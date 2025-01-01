сегодня



THE CROWN едут в прощальный тру



THE CROWN опубликовали следующее сообщение:



«После 35 лет творчества и дэт-металлического беспредела пришло время завершить путь THE CROWN.



2026 год станет не только последним годом наших концертов — он станет заключительной главой в истории группы. Мы хотим выступить на наших собственных условиях, прославляя все, что олицетворяет эта группа: энергию, страсть и любовь к экстремальной музыке. Самое главное, это прощание для вас — наших поклонников. Благодаря вашей преданности делу группа существует уже более трех десятилетий. Каждое шоу в 2026 году станет для нас способом поблагодарить вас за все годы поддержки, за неиссякаемую энергию зрителей и за то, что вы были с нами в каждую эпоху существования THE CROWN.



В течение 2026 года мы будем давать прощальные концерты по всему миру, встречаясь с фанатами в последний раз. Каждое шоу будет посвящено прошлому, настоящему и неудержимому духу, который питал THE CROWN с самого первого дня. Всему свое время — и это наше.



Спасибо вам за 35 лет преданности, хаоса и металла! Давайте сделаем 2026 год грандиозным финалом, которого он заслуживает!



NO TOMORROW - FAREWELL 2026:



Jan. 10 - PT Mangualde - Mangualde Hard Metal Fest

Mar. 06 - ES Barcelona - Sala Lennon

Mar. 07 - ES Valencia - Sala Zulu

Mar. 08 - ES Madrid - Sala Nazca

Mar. 14 - CH Zürich - Züri Gmätzlets

May 22 - US Baltimore - Maryland Deathfest

Jul. 25 - FI Vaasa - Kaaos Festival

Aug. 15 - IT Francavilla al Mare - Frantic Fest

Aug. 20 - AT Spital am Semmering - Kaltenbach Open Air

Nov. 06 - SE Umeå - House Of Metal

Nov. 21 - SE Linköping - Platens

Nov. 28 - SE Skövde - Lokstallet

Dec. 12 - NL Eindhoven - Metal Meeting

Dec. 18 - SE Stockholm - Kollektivet livet

Dec. 19 - SE Gothenburg - Valand (final show)







