Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 45
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 32
*Новая песня ULVER 18
*Новое видео CLAWFINGER 15
*SLIPKNOT продались за 120 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 45
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 32
*Новая песня ULVER 18
*Новое видео CLAWFINGER 15
*SLIPKNOT продались за 120 15
[= ||| все новости группы



*

Atreyu

*



1 дек 2025 : 		 Вокалист ATREYU: «Мы вообще не политическая группа»

18 ноя 2025 : 		 Новое видео ATREYU

6 окт 2025 : 		 Вокалист ATREYU: «Мы далеки от распада»

21 сен 2025 : 		 Новая песня ATREYU

26 июл 2025 : 		 Перезаписанный трек ATREYU

10 июл 2025 : 		 У ATREYU есть десять песен

4 июн 2025 : 		 Вокалист ATREYU обсудил перемены в составе

25 дек 2024 : 		 Вокалист ATREYU: «Рад, что уехал из Калифорнии»

17 дек 2024 : 		 Вокалист ATREYU: «Что-то новое от нас будет в 26»

1 дек 2024 : 		 Басист ATREYU: «Сложнее всего далось шоу с IRON MAIDEN»

7 окт 2024 : 		 Гитарист ATREYU выбирает правильный альбом METALLICA

28 сен 2024 : 		 Кавер-версия TOM PETTY от ATREYU

3 сен 2024 : 		 Фрагмент нового релиза ATREYU

21 июл 2024 : 		 Кавер-версия AUDIOSLAVE от ATREYU

14 июн 2024 : 		 Новое видео ATREYU

12 июн 2024 : 		 Вокалист ATREYU о юбилейных концертах

19 май 2024 : 		 ATREYU целиком исполнят "The Curse"

12 май 2024 : 		 Новое видео ATREYU

27 дек 2023 : 		 Басист ATREYU: «Я уехал из Алабамы в маленький городок Германии»

10 дек 2023 : 		 Новое видео ATREYU

2 дек 2023 : 		 Новое видео ATREYU

4 ноя 2023 : 		 Новое видео ATREYU

7 окт 2023 : 		 ATREYU выпустят ЕР осенью, а альбом зимой

11 сен 2023 : 		 Вокалист ATREYU о переходе на выпуск ЕР

19 авг 2023 : 		 Новое видео ATREYU

29 июл 2023 : 		 Вокалист ATREYU: «Сейчас синглы предпочтительнее»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист ATREYU: «Мы вообще не политическая группа»



zoom
В рамках недавнего интервью, BRANDON SALLER ответил на вопрос, стал ли он или коллеги по группе больше в текстах призывать к переменам и проявлять политическую позицию:

«Я не думаю, что мы когда-либо были политизированной группой. Я воспринимаю это скорее как бегство от всего этого. Я считаю, что наша группа, наши концерты и наша музыка могут стать своего рода спасением от всего этого белого шума. Особенно сейчас, когда все это такое жестокое и хаотичное дерьмо катится по нисходящей спирали, что я скорее предложу кому-нибудь спастись от этого, чем буду стоять на ящике из-под мыла и пытаться высказать свое мнение по тому или иному поводу. Я бы предпочел просто дать людям возможность забыть об этом на секунду, потому что этого и так везде предостаточно».

Он также рассказал о том, что могут сделать поклонники металла и хардкора, чтобы сцена была еще более инклюзивной, гостеприимной и безопасной для женщин, трансгендеров и небинарных особей:

«Я считаю, что особенно в металле и хардкоре, мы должны помнить, что это контркультуры. Это музыкальные культуры, которые были построены на том, что люди были разными, но могли объединяться ради чего-то. Так что я не думаю, что вы можете быть разборчивы в том, что это за "что-то", понимаете, что я имею в виду? К сожалению, мы уже пару раз говорили об этом в этом интервью, что, по-моему, мир сейчас действительно уродливое место. Так что я не уверен, что когда-нибудь не появятся сообщества людей, чувствующих себя в некотором роде маргиналами или отверженными. Но я полагаю, что в этих конкретных сообществах люди должны помнить, что, как я уже сказал, это контркультура. Это никогда не было нормой. Это никогда не было частью поп-культуры. Это никогда не было выбором большинства — это были все изгои и чудаки, а люди, у которых не было ничего, с чем они чувствовали бы себя связанными, пришли в металл и хардкор. Вот как это было создано. Нельзя быть избирательным в том, кому разрешен вход. Я считаю, если бы люди просто помнили об этом, всем было бы только лучше».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

1 дек 2025
Орион
Админ Админыч😁😁😁
просмотров: 121

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом