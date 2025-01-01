Arts
*

Venom

*



30 ноя 2025 : 		 MANTAS позвал на концерты CRONOS

21 окт 2025 : 		 MANTAS и ABADDON: «Мы самые правильные члены VENOM!»

29 сен 2025 : 		 MANTAS и ABADDON отметят юбилей "Welcome To Hell"

29 авг 2025 : 		 MANTAS и ABADDON против CRONOS в борьбе за логотип VENOM

11 авг 2025 : 		 VENOM исполнили попурри BLACK SABBATH

12 июл 2025 : 		 Бывшие из VENOM выйдут на одну сцену

18 июн 2025 : 		 Вокалист VENOM утверждает, что весь дизайн — его. Но согласны не все

25 май 2025 : 		 Бывший барабанщик VENOM заканчивает книгу

14 янв 2025 : 		 Альбомы VENOM будут переизданы

9 дек 2024 : 		 Видео с выступления VENOM

19 авг 2024 : 		 Видео с выступления VENOM

1 ноя 2023 : 		 Оригинальный гитарист VENOM об альбоме 1981 года

17 июн 2023 : 		 Барабанщик VENOM: «Классический состав? Ну не...»

3 мар 2023 : 		 Бывший барабанщик VENOM успешно сражается с болезнью

7 янв 2023 : 		 Кассетный бокс-сет от VENOM

29 дек 2022 : 		 Бывший вокалист VENOM ответил на критику фанатов

26 дек 2022 : 		 MANTAS ответил CRONOS'у: «Посмотри видео своей собственной группы, если хочешь увидеть некачественное выступление»

14 дек 2022 : 		 CRONOS о реюнионе VENOM: «Последнее, что я хочу — выйти на сцену с этим старыми ублюдками»

7 окт 2022 : 		 MANTAS — о возможности собраться оригинальному составу VENOM

5 окт 2022 : 		 Бывший гитарист VENOM заявил, что они были первой блэк-металлической группой

28 сен 2022 : 		 У бывшего барабанщика VENOM рак

12 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления VENOM

8 авг 2022 : 		 VENOM завершают работу над альбомом

5 июл 2022 : 		 Видео с выступления VENOM

18 апр 2022 : 		 Видео с выступления VENOM

4 мар 2022 : 		 MANTAS — о возможности собрать оригинальный состав VENOM
MANTAS позвал на концерты CRONOS



Jeff "Mantas" Dunn и Anthony "Abaddon" Bray в следующем году отметят юбилей альбома "Welcome To Hell", и Jeff в недавнем интервью сказал, что двери для Conrad "Cronos" Lant также открыты:

«Я хочу заявить прямо — Cronos приглашен на юбилей Welcome To Hell. Я его позвал. Он также был приглашен адвокатами в недавние прения и его ответ был: "Это не стоит моего времени". Вот что он сказал».

Он добавил, что перспектива снова провести время с Cronos не была для него чем-то таким, чего он когда-либо ждал с нетерпением.

«Я хочу сказать людям следующее. Честно говоря, все хотят видеть своих любимых участников снова вместе. Мы это знаем. "И, о, да, просто путешествуйте порознь. Просто живите в разных отелях". Мы все это делали. Мы это делали. Мы сделали это на первом воссоединении. Хорошо, подумайте о самых токсичных отношениях, в которые вы когда-либо были вовлечены, и о том, что вы при этом чувствовали. Сейчас, в вашем возрасте, пригласите их вернуться в вашу жизнь и все поймете сами».

О ранних года VENOM он сказал:

«Мы были тремя молодыми парнями, которые были счастливы играть в группе и джемовать. И на этом все. Для нас в тот конкретный момент не имело значения, кто писал песни, кто рисовал рисунки или что-то еще. Мы были один за всех и все за одного. И именно поэтому в первых двух альбомах все шло по плану. Но потом, когда ты немного разбираешься в бизнесе и тому подобном, ты думаешь: "Вау. Я написал все это, и все остальные по-прежнему получают свою долю". Я не возражаю против этого. Это песни. Это песни. И в конце концов, вы выпускаете их в свет и дарите их людям.

Теперь не имеет значения, как выглядит ваш логотип. Не имеет значения, насколько хороша обложка вашего альбома. Неважно, какой у тебя имидж, сколько на тебе кожи или на какой гитаре ты играешь, если кто-то выпустит альбом и ему не понравятся песни, тебе конец. Группа — это не логотипы, футболки и тому подобное — это музыка. Почему ты носишь футболку группы? Потому что тебе нравится их музыка. Все очень просто.

Я не говорю, что Cronos ничего не писал. Он написал несколько феноменальных текстов, и я уже говорил об этом. Тексты к "Manitou", по-моему, потрясающие. Тексты к "Nightmare" — потрясающие. На более поздних этапах работы мы вместе придумали несколько отличных песен, где мы просто обменивались идеями, и некоторые из них просто получались сами собой. Нам не нужно было ничего искать. А "Welcome To Hell" — это моя первая попытка писать песни. До этого я ничего не писал — абсолютно ничего».

На вопрос, думали ли они с Abaddon'ом о написании и выпуске новой музыки, возможно, под лейблом VENOM, он ответил:

«Нет, нет. В конце концов, нужен ли миру новый альбом VENOM? Я помню, как читал интервью с Paul Stenley [из KISS], где он даже сказал: "Я никогда больше не напишу ни одной песни KISS". Потому что, как бы ни были хороши некоторые материалы KISS 80-х, все по-прежнему хотят услышать "Black Diamond", "Cold Gin", "Strutter" и "Давай, люби меня" и все такое прочее. И я из таких же. Как JUDAS PRIEST — "Firepower", отличный альбом; "Invincible Shield", отличный альбом; но если я сейчас пойду на концерт PRIEST, и они начнут играть "The Ripper", игра окончена. Я, типа, счастлив. Я знаю, что это своего рода ностальгический взгляд, но если мы чествуем эту группу, то...… Все, что я хочу сказать, это то, что мы празднуем музыку, которую мы написали 45 лет назад, вот и все. И у вас есть два оригинальных участника, которые тоже это делают.

Итак, новая музыка? Я не знаю. Я не знаю. Я не против того, чтобы записать одну песню или что-то в этом роде. Но действительно ли люди хотят ее услышать? Можно провести голосование, я же не знаю... »






1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
