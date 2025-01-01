Arts
Новости
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 45
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 32
*Новая песня ULVER 18
*Новое видео CLAWFINGER 15
*SLIPKNOT продались за 120 15
30 ноя 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Я не хочу петь о религии или политике»

29 окт 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Будем продолжать, пока физически можем»

17 окт 2025 : 		 Видео с выступления LACUNA COIL

5 окт 2025 : 		 RANDY BLYTHE присоединился на сцене к LACUNA COIL

10 сен 2025 : 		 Видео с текстом от LACUNA COIL

29 авг 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL об использовании искусственного интеллекта

8 авг 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Оззи был нашим крестным отцом»

9 июн 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL отметила 53-летие на сцене

23 мар 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Мы не планируем сольные альбомы»

21 мар 2025 : 		 LACUNA COIL исполнила новые песни

17 мар 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL о важности визуальной составляющей для группы

8 мар 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Вы можете нападать на меня, потому что я встану, отвечу и донесу до всех, что вы гребаный мудак»

4 мар 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL об искусственном интеллекте

22 фев 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Я всегда считала, что женственность — это очень мощная сила»

14 фев 2025 : 		 Новое видео LACUNA COIL

11 фев 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL о современных технологиях

3 фев 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о встрече с лидером MEGADETH

28 янв 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Перемен с бывшим не было и мы расстались»

21 янв 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Мы очень довольны этим альбомом!»

19 янв 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о новом гитаристе

10 янв 2025 : 		 Новое видео LACUNA COIL

9 янв 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии»

24 ноя 2024 : 		 ANDREA FERRO за альбомы или синглы?

12 окт 2024 : 		 LACUNA COIL определилась с гитаристом

2 окт 2024 : 		 Новое видео LACUNA COIL

7 авг 2024 : 		 LACUNA COIL отыграла первое шоу с новым гитаристом
Вокалистка LACUNA COIL: «Я не хочу петь о религии или политике»



CRISTINA SCABBIA в недавнем интервью спросили, хочет ли она или коллеги по группе пойти путем некоторых других артистов, которые стали четче выражать свою позицию по политическим вопросом и призывать к переменам:

«Нет. В нашу музыку, в тексты песен мы включаем наши размышления, но мы не хотим ничему учить. Мы никогда не касаемся политики или строгой религии. Конечно, у нас есть песня под названием "Heaven's A Lie", у нас есть песня под названием "In Nomine Patris", но в ней всегда используются метафоры.

Это не потому, что мы не думаем об этом или у нас нет конкретных мыслей по этому вопросу, но, по нашему мнению, музыка должна быть чем-то освобождающим, чем-то, что поднимает ваш дух. Это не обязательно должно быть что-то, что портит вам настроение или злит вас. Она должна придавать вам силы, но у вас должно быть собственное мнение. Вам не нужно, чтобы я указывала вам, что делать. Поэтому музыка должна придавать вам сил».




просмотров: 189

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом