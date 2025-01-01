сегодня



Новый EXODUS выйдет весной



Gary Holt в рамках нового интервью ответил на вопрос о том, когда ждать новый альбом EXODUS:



«Он очень крут и выйдет в следующем марте. Думаю, что это будет 20 марта, и он офигенно крут! Я к тому, что он просто офигенно крут! Мы так им гордимся!»







