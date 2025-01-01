DEATH ANGEL открыли тур

DEATH ANGEL выступления 26 ноября в Oriental Theater in Denver, Colorado открыли "Act III U.S. Tour 2025":
00:00 - Seemingly Endless Time
03:57 - Stop
09:38 - Veil Of Deception
13:00 - The Organization
17:40 - Discontinued
24:00 - Room With A View
30:30 - Stagnant
36:40 - EX-TC
40:30 - Disturbing The Peace
44:40 - Falling Asleep
51:03 - Humanicide
57:07 - Cult Of The Used
1:01:40 - The Moth
1:07:20 - Lost
1:14:28 - Thrown To The Wolves
