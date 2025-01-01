сегодня



Профессиональное видео полного выступления METALLICA '08



Профессиональное видео полного выступления METALLICA, которое состоялось в рамках фестиваля Pinkpop 2008, доступно для просмотра ниже:



00:00:00 Creeping Death

00:06:31 For Whom The Bell Tolls

00:11:54 Ride The Lightning

00:19:14 The Four Horsemen

00:24:50 Bleeding Me

00:33:15 And Justice For All

00:42:57 Devil's Dance

00:48:32 The Memory Remains

00:53:04 Fade To Black

01:00:54 Master Of Puppets

01:09:30 Whiplash

01:13:21 Nothing Else Matters

01:19:08 Sad But True

01:25:01 One

01:34:31 Enter Sandman

01:43:50 Last Caress

01:45:23 So What

01:49:25 Seek & Destroy







