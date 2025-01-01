Arts
*

Metallica

*



31 дек 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA '08

24 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

23 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

17 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

16 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

7 дек 2025 : 		 Как песня METALLICA стала гимном футбольной команды

5 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

4 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

3 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

2 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

30 ноя 2025 : 		 Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!»

29 ноя 2025 : 		 Видео полного выступления METALLICA

27 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

26 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

21 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

20 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 ноя 2025 : 		 Барабанщик METALLICA: «Я нахожусь в гармонии и на пике формы»

6 ноя 2025 : 		 Барабанщик METALLICA: «Причина, по которой я сам хотел участвовать в группе, заключалась в том, чтобы стать частью сообщества»

4 ноя 2025 : 		 Нюхает ли гитарист METALLICA?

2 ноя 2025 : 		 Мастер-класс от продюсера METALLICA
| - |

|||| сегодня

Профессиональное видео полного выступления METALLICA '08



zoom
Профессиональное видео полного выступления METALLICA, которое состоялось в рамках фестиваля Pinkpop 2008, доступно для просмотра ниже:

00:00:00 Creeping Death
00:06:31 For Whom The Bell Tolls
00:11:54 Ride The Lightning
00:19:14 The Four Horsemen
00:24:50 Bleeding Me
00:33:15 And Justice For All
00:42:57 Devil's Dance
00:48:32 The Memory Remains
00:53:04 Fade To Black
01:00:54 Master Of Puppets
01:09:30 Whiplash
01:13:21 Nothing Else Matters
01:19:08 Sad But True
01:25:01 One
01:34:31 Enter Sandman
01:43:50 Last Caress
01:45:23 So What
01:49:25 Seek & Destroy




 ||| =]
