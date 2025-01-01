Arts
Eyehategod

1 дек 2025 : 		 Вокалист EYEHATEGOD: «Поддержка мне очень помогла»

30 мар 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления EYEHATEGOD

30 ноя 2024 : 		 У EYEHATEGOD полно материала

5 июл 2024 : 		 EYEHATEGOD работают над новым материалом

17 авг 2023 : 		 Вокалист EYEHATEGOD о юбилее "Take As Needed For Pain"

30 май 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления EYEHATEGOD

22 май 2022 : 		 Кавер-версия MOTÖRHEAD от EYEHATEGOD

5 май 2022 : 		 Новое видео EYEHATEGOD

19 фев 2021 : 		 Новая песня EYEHATEGOD

18 фев 2021 : 		 Видео с текстом от EYEHATEGOD

7 фев 2021 : 		 Новая песня EYEHATEGOD

15 янв 2021 : 		 Новая песня EYEHATEGOD

4 дек 2020 : 		 Новая песня EYEHATEGOD

19 ноя 2020 : 		 EYEHATEGOD на Century Media

18 июн 2020 : 		 Вокалист EYEHATEGOD не закончил запись своих партий

29 май 2020 : 		 Вокалист EYEHATEGOD: «Мы как бактерия... и никуда не исчезнем»

12 мар 2020 : 		 EYEHATEGOD отменили концерты в России

27 ноя 2019 : 		 EYEHATEGOD завершили запись

18 окт 2019 : 		 Переиздание EYEHATEGOD выйдет осенью

9 июл 2019 : 		 Барабанщика EYEHATEGOD ограбили в Мексике

8 авг 2017 : 		 Видео полного выступления EYEHATEGOD

17 апр 2017 : 		 Фронтмен EYEHATEGOD вернулся на сцену

16 дек 2016 : 		 Фронтмену EYEHATEGOD провели успешную операцию

23 ноя 2016 : 		 Вокалисту EYEHATEGOD необходима пересадка печени

17 окт 2016 : 		 Видео полного выступления RANDY BLYTHE и EYEHATEGOD

16 окт 2016 : 		 Профессиональное видео выступления PHILIP ANSELMO с EYEHATEGOD
Вокалист EYEHATEGOD: «Поддержка мне очень помогла»



Вокалист EYEHATEGOD MIKE WILLIAMS дал большое интервью Turned Out A Punk, в рамках которого, в частности, сказал:

«Когда мне было за двадцать, а может даже раньше, я вроде как хотел умереть. У меня часто возникали мысли о самоубийстве, и даже когда мне было за тридцать, и так далее, такие мысли приходили мне в голову, и так всю мою жизнь. Но после пересадки печени, когда я на самом деле чуть не умер, я просто понял, что вокруг много классных людей, и многие из них любят меня, наверное, можно сказать, что это правда, как друзья. У меня появилось много друзей, и это заставило меня больше ценить жизнь. А это, в свою очередь, помогло мне стать более трезвым и оставаться таким всегда. И я все еще иногда пью, но только во время гастролей — может White Claws. Но, да, я пытаюсь держаться. Все, что вы можете сделать, это попробовать. Но это заставило меня захотеть попробовать — я почти умирал. Я был в восторге от всей той поддержки, которую я получал, от людей в социальных сетях, которые говорили: "Пожалуйста, не умирай", — я все это реально чувствовал. Это трогательно, как все это было.

Все люди, которые хотят, чтобы я был нигилистом 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, возненавидят меня за то, что я сказал, что хотел жить, но я жил. Это изменило весь мой взгляд на жизнь. Предстоит еще многое сделать. Предстоит еще многое осуществить. Здесь есть на что посмотреть. Это просто невероятно.

Люди злятся, потому что я уже не тот, каким был раньше. Я понимаю это с обеих сторон. Я слышу это от "разбуженных" людей, которые являются ультрапробужденными, и я слышу это от правых. Они злятся на меня за одно. И это значит, что я просто остаюсь самим собой, чувак. Я за права человека. Извините, люди.

Если ты музыкант, художник, скульптор или кто-то еще, ты не всегда делаешь одно и то же. Со временем ты развиваешься, становишься взрослее и уже не собираешься придерживаться того, каким ты был, или того, как звучит твоя музыка».




КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 123

