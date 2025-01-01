NUNO BETTENCOURT и SULLY ERNA исполнили ALICE IN CHAINS и LED ZEPPELIN
Nuno Bettencourt (EXTREME), Sully Erna (GODSMACK), Kevin Figueiredo (EXTREME) и другие приняли участие в "Turkey Jam" 26 ноября в Hudson Portuguese Club, Hudson, Massachusetts. Среди прочих были исполнены кавер-версии ALICE IN CHAINS' "Man In The Box" и LED ZEPPELIN's "Immigrant Song" — видео с выступления доступно ниже.
