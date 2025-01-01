сегодня



DAVID ELLEFSON и 1,000+ музыкантов исполнили BLACK SABBATH



20 ноября DAVID ELLEFSON присоединился к более чем 1000 музыкантов в Мехико, среди которых были Alex Lora (EL TRI),El Abulón (VÍCTIMAS DEL DOCTOR CEREBRO),Germán Arroyo (LA GUSANA CIEGA),Alfonso Fors (LA CUCA),David Chirino (LA LEY),Kenny Avilés (KENNY Y LOS ELÉCTRICOS) and Rasheed Durán (LOS DANIELS) и исполнил кавер-версию BLACK SABBATH 'Paranoid'



«Исполнять "Paranoid" на фестивале Rockland перед 12 000 взволнованных фанатов и 1000 музыкантов на арене CDMX было непохоже ни на что другое. Энергия, страсть, сплоченность — абсолютно непревзойденные ощущения. Только в Мексике можно встретить такую смелую и мощную концепцию. Это была действительно одна из самых забавных вещей, которые я когда-либо делал.



Исполнение "Paranoid" с 1000 другими музыкантами, когда мы чествовали покойного великого Оззи Осборна на арене CDMX, было впечатлением, которое я никогда не забуду.



Среди исполнителей в возрасте от 5 до 83 лет я с комфортом вписался где-то посередине — и энергия, исходившая от каждого уголка этой сцены, была просто невероятной.



Благодарен, что был частью чего-то такого масштабного, такого радостного и такого по-настоящему рок-н-ролльного события.



Я искренне польщен и невероятно благодарен за приглашение выступить со всеми вами!»





