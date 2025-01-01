Arts
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 45
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 33
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 27
*Новая песня ULVER 18
*Новое видео CLAWFINGER 15
1 дек 2025 : 		 THE CROWN едут в прощальный тру

7 янв 2025 : 		 THE CROWN перезаписали Hunger

11 окт 2024 : 		 Новый альбом группы THE CROWN доступен для прослушивания

1 окт 2024 : 		 Демонстрационное видео от THE CROWN

30 сен 2024 : 		 Вскрытие THE CROWN

19 сен 2024 : 		 Новое видео THE CROWN

28 авг 2024 : 		 Новое видео THE CROWN

21 июл 2023 : 		 THE CROWN медленно готовятся к новому

30 дек 2022 : 		 THE CROWN нашли барабанщика

28 авг 2022 : 		 THE CROWN нашли басиста

1 фев 2022 : 		 THE CROWN без Б!

11 авг 2021 : 		 У THE CROWN полно песен

24 мар 2021 : 		 Видео с текстом от THE CROWN

24 мар 2021 : 		 Успехи в чартах THE CROWN

15 мар 2021 : 		 Видео с текстом от THE CROWN

18 фев 2021 : 		 Новое видео THE CROWN

29 янв 2021 : 		 Новая песня THE CROWN

15 янв 2021 : 		 Новое видео THE CROWN

9 окт 2020 : 		 THE CROWN записали альбом за неделю

4 окт 2020 : 		 THE CROWN в студии

13 июл 2020 : 		 Фрагменты новых треков THE CROWN

8 июн 2020 : 		 THE CROWN начнут запись осенью

18 авг 2019 : 		 THE CROWN думают о новом материале

10 авг 2019 : 		 Видео с выступления THE CROWN

7 июн 2019 : 		 Видео с выступления THE CROWN

31 дек 2018 : 		 THE CROWN о 2018
THE CROWN едут в прощальный тру



THE CROWN опубликовали следующее сообщение:

«После 35 лет творчества и дэт-металлического беспредела пришло время завершить путь THE CROWN.

2026 год станет не только последним годом наших концертов — он станет заключительной главой в истории группы. Мы хотим выступить на наших собственных условиях, прославляя все, что олицетворяет эта группа: энергию, страсть и любовь к экстремальной музыке. Самое главное, это прощание для вас — наших поклонников. Благодаря вашей преданности делу группа существует уже более трех десятилетий. Каждое шоу в 2026 году станет для нас способом поблагодарить вас за все годы поддержки, за неиссякаемую энергию зрителей и за то, что вы были с нами в каждую эпоху существования THE CROWN.

В течение 2026 года мы будем давать прощальные концерты по всему миру, встречаясь с фанатами в последний раз. Каждое шоу будет посвящено прошлому, настоящему и неудержимому духу, который питал THE CROWN с самого первого дня. Всему свое время — и это наше.

Спасибо вам за 35 лет преданности, хаоса и металла! Давайте сделаем 2026 год грандиозным финалом, которого он заслуживает!

NO TOMORROW - FAREWELL 2026:

Jan. 10 - PT Mangualde - Mangualde Hard Metal Fest
Mar. 06 - ES Barcelona - Sala Lennon
Mar. 07 - ES Valencia - Sala Zulu
Mar. 08 - ES Madrid - Sala Nazca
Mar. 14 - CH Zürich - Züri Gmätzlets
May 22 - US Baltimore - Maryland Deathfest
Jul. 25 - FI Vaasa - Kaaos Festival
Aug. 15 - IT Francavilla al Mare - Frantic Fest
Aug. 20 - AT Spital am Semmering - Kaltenbach Open Air
Nov. 06 - SE Umeå - House Of Metal
Nov. 21 - SE Linköping - Platens
Nov. 28 - SE Skövde - Lokstallet
Dec. 12 - NL Eindhoven - Metal Meeting
Dec. 18 - SE Stockholm - Kollektivet livet
Dec. 19 - SE Gothenburg - Valand (final show)




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
