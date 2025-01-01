Arts
Новости
*

KK's Priest

*



1 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления KK’S PRIEST

31 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления KK’S PRIEST

10 июл 2025 : 		 K.K. DOWNING о финальном концерте BLACK SABBATH

28 июн 2025 : 		 Участники KK'S PRIEST записали кавер-версию JUDAS PRIEST

15 июн 2025 : 		 K.K. DOWNING: «Многие фанаты смотрят на KK'S PRIEST свысока, потому что называют нас трибьют-группой»

29 апр 2025 : 		 K.K. DOWNING вспоминает Леса Бинкса

28 дек 2024 : 		 Вокалист KK'S PRIEST: «Когда люди приходят на наши концерты, они в восторге!»

12 дек 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления KK'S PRIEST

21 ноя 2024 : 		 Гитарист KK'S PRIEST о туре с ACCEPT

13 окт 2024 : 		 Почему KK'S PRIEST не продают за деньги встречи с фанатами?

9 окт 2024 : 		 MARK TORNILLO присоединился на сцене к KK'S PRIEST

7 окт 2024 : 		 Видео полного выступления KK'S PRIEST

23 сен 2024 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

9 сен 2024 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

5 сен 2024 : 		 Новое видео KK'S PRIEST

4 сен 2024 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

19 авг 2024 : 		 Вокалист KK'S PRIEST о том, что значит вновь делить сцену с KK

9 авг 2024 : 		 KK'S PRIEST добавили в сет 'Sinner' и 'Diamonds And Rust'

1 авг 2024 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

16 июл 2024 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

3 июн 2024 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST

27 май 2024 : 		 K.K. DOWNING о вероятности выступления с JUDAS PRIEST: «Пусть сначала покажут чек»

25 май 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления KK's PRIEST

5 май 2024 : 		 Вокалист KK'S PRIEST: «Мои альбомы с JP получат должное внимание»

1 апр 2024 : 		 K.K. DOWNING: «Смысл музыки в преданности поклонников»

29 мар 2024 : 		 Видео с выступления KK'S PRIEST
Профессиональное видео с выступления KK’S PRIEST



Профессиональное видео с выступления KK’S PRIEST, которое состоялось в рамках Rock Hard Festival 2024, доступно для просмотра ниже.




просмотров: 140

