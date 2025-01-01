Arts
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 45
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 32
*Новая песня ULVER 18
*Новое видео CLAWFINGER 15
*SLIPKNOT продались за 120 15
Новости
*

David Ellefson

*



30 ноя 2025 : 		 DAVID ELLEFSON и 1,000+ музыкантов исполнили BLACK SABBATH

24 окт 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше»

21 окт 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я бы снял, если бы мне позвонил Dave»

9 окт 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о финале MEGADETH: «Все ради поднятия цен на билеты?»

22 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Кто-то извне рассорил меня с лидером MEGADETH!»

11 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON исполнил METALLICA

3 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: о металл-движении: «Мы племя странных изгоев, и мы делаем всё, что в наших силах, чтобы интегрироваться в нормальную жизнь»

11 авг 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не было, пожалуй, со времени похорон и кончины королевы Елизаветы»

3 авг 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Оззи был нашим Элвисом Пресли»

24 июн 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «DAVE MUSTAINE ненавидел играть перед SLAYER»

18 июн 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!»

17 июн 2025 : 		 DAVID ELLEFSON скучает по Dave'y

30 май 2025 : 		 DAVID ELLEFSON четыре года не говорил с DAVE MUSTAINE: «А смысл?»

25 май 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Альбом KINGS OF THRASH? Почему бы и не да»

17 май 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «То, как группы делят деньги, — важно!»

22 мар 2025 : 		 DAVID ELLEFSON в Польше

10 мар 2025 : 		 DAVID ELLEFSON об OZZY OSBOURNE

12 фев 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Не каждой группе демократия по плечу»

27 янв 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о том, как MEGADETH вышли под песню METALLICA на церемонии Грэмми

13 янв 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о важных уроках жизни

5 янв 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о том, как менялся его взгляд на свой инструмент

29 дек 2024 : 		 DAVID ELLEFSON исполняет хит DONNIE IRIS

15 дек 2024 : 		 DAVID ELLEFSON признался, как дошел до RUSH

7 дек 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Рок в США мёртв»

5 дек 2024 : 		 Как DAVID ELLEFSON нашел Веру в 25

1 ноя 2024 : 		 DAVID ELLEFSON и KEN MARY в новом видео CATHY RANKIN
DAVID ELLEFSON и 1,000+ музыкантов исполнили BLACK SABBATH



20 ноября DAVID ELLEFSON присоединился к более чем 1000 музыкантов в Мехико, среди которых были Alex Lora (EL TRI),El Abulón (VÍCTIMAS DEL DOCTOR CEREBRO),Germán Arroyo (LA GUSANA CIEGA),Alfonso Fors (LA CUCA),David Chirino (LA LEY),Kenny Avilés (KENNY Y LOS ELÉCTRICOS) and Rasheed Durán (LOS DANIELS) и исполнил кавер-версию BLACK SABBATH 'Paranoid'

«Исполнять "Paranoid" на фестивале Rockland перед 12 000 взволнованных фанатов и 1000 музыкантов на арене CDMX было непохоже ни на что другое. Энергия, страсть, сплоченность — абсолютно непревзойденные ощущения. Только в Мексике можно встретить такую смелую и мощную концепцию. Это была действительно одна из самых забавных вещей, которые я когда-либо делал.

Исполнение "Paranoid" с 1000 другими музыкантами, когда мы чествовали покойного великого Оззи Осборна на арене CDMX, было впечатлением, которое я никогда не забуду.

Среди исполнителей в возрасте от 5 до 83 лет я с комфортом вписался где-то посередине — и энергия, исходившая от каждого уголка этой сцены, была просто невероятной.

Благодарен, что был частью чего-то такого масштабного, такого радостного и такого по-настоящему рок-н-ролльного события.

Я искренне польщен и невероятно благодарен за приглашение выступить со всеми вами!»




Сообщений нет

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
