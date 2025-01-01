Arts
1 дек 2025 : 		 DERON MILER вернулся в MALEVOLENT CREATION

2 авг 2025 : 		 Гитариста MALEVOLENT CREATION выпишут на следующей неделе

22 июл 2025 : 		 Гитаристу MALEVOLENT CREATION лучше

21 июл 2025 : 		 Гитарист MALEVOLENT CREATION остается в больнице

18 июл 2025 : 		 Гитарист MALEVOLENT CREATION в критическом состоянии

20 мар 2023 : 		 MALEVOLENT CREATION работают над новым материалом

20 окт 2022 : 		 Бывший вокалист CKY в MALEVOLENT CREATION

22 апр 2020 : 		 Перемены в MALEVOLENT CREATION

24 янв 2019 : 		 Новое видео MALEVOLENT CREATION

19 янв 2019 : 		 Рассказ об издании альбома MALEVOLENT CREATION

15 дек 2018 : 		 Новое видео MALEVOLENT CREATION

2 дек 2018 : 		 Видео с текстом от MALEVOLENT CREATION

18 ноя 2018 : 		 Новый альбом MALEVOLENT CREATION выйдет зимой

3 сен 2018 : 		 MALEVOLENT CREATION завершили запись

8 июл 2018 : 		 Умер бывший вокалист MALEVOLENT CREATION

8 май 2018 : 		 У бывшего вокалиста MALEVOLENT CREATION рак

27 мар 2018 : 		 Новый альбом MALEVOLENT CREATION выйдет в этом году

30 ноя 2017 : 		 MALEVOLENT CREATION представили новый состав

12 апр 2017 : 		 Переиздания MALEVOLENT CREATION выйдут весной

19 янв 2017 : 		 Музыканты MALEVOLENT CREATION, SUFFOCATION, PESTILENCE в новом проекте

24 май 2016 : 		 MALEVOLENT CREATION ремастируют седьмой альбом

27 апр 2016 : 		 Исполнилось двадцать пять лет дебюту MALEVOLENT CREATION

11 апр 2016 : 		 MALEVOLENT CREATION на Alpha Omega Management

13 авг 2015 : 		 Видео с текстом от MALEVOLENT CREATION

1 июл 2015 : 		 Новый альбом MALEVOLENT CREATION выйдет в сентябре

5 мар 2015 : 		 MALEVOLENT CREATION завершили запись
DERON MILER вернулся в MALEVOLENT CREATION



zoom
MALEVOLENT CREATION опубликовали следующее сообщение:

«Это официально!! MALEVOLENT CREATION вернулись к составу из 5 человек: Deron Miler — вокал/гитара, Jesse Jolly — бас-гитара/вокал, Chris Cannella — гитара, Ronnie Parmer — ударные и Phil Fasciana — гитара. Мы считаем, что это лучший способ сохранить классическое звучание MC, и теперь с тремя гитарами мы можем делать то, что хотели, но никогда не могли. Гитарные гармонии в трех частях и исполнение песен, которые не исполнялись много лет.

Мы собираемся начать работу над нашим 14-м студийным альбомом в январе, и в 2026 году концертов не будет (never say never), но завершение работы над нашим новым альбомом является главным приоритетом.

Давайте поприветствуем Deron Miler, вернувшегося в группу, и этот состав должен проявить себя во всей красе на нашем новом альбоме "Return Fire"".






