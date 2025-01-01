сегодня



GEORGE LYNCH: «DON DOKKEN хотел, чтобы всё вращалось вокруг него, но не был готов вкладывать в работу усилия»



GEORGE LYNCH в недавнем интервью спросили, был ли нечествен фронтмен DOKKEN DON DOKKEN по поводу своего вклада в сочинение ранних песен группы:



«Я считаю, что когда люди неискренни и лгут, это часть их характера, это их сущность. Я думаю, что это служит нескольким целям. Это, конечно, плохо, потому что это нарушает правила, с которыми все согласны, они установлены, чтобы мы могли понимать, что такое реальность, и таким образом принимать правильные решения и ладить друг с другом. Так что в некотором смысле это обман, но я также получил пользу из-за его масштабной лжи. Мы бы не сидели здесь и не давали это интервью, если бы не ложь Don'a. Когда он встретил нас и мы впервые собрались вместе, мы давали концерты и оба были в группах в Южной Калифорнии. Он был в группе под названием AIRBORN, а мы были THE BOYZ, эта группа потом стала называться XCITER, и мы играли в городе. Рядом были VAN HALEN, A LA CARTE и многие другие. Это была по-настоящему классная сцена. Итак, он как-то подошёл к Mick [Brown. позднее стал ударником группы], а затем в какой-то момент пришёл к нам с предложением присоединиться к его группе, поехать в Европу, записать альбом, и всё в таком духе. Он солгал обо всём, но в конечном итоге он великий мастер лжи, и смог всё это провернуть. В этом суть дела. Я бы никогда не смог этого добиться, потому что я не способен на подобное... Я не говорю, что это хорошо или плохо, или что я хороший человек, я просто говорю, что я не способен на это. И это, возможно, не очень хорошо с точки зрения продвижения карьеры. Но он готов делать то, что я не готов, и большинство людей не готовы. И я думаю, что это главная причина его успеха. Так что это своего рода комплимент».



George также прокомментировал высказывание Don'a о том, что «делить деньги поровну между четырьмя участниками DOKKEN было глупостью, поскольку Mick заработал миллионы долларов, хотя всё, что ему нужно было сделать, — это провести пару недель в студии, играя на барабанах»:



«Можно делить деньги как угодно. Почему мы снова обсуждаем вещи, которые произошли 35, 40 лет назад? Я не знаю. Кому это интересно? У нас у всех всё хорошо. У нас всё в порядке. Мы всё ещё живы, мы всё ещё дышим, мы всё ещё создаём музыку. Я доволен тем, как всё сложилось. Было ли это справедливо? Нет. Жизнь несправедлива. Но что с того?! Mick не внёс большого вклада в сочинение песен. Он внёс конкретный вклад в тексты "Tooth And Nail". Часть из них была его, и, вероятно, некоторые другие песни. Но вот как я всегда об этом думал: я был сторонником четырёх равных долей в группе, потому что считал, что это действительно здорово, потому что это не позволяло менее способным авторам навязывать нам свои плохие идеи. Понимаете, о чём я? Так что если у вас есть слабый автор, и он думает: "Единственный способ получить деньги — это если мы будем использовать мои песни", а его песни отстой. Поэтому я считаю, что лучше всего просто платить всем поровну. Из серии: "Мик, иди поиграй в бильярд, покатайся на мотоцикле и заглядывай к нам время от времени, проверяй, как дела. Мы всё поняли. Это будет отличная запись, и мы будем весело проводить время. Каждый раз, когда мы зарабатываем доллар, каждый получает четверть, и мы все зарабатываем деньги". Дон думал совершенно иначе. Он хотел, чтобы всё вращалось вокруг него, но не был готов вкладывать в работу усилия, а его работа не была лучшей, так что это было несправедливо. Так что ни один из подходов не был справедливым, но я больше ориентирован на группу, а Дон — меньше, он больше ориентирован на себя».







