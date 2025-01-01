Arts
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 45
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 33
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 26
*Новая песня ULVER 18
*Новое видео CLAWFINGER 15
1 дек 2025 : 		 Финальный концертный релиз PAUL DI'ANNO выйдет в 2026

23 окт 2025 : 		 "Di'Anno: Iron Maiden's Lost Singer" выйдет в 2026

4 окт 2025 : 		 BLAZE BAYLEY и участники IRON MAIDEN почтили память Пола Ди'Анно

21 май 2025 : 		 Надгробие Пола Ди'Анно

27 апр 2025 : 		 Кавер-версия DEEP PURPLE от PAUL DI’ANNO

18 мар 2025 : 		 Нереализованные треки PAUL DI'ANNO выйдут весной

13 мар 2025 : 		 STEVE HARRIS: «Пол Ди'Анно называл меня Гитлером»

5 мар 2025 : 		 Выходит новая книга Пола Ди'Анно

11 ноя 2024 : 		 Причина смерти Пола Ди'Анно

28 окт 2024 : 		 Концерт памяти Пола Ди'Анно пройдет в ноябре

26 окт 2024 : 		 Пол Ди'Анно будет похоронен в Лондоне

24 окт 2024 : 		 Музыканты WARHORSE почтили память Пола Ди'Анно

23 окт 2024 : 		 Документальный фильм о Поле Ди'Анно выйдет в 2025

21 окт 2024 : 		 IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно

21 окт 2024 : 		 Умер Пол Ди'Анно

13 сен 2024 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от PAUL DI'ANNO

2 сен 2024 : 		 PAUL DI'ANNO о встрече с бывшими, здоровье и творчестве

9 авг 2024 : 		 PAUL DI'ANNO перезаписал IRON MAIDEN

25 июл 2024 : 		 PAUL DI'ANNO: «ЗСРнР та еще хрень!»

24 июн 2024 : 		 Новое видео PAUL DI'ANNO

23 июн 2024 : 		 PAUL DI'ANNO: «Последние годы дались мне тяжело»

11 апр 2024 : 		 PAUL DI'ANNO: «Я чуть не умер в Буэнос-Айресе!»

14 дек 2023 : 		 Видео с выступления PAUL DI'ANNO

17 окт 2023 : 		 PAUL DI'ANNO: «Я страдаю от ПТСР»

13 окт 2023 : 		 Видео с выступления PAUL DI'ANNO

22 авг 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления PAUL DI'ANNO
Финальный концертный релиз PAUL DI'ANNO выйдет в 2026



Новый концертный релиз PAUL DI'ANNO, который был записан в рамках тура 2024 года, будет выпущен в следующем году.






