTY FRIEDMAN ежедневно сталкивается с трудностями



zoom
MARTY FRIEDMAN в недавнем интервью развил свой комментарий о том, что "проблема с преодолением трудностей в том, что это никогда не заканчивается, даже когда вы достигаете своих конечных целей". На вопрос, чувствует ли он иногда, что "по-прежнему проходит огонь и воду", он ответил:

«Каждый божий день. И это может быть написано заглавными буквами. Это просто никогда, никогда по-настоящему не закончится. Я не жалуюсь на это, но, по-моему, интересно, что вы обратили на это внимание, потому что это важный фактор, потому что, включая меня, большинство людей в подростковом возрасте думают, что раз ты добился успеха и записал альбом, то все готово, ты встал на путь, который будет вечен и только расти. Но чтобы поддерживать существующее положение вещей, продолжать делать что-то новое и создавать что-то новое, захватывающее и влиятельное, нужно постоянно платить по счетам и отказываться от того, что могло бы принести больше удовольствия. Это никогда не меняется. Это постоянно. Так что, да, это никогда, никогда не кончится. [Я] всегда плачу за это, всегда разочаровываюсь — разочаровываюсь, но не всегда во всем, но каждый раз, когда происходит что-то замечательное, это происходит только потому, что ты был разочарован до этого. Смекаете? Если бы все хорошее происходило постоянно, вам было бы не с чем это сравнивать. Так что каждое хорошее событие сопряжено с множеством трудностей, и оно всегда того стоит, но вы не должны удивляться тому, что все, что встречается на вашем пути, не всегда хорошо. Это как будто плохие вещи прокладывают путь к хорошим вещам, и это очень по-мужски — уметь преодолевать такие трудности. И мне с этим очень повезло, и у меня было не так уж много неудач или чего-то в этом роде, но мне ничто не давалось легко».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

29 ноя 2025
WahrandPhain
Вот если бы он еще музыку попробовал писать, а не упражнения для гитарастов - вот тогда бы настоящие трудности и начались.
просмотров: 312

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом