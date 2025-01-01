сегодня



DERON MILER вернулся в MALEVOLENT CREATION



MALEVOLENT CREATION опубликовали следующее сообщение:



«Это официально!! MALEVOLENT CREATION вернулись к составу из 5 человек: Deron Miler — вокал/гитара, Jesse Jolly — бас-гитара/вокал, Chris Cannella — гитара, Ronnie Parmer — ударные и Phil Fasciana — гитара. Мы считаем, что это лучший способ сохранить классическое звучание MC, и теперь с тремя гитарами мы можем делать то, что хотели, но никогда не могли. Гитарные гармонии в трех частях и исполнение песен, которые не исполнялись много лет.



Мы собираемся начать работу над нашим 14-м студийным альбомом в январе, и в 2026 году концертов не будет (never say never), но завершение работы над нашим новым альбомом является главным приоритетом.



Давайте поприветствуем Deron Miler, вернувшегося в группу, и этот состав должен проявить себя во всей красе на нашем новом альбоме "Return Fire"".











