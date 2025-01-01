|
|
|
|
все новости группы
|
|
сегодня
DERON MILER вернулся в MALEVOLENT CREATION
MALEVOLENT CREATION опубликовали следующее сообщение:
«Это официально!! MALEVOLENT CREATION вернулись к составу из 5 человек: Deron Miler — вокал/гитара, Jesse Jolly — бас-гитара/вокал, Chris Cannella — гитара, Ronnie Parmer — ударные и Phil Fasciana — гитара. Мы считаем, что это лучший способ сохранить классическое звучание MC, и теперь с тремя гитарами мы можем делать то, что хотели, но никогда не могли. Гитарные гармонии в трех частях и исполнение песен, которые не исполнялись много лет.
Мы собираемся начать работу над нашим 14-м студийным альбомом в январе, и в 2026 году концертов не будет (never say never), но завершение работы над нашим новым альбомом является главным приоритетом.
Давайте поприветствуем Deron Miler, вернувшегося в группу, и этот состав должен проявить себя во всей красе на нашем новом альбоме "Return Fire"".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет