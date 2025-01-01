Arts
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 45
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 32
*Новая песня ULVER 17
*SLIPKNOT продались за 120 15
*Новое видео CLAWFINGER 13
Sully Erna

29 ноя 2025 : 		 NUNO BETTENCOURT и SULLY ERNA исполнили ALICE IN CHAINS и LED ZEPPELIN

11 сен 2025 : 		 SULLY ERNA исполнил песни METALLICA, ALICE IN CHAINS, LED ZEPPELIN, THE BEATLES

9 сен 2025 : 		 SULLY ERNA: «AEROSMITH должны сыграть несколько прощальных шоу!»

7 апр 2025 : 		 SULLY ERNA думает о новой книге

30 дек 2023 : 		 SULLY ERNA: «Документальный фильм — история моего упорства»

27 дек 2023 : 		 SULLY ERNA о песне LED ZEPPELIN: «Даже если Jimmy Page украл вступление к "Stairway To Heaven", мне плевать»

23 ноя 2023 : 		 Документальный фильм о SULLY ERNA

12 сен 2023 : 		 Совет по отношениям от SULLY ERNA

31 июл 2023 : 		 SULLY ERNA нашёл вторую половинку

15 май 2023 : 		 SULLY ERNA хочет простой жизни

6 май 2023 : 		 SULLY ERNA: «Леди Гага была моим путем к Элтону Джону»

26 фев 2023 : 		 SULLY ERNA — о роли продюсера

17 янв 2023 : 		 SULLY ERNA встречался с Леди Гагой

13 окт 2022 : 		 SULLY ERNA вернулся в социальные сети

29 дек 2021 : 		 SULLY ERNA: «Политики стали причиной, почему я переехал во Флориду»

19 апр 2020 : 		 SULLY ERNA запустил интернет-шоу

17 апр 2020 : 		 SULLY ERNA: «Мне неудобно говорить о Ниле»

1 фев 2020 : 		 SULLY ERNA исполняет ALICE IN CHAINS

1 май 2018 : 		 SULLY ERNA о десяти лучших альбомах

12 июл 2017 : 		 Новое видео SULLY ERNA

24 ноя 2016 : 		 SULLY ERNA на радиостанции WAAF

2 сен 2016 : 		 Новая песня SULLY ERNA

19 авг 2016 : 		 Видео с текстом от SULLY ERNA

6 авг 2016 : 		 Новая песня SULLY ERNA

18 июл 2016 : 		 SULLY ERNA выступил с отцом

6 июл 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SULLY ERNA
NUNO BETTENCOURT и SULLY ERNA исполнили ALICE IN CHAINS и LED ZEPPELIN



Nuno Bettencourt (EXTREME), Sully Erna (GODSMACK), Kevin Figueiredo (EXTREME) и другие приняли участие в "Turkey Jam" 26 ноября в Hudson Portuguese Club, Hudson, Massachusetts. Среди прочих были исполнены кавер-версии ALICE IN CHAINS' "Man In The Box" и LED ZEPPELIN's "Immigrant Song" — видео с выступления доступно ниже.






просмотров: 82

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
