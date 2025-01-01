Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 33
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 30
*Новая песня ULVER 18
*Новое видео CLAWFINGER 15
*SLIPKNOT продались за 120 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 33
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 30
*Новая песня ULVER 18
*Новое видео CLAWFINGER 15
*SLIPKNOT продались за 120 15
[= ||| все новости группы



*

Foreigner

*



2 дек 2025 : 		 Как LOU GRAMM отказал FOREIGNER

13 окт 2025 : 		 KELLY HANSEN попрощался с публикой FOREIGNER

30 сен 2025 : 		 Новый вокалист FOREIGNER: «Фанаты рады, что мы продолжаем!»

8 сен 2025 : 		 LOU GRAMM: «Нынешний состав FOREIGNER просто фантастический!»

19 авг 2025 : 		 FOREIGNER снимут концерт

12 авг 2025 : 		 Акустика от FOREIGNER

5 авг 2025 : 		 LOU GRAMM: «Сейчас самое время выступать с FOREIGNER»

12 июл 2025 : 		 Переиздание FOREIGNER выйдет осенью

29 июн 2025 : 		 LOU GRAMM исполняет FOREIGNER

28 июн 2025 : 		 KELLY HANSEN о финальных концертах с FOREIGNER

15 июн 2025 : 		 FOREIGNER записали трек с Inland Master Chorale

5 июн 2025 : 		 LOU GRAMM не против и продолжить с FOREIGNER

1 июн 2025 : 		 KELLY HANSEN о последних шоу с FOREIGNER

24 май 2025 : 		 KELLY HANSEN об уходе из FOREIGNER

24 май 2025 : 		 Вокалист FOREIGNER о хите «I Want To Know What Love Is»: «Эта песня вышла за пределы музыкальных стилей»

22 май 2025 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Мне еще много предстоит сделать»

21 май 2025 : 		 KELLY HANSEN уходит из FOREIGNER

19 май 2025 : 		 FOREIGNER и JOY HUERTA записали видео

14 май 2025 : 		 Видео полного выступления FOREIGNER

3 май 2025 : 		 FOREIGNER запели на испанском

2 май 2025 : 		 LOU GRAMM: «Год или чуть больше еще побуду с FOREIGNER»

30 апр 2025 : 		 LOU GRAMM выступил с FOREIGNER

23 апр 2025 : 		 Лидер FOREIGNER выпустил видео

22 апр 2025 : 		 FOREIGNER выступят с оркестром

14 апр 2025 : 		 LOU GRAMM записал песню с FOREIGNER

29 мар 2025 : 		 Вокалист FOREIGNER объяснил свое отсутствие
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Как LOU GRAMM отказал FOREIGNER



zoom
LOU GRAMM недавно поговорил с журналом Rock Candy и в рамках этой беседы рассказал о том, как сначала отказался приходить в FOREIGNER:

«Я сказал: « Mick, черт, это очень мило с твоей стороны, что ты меня пригласил, но BLACK SHEEP [подписавшие контракт с Capitol Records] сейчас находятся в сложной ситуации. У нас выходит второй альбом, и мы только что начали тур с KISS. Проблема в том, что сразу после первого концерта в Бостоне с нами произошла авария. Мы потеряли наш грузовик и 80 процентов нашего оборудования. Мы пытаемся понять, что делать и как мы можем продолжить турне». В ответ на это Mick Jones настаивал, чтобы Lou пришел на прослушивание. Gramm сказал: «Я сказал ему, что для меня большая честь, что он меня пригласил, и я надеюсь, что наши пути снова пересекутся в будущем. Mick спросил меня, может ли он перезвонить мне через две-три недели, чтобы узнать, как идут дела, и я сказал ему, что буду рад, если он это сделает».

BLACK SHEEP не смогли найти деньги, чтобы заменить свой фургон и оборудование, а затем их лейбл отказался от них, поэтому участники группы Lou сделали великое и благородное дело:

«Они сказали: «Lou, мы должны быть реалистами. По сути, BLACK SHEEP закончились. Тебе действительно нужно связаться с Mick'ом и посмотреть, что он может предложить».

Но, что удивительно, группа, которая впоследствии стала FOREIGNER, не получила мгновенного признания и вначале была отвергнута многими лейблами.

«Это правда. Мы разослали множество демо-кассет, и идея была в том, что если кто-то проявит интерес, мы пригласим его посмотреть на наше живое выступление. К нам пришло, наверное, восемь или девять лейблов. Практически все они сказали, что группа играет хорошо и у нас есть хорошие идеи для песен, но почему-то они не совсем поняли нас».

В этот момент снова вмешалась судьба , потому что молодой A&R-менеджер Atlantic Джон Калоднер (который впоследствии сформировал и переделал карьеры многих групп и артистов) был на концерте, который группа дала для Atlantic, и, хотя лейбл их отклонил, он связался с ними и сказал, что им следует сократить свои песни под радио:

«Он сказал: "В следующий раз, когда услышите песню BEATLES, засеките время. Я гарантирую, что она не будет длиться даже трех минут"... И он был прав. Я не осознавал, насколько короткими были их песни... Несмотря на свою краткость, они удовлетворяли все потребности. Поэтому Калоднер, Mick и я вернулись к песням».

Затем они вновь представили некоторые композиции Atlantic и в итоге заключили контракт на три альбома, а их дебютный альбом стал настоящим хитом, попав в пятерку лучших в США, как и дебютный сингл «Feels Like The First Time».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 104

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом