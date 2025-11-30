Arts
Новости
Jerry Cantrell

30 ноя 2025 : 		 JERRY CANTRELL: «SOUNDGARDEN не писали плохих песен»

13 сен 2025 : 		 JERRY CANTRELL: «Есть гитаристы, которые для меня как инопланетяне»

22 май 2025 : 		 Новое видео JERRY CANTRELL

14 май 2025 : 		 JERRY CANTRELL в фильме о вампирах

10 апр 2025 : 		 JERRY CANTRELL: «Моя пластинка не о политике»

13 мар 2025 : 		 JERRY CANTRELL о вокальном росте

30 янв 2025 : 		 JERRY CANTRELL: «Я трезв уже 21 год, и мне до сих пор не хватает возможности надраться»

7 янв 2025 : 		 JERRY CANTRELL обсуждал с JAMES'ом HETFIELD'ом совместную работу

2 дек 2024 : 		 Почему JERRY CANTRELL любит петь о смерти?

26 ноя 2024 : 		 JERRY CANTRELL: «Я не живу прошлым, я смотрю вперед»

14 ноя 2024 : 		 JERRY CANTRELL: «Нынешняя система распространения музыки плоха для артистов»

24 окт 2024 : 		 JERRY CANTRELL: «Музыка всегда найдет свою аудиторию»

23 окт 2024 : 		 Новое видео JERRY CANTRELL

22 окт 2024 : 		 Видео полного выступления JERRY CANTRELL

16 окт 2024 : 		 JERRY CANTRELL: «Новый альбом — лучшая запись, что я мог сделать на данный момент»

14 окт 2024 : 		 Новое видео JERRY CANTRELL

20 сен 2024 : 		 JERRY CANTRELL об искусственном интеллекте

13 сен 2024 : 		 JERRY CANTRELL: «Если вы хотите крови, их есть у меня!»

6 сен 2024 : 		 JERRY CANTRELL представил новое видео

27 авг 2024 : 		 Вокалист CANDLEBOX присоединился на сцене к JERRY CANTRELL

21 авг 2024 : 		 TIM MONTANA присоединился на сцене к JERRY CANTRELL

12 авг 2024 : 		 Видео с выступления JERRY CANTRELL

31 июл 2024 : 		 JERRY CANTRELL представил новое видео

28 июл 2024 : 		 JERRY CANTRELL исполнил новую песню

26 июл 2024 : 		 JERRY CANTRELL представил новый трек

12 июл 2024 : 		 ROY MAYORGA поедет в тур с JERRY CANTRELL
|||| сегодня

JERRY CANTRELL: «SOUNDGARDEN не писали плохих песен»



JERRY CANTRELL в недавнем интервью постарался назвать три песни, которые определяли бы SOUNDGARDEN:

«Я ненавижу это, потому что ненавижу сводить все к трем песням, которые определяют SOUNDGARDEN, потому что я думаю, что SOUNDGARDEN в некотором роде неопределимы.

Мне всегда трудно выбирать любимые. У меня реально это плохо получается, потому что мне все нравится. Я искренен. Я к тому, если бы это была группа, у которой был бы один-два хита, все было бы намного проще. Но SOUNDGARDEN написали столько ох$$$но классных песен.

Какие пластинки они записали? Шесть пластинок? — они были чертовски великолепны. Так что выбрать что-то одно из них и сказать, что одна лучше другой, или даже что одна из них значит для меня больше, чем другая, довольно сложно, потому что я считаю, что все это действительно превосходно. Все они круты.

Сегодня я перебирал в голове все, начиная с "Hunted Down" и "Flower", заканчивая "Limo Wreck", "Gun", "Burden In My Hand", "Superunknown", "Rusty Cage", "Black Hole Sun" — я имею в виду, я мог бы продолжайте и дальше. Я не думаю, что они когда-либо делали что-то плохое. Я не думаю, что они когда-либо выпускали плохую пластинку, и я не думаю, что они когда-либо писали плохую песню. А что касается лирического подхода, то это все поэзия, чувак. Все это очень качественные произведения. И вот, чтобы выбрать что-то особенное — "The Day I Tried To Live", я думаю, может быть, эта песня, она симпатичная… Я имею в виду, у меня волосы встали дыбом на затылке при одном упоминании этой песни. Вот она приводит меня в трепет»

Говоря о своей дружбе с другими музыкантами из Сиэтла той же эпохи, в том числе с SOUNDGARDEN, Jerry сказал:

«Я вырос в районе, где создавалась часть моей любимой музыки, и SOUNDGARDEN — одна из таких групп. Некоторые из моих самых любимых людей в мире, которыми я дорожу по сей день. Когда видишь их, на губах появляется улыбка, а в руках — теплые объятия, и если кто-то из нас играет рядом с другими, у кого-то выступление, играет PEARL JAM, я приду. Если мы где-то играем, кто-нибудь обязательно приходит посмотреть на нас. Это все еще чувство общности. Что касается музыки, то, к сожалению, даже если вас уже нет, вы продолжаете жить благодаря своей музыке. Ваша музыка продолжает жить, и ваша музыка — это вы. Это вы воплощены в этом произведении искусства. Это жизненный опыт, который постоянно записывается и которым делятся все, кто может иметь к нему отношение».




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

30 ноя 2025
Вашингтон Ирвинг
1) Like Suicide
2) Superunknown
3) I Awake
просмотров: 203

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом