20 мар 2024 :
|
Видео с выступления KK'S PRIEST
17 мар 2024 :
|
TIM "RIPPER" OWENS о выступлениях с KK's PRIEST
17 мар 2024 :
|
Видео с выступления KK'S PRIEST
14 мар 2024 :
|
Видео с выступления KK'S PRIEST
12 мар 2024 :
|
Видео с выступления KK'S PRIEST
7 мар 2024 :
|
Новое видео KK's PRIEST
5 мар 2024 :
|
Видео полного выступления KK'S PRIEST
1 мар 2024 :
|
K.K. DOWNING считает незаслуженно забытой эру TIM'a "RIPPER" OWENS'a в JUDAS PRIEST
28 фев 2024 :
|
K.K. DOWNING о GLENN'e TIPTON'e: «Я безмерно горжусь тем, что мы создали вместе»
27 фев 2024 :
|
K. K. DOWNING об эволюции металла
6 янв 2024 :
|
Профессиональное видео полного выступления KK's PRIEST
26 дек 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления KK's PRIEST
25 дек 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления KK's PRIEST
24 дек 2023 :
|
Вокалист KK's PRIEST: «К. К. против встреч с фанатами»
6 дек 2023 :
|
Новое видео KK's PRIEST
8 ноя 2023 :
|
K.K. DOWNING о введении JUDAS PRIEST в Зал славы рок-н-ролла: «Это был странный опыт»
29 окт 2023 :
|
Цензура добралась до KK's PRIEST
19 окт 2023 :
|
K.K. DOWNING о TIM'e 'RIPPER' OWENS'e: «У него самый лучший голос на планете сейчас»
18 окт 2023 :
|
KK's PRIEST добрались до Мальты
15 окт 2023 :
|
Видео с выступления KK's PRIEST
12 окт 2023 :
|
Лидер KK's PRIEST собирается написать еще одну книгу
9 окт 2023 :
|
Видео с выступления KK's PRIEST
29 сен 2023 :
|
Новое видео KK's PRIEST
19 сен 2023 :
|
Документальный фильм от KK'S PRIEST
18 сен 2023 :
|
K.K. DOWNING: «Я не верю, что Rob проголосовал за то, чтобы я не возвращался в JUDAS PRIEST»
12 сен 2023 :
|
K.K. DOWNING о выступлении в Зале славы рок-н-ролла: «Вообще не нервничал»
25 авг 2023 :
|
Новое видео KK's PRIEST
21 авг 2023 :
|
Вокалист KK'S PRIEST о первом шоу
16 авг 2023 :
|
Видео с выступления KK'S PRIEST
11 авг 2023 :
|
Видео с выступления KK'S PRIEST
28 июл 2023 :
|
Новое видео KK's PRIEST
11 июл 2023 :
|
Видео с выступления KK'S PRIEST
8 июл 2023 :
|
Видео с выступления KK's PRIEST
30 июн 2023 :
|
Новое видео KK's PRIEST
20 дек 2022 :
|
Бывший вокалист JUDAS PRIEST — о новом альбоме KK'S PRIEST: «Работа близка к завершению»
19 дек 2022 :
|
KK'S PRIEST объявили дату первого концерта
9 дек 2022 :
|
Вокалист KK'S PRIEST: «Будет потяжелее!»
5 дек 2022 :
|
Бывший барабанщик JUDAS PRIEST не играл на втором альбоме KK's Priest
15 ноя 2022 :
|
KK'S PRIEST сводят альбом
10 авг 2022 :
|
K. K. DOWNING выпускает книгу
8 мар 2022 :
|
K.K. DOWNING о возможности войти в ЗСРнР
1 мар 2022 :
|
Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла
15 фев 2022 :
|
K.K. DOWNING рассказал, почему он зол на бывших
8 фев 2022 :
|
Бывший гитарист JUDAS PRIEST «на седьмом небе» из-за номинации в ЗСРНР
26 янв 2022 :
|
Гитарист KK'S PRIEST: «Решение JUDAS PRIEST выступать как квартет было...»
4 янв 2022 :
|
Гитарист KK'S PRIEST принял еще одну дозу
27 дек 2021 :
|
K. K. DOWNING: «Материал я писал на автопилоте»
9 дек 2021 :
|
K.K. DOWNING: «Я был в шоке от того, кого взяли вместе Glenn'a»
8 дек 2021 :
|
Гитарист KK'S PRIEST рад, что выпустил биографию
26 ноя 2021 :
|
Почему K.K. DOWNING так и не женился? Отвечает сам виновник
14 окт 2021 :
|
Гитарист KK'S PRIEST: «Сравнивать нас с JP — нормально»
6 окт 2021 :
|
Гитарист KK'S PRIEST хочет выпустить новую пластинку в 2022 году
5 окт 2021 :
|
Гитарист KK'S PRIEST — о подходе к сочинительству
3 окт 2021 :
|
Вокалист KK'S PRIEST обсудил пошлость металл-текстов
1 окт 2021 :
|
Новое видео KK'S PRIEST
29 сен 2021 :
|
Вокалист KK'S PRIEST: «Я не против открыть и JP-шоу»
1 сен 2021 :
|
Гитарист KK'S PRIEST — о бывших
26 авг 2021 :
|
Гитарист KK'S PRIEST — о названии группы
25 авг 2021 :
|
Новое видео KK'S PRIEST
19 авг 2021 :
|
Гитарист KK'S PRIEST надеется, что альбом группы вернёт интерес к хэви
14 авг 2021 :
|
K.K. DOWNING: «Я должен был играть больше соло в JUDAS PRIEST»
4 авг 2021 :
|
K.K. DOWNING заявил, что сочинил новый материал «автоматически»
3 авг 2021 :
|
Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Я всем обязан металлу»
26 июл 2021 :
|
Новое видео KK'S PRIEST
23 июл 2021 :
|
Выход дебютного альбома KK'S PRIEST отложен
22 июл 2021 :
|
Новая песня KK'S PRIEST
11 июл 2021 :
|
DAVID ELLEFSON не рассматривался как потенциальный участник KK'S PRIEST
9 июл 2021 :
|
K.K. DOWNING считает, что доля его сольных партий в JUDAS PRIEST была недостаточной
8 июл 2021 :
|
Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Зачем останавливаться или меняться?»
5 июл 2021 :
|
K.K. DOWNING — о сольниках ROB'a HALFORD'a: «Считаю, что это песни для PRIEST»
30 июн 2021 :
|
K.K. DOWNING заявил, что JUDAS PRIEST угрожали ему судебным иском из-за имени KK'S PRIEST
29 июн 2021 :
|
Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Меня выставили плохим парнем»
26 июн 2021 :
|
K.K. DOWNING хвалит альбомы с Ripper'ом
23 июн 2021 :
|
K.K. DOWNING ожидал, что его позовут обратно в JUDAS PRIEST, когда Гленн Типтон отошёл от дел
21 июн 2021 :
|
KK'S PRIEST — не версия JUDAS PRIEST
20 июн 2021 :
|
Бывший гитарист JUDAS PRIEST испытывает «глубокое уважение» к IRON MAIDEN
17 июн 2021 :
|
Новое видео KK'S PRIEST
17 июн 2021 :
|
K.K. DOWNING — о KK'S PRIEST: «Я долго бился над названием»
16 июн 2021 :
|
K.K. DOWNING начал работу над вторым альбомом KK'S PRIEST
11 июн 2021 :
|
K.K. DOWNING — о названии группы
10 июн 2021 :
|
TIM "RIPPER" OWENS — о сравнениях KK'S PRIEST с JUDAS PRIEST
1 июн 2021 :
|
K.K. DOWNING выбрал «бога рока»
26 май 2021 :
|
Войдет ли DAVID ELLEFSON в KK'S PRIEST?
19 май 2021 :
|
Бывший барабанщик JUDAS PRIEST — об отсутствии на альбоме KK'S PRIEST
12 май 2021 :
|
Новое видео KK'S PRIEST
10 май 2021 :
|
Фрагмент нового материала KK'S PRIEST
6 май 2021 :
|
K.K. DOWNING: «Настоящий дух JUDAS PRIEST находится внутри меня»
8 янв 2021 :
|
KK'S PRIEST обещают альбом
1 сен 2020 :
|
Дебютный альбом KK'S PRIEST в статусе сведения...
5 июн 2020 :
|
Физическая версия биографии K.K. DOWNING выйдет осенью
16 май 2020 :
|
Альбом KK'S PRIEST еще не сведён
23 мар 2020 :
|
K.K. DOWNING о дебютном альбоме KK'S PRIEST
18 мар 2020 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS заявил, что дебютный альбом KK'S PRIEST «звучит невероятно»
21 фев 2020 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS «очень взволнован» по поводу своей новой группы с K. K. DOWNING'ом
18 фев 2020 :
|
K.K. DOWNING собрал бывших в KK'S PRIEST
