Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 45
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 32
*Новая песня ULVER 17
*SLIPKNOT продались за 120 15
*Новое видео CLAWFINGER 13
Varg

29 ноя 2025 : 		 Новое видео VARG

12 окт 2023 : 		 Новое видео VARG

20 сен 2023 : 		 Новое видео VARG

20 авг 2023 : 		 Новое видео VARG

17 сен 2020 : 		 Новое видео VARG

20 авг 2020 : 		 Новое видео VARG

22 июл 2020 : 		 Трейлер нового альбома VARG

17 июл 2020 : 		 Новое видео VARG

12 апр 2017 : 		 Новая песня VARG

5 мар 2016 : 		 Новое видео VARG

19 янв 2016 : 		 Новое видео VARG

24 дек 2015 : 		 Рассказ о делюкс-издании VARG

19 дек 2015 : 		 Новое видео VARG

5 окт 2015 : 		 Новое видео VARG

17 авг 2015 : 		 Новая песня VARG

8 авг 2015 : 		 Новый ЕР VARG выйдет в октябре

3 июл 2015 : 		 Тизер нового альбома VARG

28 дек 2012 : 		 VARG в Окленде

8 окт 2012 : 		 Новое видео VARG

4 окт 2012 : 		 Концертное видео VARG

1 окт 2012 : 		 Трейлер нового альбома VARG

17 сен 2012 : 		 Новая песня VARG

14 сен 2012 : 		 Концертное видео VARG

8 сен 2012 : 		 Новое видео VARG

24 июл 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома VARG

25 май 2012 : 		 Новый альбом VARG выйдет в октябре
Новое видео VARG



Varúlfr, новое видео VARG, доступно для просмотра ниже.




Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 164

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
