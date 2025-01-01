Arts
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 45
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 32
*Новая песня ULVER 18
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 17
*Новое видео CLAWFINGER 15
1 дек 2025 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Chris вдохнул в нас новую жизнь!»

14 ноя 2025 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Мы на пенсию не собираемся!»

23 окт 2025 : 		 Кавер-версия METALLICA от TESTAMENT

10 окт 2025 : 		 Новое видео TESTAMENT

6 окт 2025 : 		 TESTAMENT переиздадут Souls Of Black

29 сен 2025 : 		 Гитарист TESTAMENT о новом альбоме

23 сен 2025 : 		 Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать»

17 сен 2025 : 		 Вокалист TESTAMENT вспоминает о туре с MEGADETH и JUDAS PRIEST

12 сен 2025 : 		 Новое видео TESTAMENT

28 авг 2025 : 		 Музыканты TESTAMENT о новом сингле

21 авг 2025 : 		 Новое видео TESTAMENT

6 июл 2025 : 		 Drum-cam от TESTAMENT

19 июн 2025 : 		 Новый альбом TESTAMENT выйдет осенью

6 июн 2025 : 		 TESTAMENT готовы на 70-80%

2 июн 2025 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Никакой Floor на альбоме не будет»

27 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления TESTAMENT

13 май 2025 : 		 Видео с выступления TESTAMENT

2 май 2025 : 		 TESTAMENT открыли тур

22 апр 2025 : 		 Концертное видео TESTAMENT

3 фев 2025 : 		 Вокалист TESTAMENT обещает убойный материал

9 янв 2025 : 		 Вокалист TESTAMENT о новых влияниях в музыке группы

27 дек 2024 : 		 Вокалист TESTAMENT: «За годы я раздвинул свои пределы»

25 дек 2024 : 		 Басист TESTAMENT обещает злой альбом

19 дек 2024 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Религия — зло!»

10 дек 2024 : 		 Гитарист TESTAMENT назвал песню, без которой не проходит ни один концерт

25 ноя 2024 : 		 Гитарист TESTAMENT: «В ранние годы мне было что доказывать»
Гитарист TESTAMENT: «Chris вдохнул в нас новую жизнь!»



ALEX SKOLNICK в недавнем интервью поговорил о появлении в составе коллектива Chris Dovas'a:

«Я должен отдать должное Eric'y, основателю и гитаристу группы, потому что он нашел Chris'a в Интернете. И было бы очень легко [найти кого-то известного] — у нас сейчас так много друзей в сообществе. И, конечно, все наши телефоны разрываются, барабанщики, которых мы знаем: "Эй, чувак...""

[Eric и Chris] поддерживали связь. Chris отсматривал парней. И он в некотором роде склонялся к тому, чтобы найти кого-то молодого, кого-то, кто нас вдохновит, кто знает наше дело, но в то же время находится в курсе того, что происходит сейчас, в группах, которые относятся к поколению миллениалов и даже, возможно, к поколению Z. Одним из наших друзей, с которым мы работали, был наш замечательный приятель Dave Lombardo, один из величайших барабанщиков всех времен. И он освободился, когда мы только начинали этот турне-цикл, а Gene Hoglan был слишком занят. Отчасти это произошло из-за пандемии, потому что все планы изменились. Итак, все наши планы на 2020 год, к 2022 и 2023 годам, будут дополнены планами на 2020 год. Но у Gene'a уже были планы на 2022 год и так далее, после записи альбома TESTAMENT. И вдруг у него возник конфликт, который и привел к его уходу. А потом неожиданно появился Dave. Мы отправились в тур с ним. Это было потрясающе, и мы стали еще лучшими друзьями, но когда дело дошло до записи следующего альбома и цикла, и до того, чтобы проводить долгие часы в комнате с Eric'ом, пока он отрабатывает свои риффы, потому что ему реально в кайф отрабатывать риффы с живым барабанщиком — Dave'ом. И он буквально разрывался между MR. BUNGLE, the MISFITS и другими проектами. И даже во время тура нам пришлось подменять его на нескольких концертах. Так что, когда мы это сделали, именно Chris его подменял.

Он приехал, и я должен сказать, что это непростая задача — заменить Lombardo и объяснить фанатам: "Извините, Dave сегодня не появится". Это как дублер в спектакле… Итак, он был дублером… И никто не жаловался после концертов. Я помню, как как-то подумал об этом: "А ведь все счастливы. Я не могу представить, чтобы они были еще счастливее, если бы с нами был Dave ". Так что, ладно, это действительно о чем-то говорит. Так что, да, он нас вдохновил. Он привнес совершенно новый колорит. Там определенно больше экстремальной музыки [в "Para Bellum"]. И я считаю, что это хорошо. Сейчас у нас достаточно классической музыки TESTAMENT. И некоторые из новых песен [на "Para Bellum"] реально заходят на эту территорию. Но я рад, я рад, что мы выходим в какие-то новые области, и то, что мы делаем это с музыкантом такого уровня, делает все по-настоящему захватывающим!»




