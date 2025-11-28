Новая песня LYNCH MOB

"Lift Up Your Soul", новое видео группы LYNCH MOB, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dancing With The Devil", выходящего 28 ноября на Frontiers Music Srl:
01. Dancing With The Devil
02. Pictures Of The Dead
03. Saints And Sinners
04. Lift Up Your Soul
05. Love In Denial
06. Machine Bone
07. Follow Me Down
08. Golden Mirror
09. Sea Of Stones
10. The Stranger
11. Somewhere (bonus track)
По крайней мере, в эпл мьзик точно