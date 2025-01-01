сегодня



NIKKI SIXX: «Не хочу быть похожим на тех, кто в 65 пытается быть 25-летним»



NIKKI SIXX в недавнем интервью поговорил о том, как изменился его творческий процесс за четыре с половиной десятилетия существования группы:



«Я развиваюсь как личность, как автор текстов. Моя эволюция как автора текстов прошла путь от самого грубого к самому душевному. И это произошло по мере того, как я эволюционировал как личность, как и мои интересы. Это меняет тексты, а затем меняет и идею песни. Тексты "Home Sweet Home" сильно отличаются от текстов "Shout At The Devil". И так, по мере того как мы движемся вперёд, мы продолжаем развиваться. Можно открыть для себя разные методы сочинения. Ты словно продолжаешь, так сказать, откалывать кусочки от камня».



Когда дело доходит до создания музыки и организации гастролей, мы никогда не торопимся. Нам не нужно торопиться. У меня есть потрясающая шестилетняя дочь, поэтому я не хочу постоянно спешить на работу, чтобы я мог наслаждаться этой частью жизни, а потом выходить на сцену и играть для фанатов. Дело в балансе.

Жизнь меняется, и это круто, что она меняется. Мне не нравится, когда я вижу артистов, которые всё ещё пытаются вести себя как 25-летние, хотя им уже 65. По-моему, и фанатам это не нравится. Эволюция — это эволюция. Мы все стареем, мы все меняемся, у нас появляются разные интересы, и MÖTLEY CRÜE, кажется, удалось оседлать эту волну.



Нравится нам это или нет, но одна из особенностей MÖTLEY CRÜE заключается в том, что есть очень много людей, которых мы просто бесим, и другие люди, которые говорят, что мы изменили их жизнь. Я думаю, если действовать как мы, и говорить и делать то, что хочешь, не как все остальные, то, вероятно, реакции будут полярными. И это, в некотором роде, случайно стало магией MÖTLEY CRÜE. Мы выпустили "Shout At The Devil", и начались обсуждения. Я всё время говорю: "Там было написано "Shout At The Devil", а не «"With The Devil". Появились христианские сообщества, обвинявшие нас в том, что мы поклоняемся дьяволу. И в то же время арены были полны. Так что есть группы, которые вызывают полярные реакции. И я думаю, что это интересно. Это характерно для всех жанров — в хип-хопе, кантри, роке. Главное — оставаться аутентичным и быть готовым принять удар, если это необходимо».







