Новости
Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа»
ARCH ENEMY расстались с вокалисткой
Новая песня ULVER
Новое видео CLAWFINGER
SLIPKNOT продались за 120
30 ноя 2025 : 		 Вокалист CANDLEMASS: «Я одобрил выступления с Messiah»

2 окт 2025 : 		 MESSIAH MARCOLIN: «Я готов к новым концертам с CANDLEMASS!»

16 сен 2025 : 		 CANDLEMASS выступили с MESSIAH MARCOLIN

4 авг 2025 : 		 Готовится документальный фильм о CANDLEMASS

16 май 2025 : 		 Лидер CANDLEMASS: «Мы не собираемся записываться с Messiah»

13 май 2025 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от CANDLEMASS

23 апр 2025 : 		 Лидер CANDLEMASS: «Шоу с MESSIAH MARCOLIN будет одно. И точка!»

20 апр 2025 : 		 Вокалист CANDLEMASS: «Надеюсь, они устроят хорошее шоу с MESSIAH»

2 апр 2025 : 		 Новое видео CANDLEMASS

13 мар 2025 : 		 CANDLEMASS готовят ЕР

2 фев 2025 : 		 MESSIAH MARCOLIN выступит с CANDLEMASS

15 окт 2024 : 		 Новый ЕР CANDLEMASS выйдет весной

20 июл 2024 : 		 Вскрытие CANDLEMASS

14 апр 2024 : 		 Тройной винил от CANDLEMASS весной

28 фев 2023 : 		 Новый винил от CANDLEMASS

26 янв 2023 : 		 Видео с текстом от CANDLEMASS

16 ноя 2022 : 		 Новая песня CANDLEMASS

8 ноя 2022 : 		 Гитарист CANDLEMASS не исключает появления бывшего на специальном шоу

31 окт 2022 : 		 MESSIAH MARCOLIN и гитарист CANDLEMASS выступили вместе

29 сен 2022 : 		 Новое видео CANDLEMASS

18 авг 2022 : 		 Новое видео CANDLEMASS

25 апр 2022 : 		 Пиво от CANDLEMASS

6 фев 2022 : 		 Переиздание CANDLEMASS выйдет летом

15 янв 2022 : 		 CANDLEMASS в студии

5 окт 2021 : 		 CANDLEMASS почтили память вокалиста TROUBLE

22 сен 2021 : 		 Статуэтка CANDLEMASS выйдет в 2022 году
Вокалист CANDLEMASS: «Я одобрил выступления с Messiah»



JOHAN LÄNGQVIST в недавнем интервью поговорил о выступлении CANDLEMASS с бывшим вокалистом Messiah Marcolin'ом на Rock Hard Festival Greece:

«Да, так и должно было быть.

[CANDLEMASS] были очень популярны в Греции, когда они основали свою группу. И теперь [фанаты] видели, как я [выступал с CANDLEMASS] в Греции в течение нескольких лет. Так что у них просто возникло желание: "Не могли бы вы тоже что-нибудь сделать с Messiah?" И мы все об этом говорили. И [мы все сказали]: "Да, конечно". И получилось так, что это было одно выступление с Messiah. [Смеется]»

На вопрос, был ли он тоже на сцене во время концерта, он пояснил:

«Нет, нет, нет, нет. На самом деле, меня там вообще не было. [Но Messiah] получил мое благословение.

Я знаю почти всех певцов, которые выступали в CANDLEMASS на протяжении многих лет, но на самом деле я познакомился с Messiah только в прошлом году. И мы провели вместе пару вечеров. В наши дни мы уже взрослые люди. Если фанаты захотят увидеть шоу с его участием, то у меня вообще нет с этим проблем».




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

30 ноя 2025
G
Gleb Monster
Что ж, это приятно! По-дружески, по -взрослому
