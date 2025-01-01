сегодня



Вокалист EYEHATEGOD: «Поддержка мне очень помогла»



Вокалист EYEHATEGOD MIKE WILLIAMS дал большое интервью Turned Out A Punk, в рамках которого, в частности, сказал:



«Когда мне было за двадцать, а может даже раньше, я вроде как хотел умереть. У меня часто возникали мысли о самоубийстве, и даже когда мне было за тридцать, и так далее, такие мысли приходили мне в голову, и так всю мою жизнь. Но после пересадки печени, когда я на самом деле чуть не умер, я просто понял, что вокруг много классных людей, и многие из них любят меня, наверное, можно сказать, что это правда, как друзья. У меня появилось много друзей, и это заставило меня больше ценить жизнь. А это, в свою очередь, помогло мне стать более трезвым и оставаться таким всегда. И я все еще иногда пью, но только во время гастролей — может White Claws. Но, да, я пытаюсь держаться. Все, что вы можете сделать, это попробовать. Но это заставило меня захотеть попробовать — я почти умирал. Я был в восторге от всей той поддержки, которую я получал, от людей в социальных сетях, которые говорили: "Пожалуйста, не умирай", — я все это реально чувствовал. Это трогательно, как все это было.



Все люди, которые хотят, чтобы я был нигилистом 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, возненавидят меня за то, что я сказал, что хотел жить, но я жил. Это изменило весь мой взгляд на жизнь. Предстоит еще многое сделать. Предстоит еще многое осуществить. Здесь есть на что посмотреть. Это просто невероятно.



Люди злятся, потому что я уже не тот, каким был раньше. Я понимаю это с обеих сторон. Я слышу это от "разбуженных" людей, которые являются ультрапробужденными, и я слышу это от правых. Они злятся на меня за одно. И это значит, что я просто остаюсь самим собой, чувак. Я за права человека. Извините, люди.



Если ты музыкант, художник, скульптор или кто-то еще, ты не всегда делаешь одно и то же. Со временем ты развиваешься, становишься взрослее и уже не собираешься придерживаться того, каким ты был, или того, как звучит твоя музыка».







