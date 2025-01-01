×
Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа»
45
ARCH ENEMY расстались с вокалисткой
29
Новая песня ULVER
17
SLIPKNOT продались за 120
15
Новое видео CLAWFINGER
13
Orange Goblin
Великобритания
Stoner Metal
http://www.orange-goblin.com
Myspace:
http://www.myspace.com/theorangegoblin
Facebook:
https://www.facebook.com/orangegoblinofficial
28 ноя 2025
:
Профессиональное видео с выступления ORANGE GOBLIN
12 сен 2025
:
Профессиональное видео полного выступления ORANGE GOBLIN
23 янв 2025
:
ORANGE GOBLIN всё
18 июл 2024
:
Новое видео ORANGE GOBLIN
20 июн 2024
:
Видео с текстом от ORANGE GOBLIN
13 май 2024
:
Новое видео ORANGE GOBLIN
5 апр 2024
:
Видео с текстом от ORANGE GOBLIN
9 янв 2024
:
ORANGE GOBLIN завершили работу над альбомом
25 ноя 2023
:
ORANGE GOBLIN думают о мае
25 сен 2023
:
ORANGE GOBLIN готовы к студийной работе
16 июн 2023
:
Профессиональное видео полного выступления ORANGE GOBLIN
28 июн 2022
:
Профессиональное видео полного выступления ORANGE GOBLIN
25 апр 2022
:
Профессиональное видео полного выступления ORANGE GOBLIN
28 окт 2021
:
ORANGE GOBLIN на Peaceville Records
24 сен 2021
:
Концертный релиз ORANGE GOBLIN выйдет на виниле
3 июл 2021
:
ORANGE GOBLIN перевыпускают альбом
30 июн 2021
:
ORANGE GOBLIN представили нового басиста
20 янв 2021
:
Участники ORANGE GOBLIN переболели COVID-19
21 ноя 2020
:
Басист ORANGE GOBLIN объявил об уходе
27 апр 2020
:
Концертное видео ORANGE GOBLIN
22 апр 2020
:
Фрагмент нового релиза ORANGE GOBLIN
12 апр 2020
:
ORANGE GOBLIN планируют новый альбом
28 авг 2019
:
Барабанщику ORANGE GOBLIN отказали в визе в США
2 май 2018
:
Профессиональное видео с выступления ORANGE GOBLIN
23 апр 2018
:
Обложка нового альбома ORANGE GOBLIN
1 мар 2018
:
Новый альбом ORANGE GOBLIN выйдет летом
27 июл 2017
:
Гитарист MOTÖRHEAD на новом альбоме ORANGE GOBLIN
26 дек 2016
:
ORANGE GOBLIN отыграют специальное шоу, чтобы помочь сотрудникам Team Rock
21 дек 2016
:
Вокалист ORANGE GOBLIN открыл сбор средств для сотрудников Team Rock
20 сен 2014
:
Вокалист ORANGE GOBLIN: «Поступок U2 — это нарушение вашей свободы»
12 сен 2014
:
Новое видео ORANGE GOBLIN
17 авг 2014
:
Новая песня ORANGE GOBLIN
21 фев 2014
:
Рабочие названия песен ORANGE GOBLIN
28 янв 2013
:
Трейлер концертного релиза ORANGE GOBLIN
8 янв 2013
:
Концертный релиз ORANGE GOBLIN выйдет в марте
14 сен 2012
:
ORANGE GOBLIN начали работу над новым материалом
28 июн 2012
:
Новое видео ORANGE GOBLIN
6 фев 2012
:
Новое видео ORANGE GOBLIN
19 дек 2011
:
Новая песня ORANGE GOBLIN
27 окт 2011
:
Новый альбом ORANGE GOBLIN выйдет в феврале
4 окт 2011
:
Название и трек-лист нового альбома ORANGE GOBLIN
14 апр 2011
:
ORANGE GOBLIN начнут запись в августе
17 янв 2011
:
Переиздания ORANGE GOBLIN выйдут в январе
15 мар 2010
:
ORANGE GOBLIN не планируют выпуск альбома в ближайшем будущем
29 ноя 2008
:
ORANGE GOBLIN появятся в студии весной
сегодня
Профессиональное видео с выступления ORANGE GOBLIN
Профессиональное видео полного выступления ORANGE GOBLIN, которое состоялось в рамках фестиваля Bloodstock Open Air 2025, доступно для просмотра ниже.
http://www.orange-goblin.com
