JERRY CANTRELL: «SOUNDGARDEN не писали плохих песен»



JERRY CANTRELL в недавнем интервью постарался назвать три песни, которые определяли бы SOUNDGARDEN:



«Я ненавижу это, потому что ненавижу сводить все к трем песням, которые определяют SOUNDGARDEN, потому что я думаю, что SOUNDGARDEN в некотором роде неопределимы.



Мне всегда трудно выбирать любимые. У меня реально это плохо получается, потому что мне все нравится. Я искренен. Я к тому, если бы это была группа, у которой был бы один-два хита, все было бы намного проще. Но SOUNDGARDEN написали столько ох$$$но классных песен.



Какие пластинки они записали? Шесть пластинок? — они были чертовски великолепны. Так что выбрать что-то одно из них и сказать, что одна лучше другой, или даже что одна из них значит для меня больше, чем другая, довольно сложно, потому что я считаю, что все это действительно превосходно. Все они круты.



Сегодня я перебирал в голове все, начиная с "Hunted Down" и "Flower", заканчивая "Limo Wreck", "Gun", "Burden In My Hand", "Superunknown", "Rusty Cage", "Black Hole Sun" — я имею в виду, я мог бы продолжайте и дальше. Я не думаю, что они когда-либо делали что-то плохое. Я не думаю, что они когда-либо выпускали плохую пластинку, и я не думаю, что они когда-либо писали плохую песню. А что касается лирического подхода, то это все поэзия, чувак. Все это очень качественные произведения. И вот, чтобы выбрать что-то особенное — "The Day I Tried To Live", я думаю, может быть, эта песня, она симпатичная… Я имею в виду, у меня волосы встали дыбом на затылке при одном упоминании этой песни. Вот она приводит меня в трепет»



Говоря о своей дружбе с другими музыкантами из Сиэтла той же эпохи, в том числе с SOUNDGARDEN, Jerry сказал:



«Я вырос в районе, где создавалась часть моей любимой музыки, и SOUNDGARDEN — одна из таких групп. Некоторые из моих самых любимых людей в мире, которыми я дорожу по сей день. Когда видишь их, на губах появляется улыбка, а в руках — теплые объятия, и если кто-то из нас играет рядом с другими, у кого-то выступление, играет PEARL JAM, я приду. Если мы где-то играем, кто-нибудь обязательно приходит посмотреть на нас. Это все еще чувство общности. Что касается музыки, то, к сожалению, даже если вас уже нет, вы продолжаете жить благодаря своей музыке. Ваша музыка продолжает жить, и ваша музыка — это вы. Это вы воплощены в этом произведении искусства. Это жизненный опыт, который постоянно записывается и которым делятся все, кто может иметь к нему отношение».







