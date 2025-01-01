сегодня



Вокалистка LACUNA COIL: «Я не хочу петь о религии или политике»



CRISTINA SCABBIA в недавнем интервью спросили, хочет ли она или коллеги по группе пойти путем некоторых других артистов, которые стали четче выражать свою позицию по политическим вопросом и призывать к переменам:



«Нет. В нашу музыку, в тексты песен мы включаем наши размышления, но мы не хотим ничему учить. Мы никогда не касаемся политики или строгой религии. Конечно, у нас есть песня под названием "Heaven's A Lie", у нас есть песня под названием "In Nomine Patris", но в ней всегда используются метафоры.



Это не потому, что мы не думаем об этом или у нас нет конкретных мыслей по этому вопросу, но, по нашему мнению, музыка должна быть чем-то освобождающим, чем-то, что поднимает ваш дух. Это не обязательно должно быть что-то, что портит вам настроение или злит вас. Она должна придавать вам силы, но у вас должно быть собственное мнение. Вам не нужно, чтобы я указывала вам, что делать. Поэтому музыка должна придавать вам сил».







+1 -0



просмотров: 189

