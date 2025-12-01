сегодня



Вокалист ATREYU: «Мы вообще не политическая группа»



В рамках недавнего интервью, BRANDON SALLER ответил на вопрос, стал ли он или коллеги по группе больше в текстах призывать к переменам и проявлять политическую позицию:



«Я не думаю, что мы когда-либо были политизированной группой. Я воспринимаю это скорее как бегство от всего этого. Я считаю, что наша группа, наши концерты и наша музыка могут стать своего рода спасением от всего этого белого шума. Особенно сейчас, когда все это такое жестокое и хаотичное дерьмо катится по нисходящей спирали, что я скорее предложу кому-нибудь спастись от этого, чем буду стоять на ящике из-под мыла и пытаться высказать свое мнение по тому или иному поводу. Я бы предпочел просто дать людям возможность забыть об этом на секунду, потому что этого и так везде предостаточно».



Он также рассказал о том, что могут сделать поклонники металла и хардкора, чтобы сцена была еще более инклюзивной, гостеприимной и безопасной для женщин, трансгендеров и небинарных особей:



«Я считаю, что особенно в металле и хардкоре, мы должны помнить, что это контркультуры. Это музыкальные культуры, которые были построены на том, что люди были разными, но могли объединяться ради чего-то. Так что я не думаю, что вы можете быть разборчивы в том, что это за "что-то", понимаете, что я имею в виду? К сожалению, мы уже пару раз говорили об этом в этом интервью, что, по-моему, мир сейчас действительно уродливое место. Так что я не уверен, что когда-нибудь не появятся сообщества людей, чувствующих себя в некотором роде маргиналами или отверженными. Но я полагаю, что в этих конкретных сообществах люди должны помнить, что, как я уже сказал, это контркультура. Это никогда не было нормой. Это никогда не было частью поп-культуры. Это никогда не было выбором большинства — это были все изгои и чудаки, а люди, у которых не было ничего, с чем они чувствовали бы себя связанными, пришли в металл и хардкор. Вот как это было создано. Нельзя быть избирательным в том, кому разрешен вход. Я считаю, если бы люди просто помнили об этом, всем было бы только лучше».







