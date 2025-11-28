Arts
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 45
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 29
*Новая песня ULVER 17
*SLIPKNOT продались за 120 15
*Новое видео CLAWFINGER 13
28 ноя 2025 : 		 Новая песня LYNCH MOB

9 ноя 2025 : 		 Новое видео LYNCH MOB

2 ноя 2025 : 		 GEORGE LYNCH об окончании деятельности LYNCH MOB: «Я наpeacedeal»

27 окт 2025 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB

12 окт 2025 : 		 Новое видео LYNCH MOB

24 мар 2025 : 		 Последний концерт LYNCH MOB

23 фев 2025 : 		 LYNCH MOB работают над альбомом

12 янв 2025 : 		 ONI LOGAN о том, почему он больше не в LYNCH MOB

10 июл 2024 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB

11 апр 2024 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB

10 фев 2024 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB

7 дек 2023 : 		 GEORGE LYNCH о прощальном туре LYNCH MOB: «Лучше уйти на коне, чем ноя»

9 ноя 2023 : 		 Новое видео LYNCH MOB

31 окт 2023 : 		 Будет ли еще один альбом LYNCH MOB?

27 сен 2023 : 		 Видео с текстом от LYNCH MOB

31 авг 2023 : 		 Новое видео LYNCH MOB

17 авг 2023 : 		 Тизер нового альбома LYNCH MOB

10 авг 2023 : 		 LYNCH MOB исполнили новую песню

17 июл 2023 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB

8 май 2023 : 		 LYNCH MOB сыграли новую песню

26 апр 2023 : 		 GEORGE LYNCH о возвращении LYNCH MOB

9 фев 2023 : 		 Видео полного выступления LYNCH MOB

24 янв 2023 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB

19 дек 2022 : 		 LYNCH MOB выпустят альбом в 2023 году

1 ноя 2022 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB

26 окт 2022 : 		 Лидер LYNCH MOB — о том, почему сдал назад
Новая песня LYNCH MOB



"Lift Up Your Soul", новое видео группы LYNCH MOB, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dancing With The Devil", выходящего 28 ноября на Frontiers Music Srl:

01. Dancing With The Devil
02. Pictures Of The Dead
03. Saints And Sinners
04. Lift Up Your Soul
05. Love In Denial
06. Machine Bone
07. Follow Me Down
08. Golden Mirror
09. Sea Of Stones
10. The Stranger
11. Somewhere (bonus track)






КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

28 ноя 2025
С
Санчез
Ну, как бы, 28 это уже сегодня. Тогда уж Вышедшего, тем более, если брать реалии интернета и в особенности российский и снг сегмент - его уже слили в свет, если не сделали это ранее.
По крайней мере, в эпл мьзик точно
просмотров: 60

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом