Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 45
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 32
*Новая песня ULVER 18
*Новое видео CLAWFINGER 15
*SLIPKNOT продались за 120 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 45
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 32
*Новая песня ULVER 18
*Новое видео CLAWFINGER 15
*SLIPKNOT продались за 120 15
[= ||| все новости группы



*

Death

*



30 ноя 2025 : 		 Видео с выступления DEATH TO ALL

20 ноя 2025 : 		 Бывший гитарист DEATH присоединился к DEATH TO ALL

14 сен 2025 : 		 Бывший вокалист DEATH: «Подражая ротвейлерам я дошел до гроула»

3 сен 2025 : 		 Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненавидели!»

11 авг 2025 : 		 Биография о лидере DEATH выйдет осенью

2 мар 2025 : 		 STEVE DIGIORGIO о работе с лидером DEATH

11 янв 2025 : 		 GENE HOGLAN о концертах DEATH TO ALL

25 май 2024 : 		 Новая фигурка DEATH

16 май 2024 : 		 Концертное видео DEATH TO ALL

29 апр 2024 : 		 Концертное видео DEATH TO ALL

5 апр 2024 : 		 Концертное видео DEATH TO ALL

6 мар 2024 : 		 Переиздания DEATH выйдут весной

23 фев 2024 : 		 Новые фигурки DEATH

10 янв 2024 : 		 JAMES MURPHY о том, почему не участвует в проекте DEATH TO ALL

8 авг 2023 : 		 Компиляция DEATH выйдет на виниле

15 мар 2023 : 		 Концертное видео DEATH TO ALL

13 мар 2023 : 		 PAUL MASVIDAL присоединился на сцене к DEATH TO ALL

8 мар 2023 : 		 Видео с выступления DEATH TO ALL

6 мар 2023 : 		 Видео с выступления DEATH TO ALL

21 фев 2023 : 		 GENE HOGLAN: «Чак был отличным поваром!»

27 дек 2022 : 		 Бывший гитарист DEATH надеется закончить альбом-посвящение Чаку

24 ноя 2022 : 		 Выходят новые фигурки DEATH

16 авг 2022 : 		 KAM LEE назвал три группы, повлиявшие на звучание DEATH

8 июл 2022 : 		 KAM LEE — о своём утверждении, что Чак Шульдинер занимался плагиатом: «Это был неудачный выбор формулировки»

22 июн 2022 : 		 JEFF BECERRA из POSSESSED — о Чаке Шульдинере: «Мы были друзьями»

20 июн 2022 : 		 Видео с выступления DEATH TO ALL
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео с выступления DEATH TO ALL



zoom
Видео с выступления DEATH TO ALL, которое состоялось 26 ноября в House Of Blues in Las Vegas, Nevada, доступно для просмотра ниже:

01. Living Monstrosity
02. Defensive Personalities
03. Lack Of Comprehension
04. Altering The Future
05. Zombie Ritual
06. Within The Mind
07. The Philosopher
08. Spiritual Healing
09. Symbolic
10. Zero Tolerance
11. Empty Words
12. Sacred Serenity
13. 1,000 Eyes
14. Without Judgement
15. Crystal Mountain
16. Misanthrope
17. Perennial Quest

Encore:

18. Spirit Crusher
19. Pull The Plug






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 144

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом