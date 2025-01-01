сегодня



Как LOU GRAMM отказал FOREIGNER



LOU GRAMM недавно поговорил с журналом Rock Candy и в рамках этой беседы рассказал о том, как сначала отказался приходить в FOREIGNER:



«Я сказал: « Mick, черт, это очень мило с твоей стороны, что ты меня пригласил, но BLACK SHEEP [подписавшие контракт с Capitol Records] сейчас находятся в сложной ситуации. У нас выходит второй альбом, и мы только что начали тур с KISS. Проблема в том, что сразу после первого концерта в Бостоне с нами произошла авария. Мы потеряли наш грузовик и 80 процентов нашего оборудования. Мы пытаемся понять, что делать и как мы можем продолжить турне». В ответ на это Mick Jones настаивал, чтобы Lou пришел на прослушивание. Gramm сказал: «Я сказал ему, что для меня большая честь, что он меня пригласил, и я надеюсь, что наши пути снова пересекутся в будущем. Mick спросил меня, может ли он перезвонить мне через две-три недели, чтобы узнать, как идут дела, и я сказал ему, что буду рад, если он это сделает».



BLACK SHEEP не смогли найти деньги, чтобы заменить свой фургон и оборудование, а затем их лейбл отказался от них, поэтому участники группы Lou сделали великое и благородное дело:



«Они сказали: «Lou, мы должны быть реалистами. По сути, BLACK SHEEP закончились. Тебе действительно нужно связаться с Mick'ом и посмотреть, что он может предложить».



Но, что удивительно, группа, которая впоследствии стала FOREIGNER, не получила мгновенного признания и вначале была отвергнута многими лейблами.



«Это правда. Мы разослали множество демо-кассет, и идея была в том, что если кто-то проявит интерес, мы пригласим его посмотреть на наше живое выступление. К нам пришло, наверное, восемь или девять лейблов. Практически все они сказали, что группа играет хорошо и у нас есть хорошие идеи для песен, но почему-то они не совсем поняли нас».



В этот момент снова вмешалась судьба , потому что молодой A&R-менеджер Atlantic Джон Калоднер (который впоследствии сформировал и переделал карьеры многих групп и артистов) был на концерте, который группа дала для Atlantic, и, хотя лейбл их отклонил, он связался с ними и сказал, что им следует сократить свои песни под радио:



«Он сказал: "В следующий раз, когда услышите песню BEATLES, засеките время. Я гарантирую, что она не будет длиться даже трех минут"... И он был прав. Я не осознавал, насколько короткими были их песни... Несмотря на свою краткость, они удовлетворяли все потребности. Поэтому Калоднер, Mick и я вернулись к песням».



Затем они вновь представили некоторые композиции Atlantic и в итоге заключили контракт на три альбома, а их дебютный альбом стал настоящим хитом, попав в пятерку лучших в США, как и дебютный сингл «Feels Like The First Time».







