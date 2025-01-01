Arts
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 45
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 32
*Новая песня ULVER 18
*Новое видео CLAWFINGER 15
*SLIPKNOT продались за 120 15
Новости
Raven

1 дек 2025 : 		 Вокалист RAVEN: «Мы хотели сохранить оригинальный дух METALLICA»

12 ноя 2025 : 		 Кавер-версия METALLICA от RAVEN

13 окт 2025 : 		 Вокалисту RAVEN уже лучше

25 авг 2025 : 		 Вокалист RAVEN обещает вернуться на сцену

19 янв 2025 : 		 Вокалист RAVEN: «METALLICA всё такие же!»

15 янв 2025 : 		 Видео с текстом от RAVEN

16 дек 2024 : 		 RAVEN готовят ЕР

29 май 2024 : 		 RAVEN планируют бокс-сет All For One

12 июл 2023 : 		 Вокалист RAVEN против подкладок

17 май 2023 : 		 Новое видео RAVEN

29 мар 2023 : 		 Новая песня RAVEN

5 ноя 2022 : 		 Новый альбом RAVEN выйдет весной

20 авг 2022 : 		 Видео с текстом от RAVEN

23 июл 2022 : 		 Новый альбом RAVEN выйдет осенью

27 дек 2021 : 		 DAVID ELLEFSON исполнил кавер-версию JUDAS PRIEST в RAVEN

11 ноя 2021 : 		 Концертное видео RAVEN

8 окт 2021 : 		 Вышел трибьют RAVEN

14 дек 2020 : 		 Новое видео RAVEN

29 сен 2020 : 		 Вокалист RAVEN: «История с COVID-19 непомерно раздута»

9 сен 2020 : 		 Вокалист RAVEN — о «фанере» на концертах

2 сен 2020 : 		 Новое видео RAVEN

31 июл 2020 : 		 Видео с текстом от RAVEN

9 июн 2020 : 		 Новый альбом RAVEN выйдет осенью

11 май 2020 : 		 Новый альбом RAVEN будет "безумным"

22 май 2019 : 		 Вокалист RAVEN о логотипе

6 янв 2019 : 		 Новое видео RAVEN
Вокалист RAVEN: «Мы хотели сохранить оригинальный дух METALLICA»



zoom
JOHN GALLAGHER в недавнем интервью обсудил кавер-версию песни "Metal Militia" для недавно выпущенного сборника "No Life 'Til Leather - A Tribute To Metallica's Kill 'Em All":

«Ну, на самом деле мы записывали — это был последний альбом; это был не мини-альбом [2025 года "Can't Take Away The Fire"] это был последний альбом [2023 года] "All Hell's Breaking Loose". И это был первый альбом для Silver Lining. И они сказали: "В рамках нашей сделки, ребята, не могли бы вы записать кавер-версию METALLICA для трибьюта METALLICA, который мы готовим? И там будут DIAMOND HEAD и SAXON". И мы такие: "Да. Почему нет? Это было бы забавно. Но какую песню?" И они предложили нам на выбор, ну, не знаю, четыре или пять песен, и это была, типа, "Metal Militia". Это самая безумная песня. "Давайте сделаем это, сделаем еще больше, сделаем с фишкой!". Итак, мы кое-что добавили, но, к сожалению, они заставили нас кое-что убрать из-за стандартов, практики и прав на синхронизацию. И поэтому... Я могу сказать вам, что в конце был отрывок, который был действительно забавным, но, к сожалению, нам пришлось его убрать. Но в начале мы исполнили джазовую версию песни, которую никто не сможет принять, но мы знаем, что это такое. Мне пришлось вставить немного Клиффа [Бертона, покойного басиста METALLICA] в середину. И мы изменили аранжировку — добавили несколько дополнительных риффов, сократили некоторые и переработали их. Но это все равно соответствует оригиналу, потому что оригинал сумасшедший. Так что мы хотели сохранить этот дух.

Сразу же стало понятно, что Mike [Heller, барабанщик RAVEN] прав: "Mark [Gallagher, гитарист RAVEN] должен её спеть. У него подходящий для этого голос". Я такой: "Да, ты абсолютно прав". Потому что у него такой грубоватый голос, как у Бона Скотта. И в этом он на самом деле наполовину похож на James [Hetfield, фронтмена METALLICA]. Это забавно. Это первый раз, когда Mark исполняет главную партию со времен "Rock Hard" в 1982 году. Это как секретное оружие — абсолютно. Такой подход давно назрел и мы просто должны были это сделать. Для разнообразия я пою гармони, и это было просто здорово. Ну а Mike просто помешан, на барабанах, конечно. Так что для нас это было проще простого. Мы очень быстро придумали аранжировку. Мы спросили: "Что вы об этом думаете?" — "Да, да, да, да". Бум. Каждый вложил в это свои 10 центов. [Это было] очень весело. Мы все сделали и забыли обо всем, пока не подумали: "Да, наконец-то". Другие группы уже записали свой материал, так что он все таки выйдет. Он выходит примерно через три недели. "Вы можете сделать видео?" Мы такие: "Что? Ну, это связано с METALLICA. У нас с METALLICA прочные отношения с самого первого дня. Давайте используем видео с концерта, который мы провели с ними пару лет назад в Форт-Лодердейле, посвященного [основателям Megaforce Records] Джону и Марше Зазуле, и несколько классических фотографий. Там интересный материал и он наверняка заслуживает повторного просмотра!»




просмотров: 49

