THE CROWN едут в прощальный тру
THE CROWN опубликовали следующее сообщение:
«После 35 лет творчества и дэт-металлического беспредела пришло время завершить путь THE CROWN.
2026 год станет не только последним годом наших концертов — он станет заключительной главой в истории группы. Мы хотим выступить на наших собственных условиях, прославляя все, что олицетворяет эта группа: энергию, страсть и любовь к экстремальной музыке. Самое главное, это прощание для вас — наших поклонников. Благодаря вашей преданности делу группа существует уже более трех десятилетий. Каждое шоу в 2026 году станет для нас способом поблагодарить вас за все годы поддержки, за неиссякаемую энергию зрителей и за то, что вы были с нами в каждую эпоху существования THE CROWN.
В течение 2026 года мы будем давать прощальные концерты по всему миру, встречаясь с фанатами в последний раз. Каждое шоу будет посвящено прошлому, настоящему и неудержимому духу, который питал THE CROWN с самого первого дня. Всему свое время — и это наше.
Спасибо вам за 35 лет преданности, хаоса и металла! Давайте сделаем 2026 год грандиозным финалом, которого он заслуживает!
NO TOMORROW - FAREWELL 2026:
Jan. 10 - PT Mangualde - Mangualde Hard Metal Fest
Mar. 06 - ES Barcelona - Sala Lennon
Mar. 07 - ES Valencia - Sala Zulu
Mar. 08 - ES Madrid - Sala Nazca
Mar. 14 - CH Zürich - Züri Gmätzlets
May 22 - US Baltimore - Maryland Deathfest
Jul. 25 - FI Vaasa - Kaaos Festival
Aug. 15 - IT Francavilla al Mare - Frantic Fest
Aug. 20 - AT Spital am Semmering - Kaltenbach Open Air
Nov. 06 - SE Umeå - House Of Metal
Nov. 21 - SE Linköping - Platens
Nov. 28 - SE Skövde - Lokstallet
Dec. 12 - NL Eindhoven - Metal Meeting
Dec. 18 - SE Stockholm - Kollektivet livet
Dec. 19 - SE Gothenburg - Valand (final show)
