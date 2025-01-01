сегодня



Вокалист RAVEN: «Мы хотели сохранить оригинальный дух METALLICA»



JOHN GALLAGHER в недавнем интервью обсудил кавер-версию песни "Metal Militia" для недавно выпущенного сборника "No Life 'Til Leather - A Tribute To Metallica's Kill 'Em All":



«Ну, на самом деле мы записывали — это был последний альбом; это был не мини-альбом [2025 года "Can't Take Away The Fire"] это был последний альбом [2023 года] "All Hell's Breaking Loose". И это был первый альбом для Silver Lining. И они сказали: "В рамках нашей сделки, ребята, не могли бы вы записать кавер-версию METALLICA для трибьюта METALLICA, который мы готовим? И там будут DIAMOND HEAD и SAXON". И мы такие: "Да. Почему нет? Это было бы забавно. Но какую песню?" И они предложили нам на выбор, ну, не знаю, четыре или пять песен, и это была, типа, "Metal Militia". Это самая безумная песня. "Давайте сделаем это, сделаем еще больше, сделаем с фишкой!". Итак, мы кое-что добавили, но, к сожалению, они заставили нас кое-что убрать из-за стандартов, практики и прав на синхронизацию. И поэтому... Я могу сказать вам, что в конце был отрывок, который был действительно забавным, но, к сожалению, нам пришлось его убрать. Но в начале мы исполнили джазовую версию песни, которую никто не сможет принять, но мы знаем, что это такое. Мне пришлось вставить немного Клиффа [Бертона, покойного басиста METALLICA] в середину. И мы изменили аранжировку — добавили несколько дополнительных риффов, сократили некоторые и переработали их. Но это все равно соответствует оригиналу, потому что оригинал сумасшедший. Так что мы хотели сохранить этот дух.



Сразу же стало понятно, что Mike [Heller, барабанщик RAVEN] прав: "Mark [Gallagher, гитарист RAVEN] должен её спеть. У него подходящий для этого голос". Я такой: "Да, ты абсолютно прав". Потому что у него такой грубоватый голос, как у Бона Скотта. И в этом он на самом деле наполовину похож на James [Hetfield, фронтмена METALLICA]. Это забавно. Это первый раз, когда Mark исполняет главную партию со времен "Rock Hard" в 1982 году. Это как секретное оружие — абсолютно. Такой подход давно назрел и мы просто должны были это сделать. Для разнообразия я пою гармони, и это было просто здорово. Ну а Mike просто помешан, на барабанах, конечно. Так что для нас это было проще простого. Мы очень быстро придумали аранжировку. Мы спросили: "Что вы об этом думаете?" — "Да, да, да, да". Бум. Каждый вложил в это свои 10 центов. [Это было] очень весело. Мы все сделали и забыли обо всем, пока не подумали: "Да, наконец-то". Другие группы уже записали свой материал, так что он все таки выйдет. Он выходит примерно через три недели. "Вы можете сделать видео?" Мы такие: "Что? Ну, это связано с METALLICA. У нас с METALLICA прочные отношения с самого первого дня. Давайте используем видео с концерта, который мы провели с ними пару лет назад в Форт-Лодердейле, посвященного [основателям Megaforce Records] Джону и Марше Зазуле, и несколько классических фотографий. Там интересный материал и он наверняка заслуживает повторного просмотра!»







