Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!»



James Hetfield и Lars Ulrich дали интервью в рамках специального репортажа о фонде METALLICA «All Within My Hands Foundation» в эфире «CBS Sunday Morning».



На вопрос, как ему удаётся сохранять концерты METALLICA интересными для себя после более чем четырёх десятилетий карьеры группы, фронтмен METALLICA James ответил:



«Это просто. Достаточно посмотреть в глаза одному человеку — этого мне достаточно. Я смотрю в глаза одного человека и вижу, как они меняются. Я вижу в них страсть, и моё сердце наполняется радостью, и я готов продолжать и зажигать.



Я счастлив. У меня лучшее место в зале. У меня лучшая работа в мире, если её вообще можно назвать работой. Я нашёл свою страсть в жизни очень рано, и я очень благодарен за это. Мои родители поддерживали меня в этом. И я боролся. Я боролся изо всех сил, чтобы получить то, что, как я думал, мне было нужно, а именно — быть участником группы и заниматься музыкой. Борьба — это часть процесса, и с помощью фонда "All Within My Hands" мы, надеюсь, сможем помочь людям перейти от ситуации "Я не могу выбраться из этой борьбы" к "Я могу, но мне нужно много работать, и я смогу получить то, что хочу".



Так что у меня лучшая работа в мире. Я вижу, как три поколения людей обнимают друг друга. О Боже, последнее, что я хотел бы сделать, — это пойти на концерт с моим отцом или даже с моим дедушкой. Но я вижу, как это происходит. И маленькие дети оказываются прямо возле сцены, пожилые люди, люди в инвалидных креслах тоже — смешанная компания людей с разным происхождением и разными историями.



Мы собираем вокруг себя много людей не от мира сего и создаём из них семью. И мы создаём энергию, которая помогает нам жить».



Lars заявил, что «All Within My Hands» фокусируется на возвращении к нормальной жизни через поддержку сообщества и обучение квалифицированным профессиям:



«Это возвращает нас к основам, а именно к возвращению к нормальной жизни, обмену опытом. Мы неотъемлемая часть этого сообщества. И в сообществе, как бы его ни называли — коллективом, сообществом, бандой, группой единомышленников или как-то ещё — мы всегда добивались успехов сообща. И мы всегда используем слово "мы", мы все вместе. И в этом наша суть — мы фанаты, единомышленники.



Я знаю, что это может прозвучать немного банально, но я чувствую, что одна из важнейших целей того, что мы делаем, — это попытка разрушить барьер, разделяющий группу и фанатов, артистов и людей, которые ценят то, что делают артисты, попытка устранить — можно сказать, что в условиях концерта это существующий физический барьер, и попытка создать ощущение, что мы все вместе.



Я считаю, что инстинктивно все хотят друг другу помочь. Мы все зависим друг от друга. Если ты хочешь это разрушить, то понимаешь, что люди — стадные животные, и стадо чувствует себя лучше, когда у всех всё хорошо».



















