Вокалист CANDLEMASS: «Я одобрил выступления с Messiah»



JOHAN LÄNGQVIST в недавнем интервью поговорил о выступлении CANDLEMASS с бывшим вокалистом Messiah Marcolin'ом на Rock Hard Festival Greece:



«Да, так и должно было быть.



[CANDLEMASS] были очень популярны в Греции, когда они основали свою группу. И теперь [фанаты] видели, как я [выступал с CANDLEMASS] в Греции в течение нескольких лет. Так что у них просто возникло желание: "Не могли бы вы тоже что-нибудь сделать с Messiah?" И мы все об этом говорили. И [мы все сказали]: "Да, конечно". И получилось так, что это было одно выступление с Messiah. [Смеется]»



На вопрос, был ли он тоже на сцене во время концерта, он пояснил:



«Нет, нет, нет, нет. На самом деле, меня там вообще не было. [Но Messiah] получил мое благословение.



Я знаю почти всех певцов, которые выступали в CANDLEMASS на протяжении многих лет, но на самом деле я познакомился с Messiah только в прошлом году. И мы провели вместе пару вечеров. В наши дни мы уже взрослые люди. Если фанаты захотят увидеть шоу с его участием, то у меня вообще нет с этим проблем».







