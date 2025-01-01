Arts
Новости
Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа»
ARCH ENEMY расстались с вокалисткой
Новая песня ULVER
SLIPKNOT продались за 120
Новое видео CLAWFINGER
Kaunis Kuolematon

Новое видео KAUNIS KUOLEMATON



Rauniot, новое видео KAUNIS KUOLEMATON, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Kun Valo Minussa Kuoli", выход которого намечен на 28 ноября:

01. Kaiku
02. Merta
03. Kun Kyynelistä Muodostuu Meri
04. Rauniot
05. Maailman Ainut Ihminen
06. Kaipaus
07. Kun Valo Minussa Kuoli
08. Kuura
09. Aatos






1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
