*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 39
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 35
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 23
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 16
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 15
*

Metallica

*



7 дек 2025 : 		 Как песня METALLICA стала гимном футбольной команды

5 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

4 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

3 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

2 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

30 ноя 2025 : 		 Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!»

29 ноя 2025 : 		 Видео полного выступления METALLICA

27 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

26 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

21 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

20 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 ноя 2025 : 		 Барабанщик METALLICA: «Я нахожусь в гармонии и на пике формы»

6 ноя 2025 : 		 Барабанщик METALLICA: «Причина, по которой я сам хотел участвовать в группе, заключалась в том, чтобы стать частью сообщества»

4 ноя 2025 : 		 Нюхает ли гитарист METALLICA?

2 ноя 2025 : 		 Мастер-класс от продюсера METALLICA

30 окт 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

28 окт 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 окт 2025 : 		 Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justice For All"

23 окт 2025 : 		 Гитарист METALLICA о "Kirk Hammett The Collection: Live"

21 окт 2025 : 		 Барабанщик METALLICA о поразившей его песне DEEP PURPLE

20 окт 2025 : 		 METALLICA выступила на благотворительном концерте

19 окт 2025 : 		 Барабанщик METALLICA дал совет молодым музыкантам
Как песня METALLICA стала гимном футбольной команды



zoom
Kris Schwartz, продюсер ESPN, опубликовал ролик "ACC Huddle" о том, как хит METALLICA "Enter Sandman" стал гимном для футбольной команды Virginia Tech Hokies более чем 25 лет назад.

Использование "Enter Sandman", считающейся одной из самых ярких в студенческом футболе, берет свое начало 27 августа 2000 года, когда Virginia Tech установила свое первое видео-табло на стадионе "Лейн Стэдиум" и потребовалась новая песня для выхода.

Попробовав несколько композиций, таких как "Welcome To The Jungle" от GUNS N' ROSES и "Sirius" от THE ALAN PARSONS PROJECT, The Hokies остановились на "Enter Sandman". Зазвучал тяжелый рифф, толпа взревела, и родилась традиция.

Брайан Уоллс, старший помощник директора по легкой атлетике Virginia Tech, объяснил: "1999 год, безусловно, был волшебным годом для Virginia Tech. В регулярном чемпионате мы проиграли 11:0, а Майкл Вик был нашим квотербеком. Нам совсем немного не хватило для участия в национальном чемпионате, но это дало нам возможность впервые купить табло. И вот в 2000 году мы установили наше первое табло здесь, в Блэксбурге (штат Вирджиния).

Мы отбрасывали идеи просто разогревающих песен, песен для поднятия настроения. [Другими претендентами были] "Thunderstruck" AC/DC и "Welcome To The Jungle" GUNS N ROSES. Но, очевидно, у нас был только один выбор, который мы могли сделать.

Первые 10 лет, пока мы монтировали это видео, мы доходили до кульминации "Enter Sandman". Команда выходила полностью, мы выключали музыку и Virginia Tech начинали с нашей боевой песни "Tech Triumph". И мы получали столько жалоб по этому поводу. Фанаты говорили: "Мы не хотим это слушать. Мы просто хотим услышать METALLICA".

На протяжении 25 лет Hokie Nation прыгали, кричали и сотрясали стадион Lane Stadium под звуки "Enter Sandman". 7 мая 2025 года METALLICA, наконец, отплатили им тем же.

Под огнями Блэксбурга METALLICA в рамках мирового тура "M72" вместе с SUICIDAL TENDENCIES и PANTERA приехала на переполненный стадион Lane Stadium. Подготовка к концерту началась за несколько дней до его начала, и шумиха нарастала с каждым часом. К началу шоу трибуны заполнили более 66 000 фанатов, готовясь к тому, к чему привыкли за десятилетия.

Когда вечер прорезали безошибочно узнаваемые вступительные ноты "Enter Sandman", мечта стала реальностью. Толпа взорвалась, подпевая в унисон самой группе, выступавшей на том самом концерте, который сделал эту песню легендарной. Сейсмологическая обсерватория Технологического института Вирджинии, расположенная в миле отсюда, зафиксировала подземные толчки во время исполнения и позже подтвердила, что толпа буквально сотрясала землю. Негромкий, но продолжительный звук землетрясения METALLICA, который не достигал и 1 балла по шкале Рихтера, по словам местного телеканала Fox News, не был опасен для зрителей концерта, но остался в памяти.

"Магнитуда была бы меньше 1,0", — сказал научный сотрудник Технической сейсмологической обсерватории Вирджинии Мартин Чепмен. "Это слишком мало, чтобы ощущаться даже на расстоянии мили".




