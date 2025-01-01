сегодня



Как песня METALLICA стала гимном футбольной команды



Kris Schwartz, продюсер ESPN, опубликовал ролик "ACC Huddle" о том, как хит METALLICA "Enter Sandman" стал гимном для футбольной команды Virginia Tech Hokies более чем 25 лет назад.



Использование "Enter Sandman", считающейся одной из самых ярких в студенческом футболе, берет свое начало 27 августа 2000 года, когда Virginia Tech установила свое первое видео-табло на стадионе "Лейн Стэдиум" и потребовалась новая песня для выхода.



Попробовав несколько композиций, таких как "Welcome To The Jungle" от GUNS N' ROSES и "Sirius" от THE ALAN PARSONS PROJECT, The Hokies остановились на "Enter Sandman". Зазвучал тяжелый рифф, толпа взревела, и родилась традиция.



Брайан Уоллс, старший помощник директора по легкой атлетике Virginia Tech, объяснил: "1999 год, безусловно, был волшебным годом для Virginia Tech. В регулярном чемпионате мы проиграли 11:0, а Майкл Вик был нашим квотербеком. Нам совсем немного не хватило для участия в национальном чемпионате, но это дало нам возможность впервые купить табло. И вот в 2000 году мы установили наше первое табло здесь, в Блэксбурге (штат Вирджиния).



Мы отбрасывали идеи просто разогревающих песен, песен для поднятия настроения. [Другими претендентами были] "Thunderstruck" AC/DC и "Welcome To The Jungle" GUNS N ROSES. Но, очевидно, у нас был только один выбор, который мы могли сделать.



Первые 10 лет, пока мы монтировали это видео, мы доходили до кульминации "Enter Sandman". Команда выходила полностью, мы выключали музыку и Virginia Tech начинали с нашей боевой песни "Tech Triumph". И мы получали столько жалоб по этому поводу. Фанаты говорили: "Мы не хотим это слушать. Мы просто хотим услышать METALLICA".



На протяжении 25 лет Hokie Nation прыгали, кричали и сотрясали стадион Lane Stadium под звуки "Enter Sandman". 7 мая 2025 года METALLICA, наконец, отплатили им тем же.



Под огнями Блэксбурга METALLICA в рамках мирового тура "M72" вместе с SUICIDAL TENDENCIES и PANTERA приехала на переполненный стадион Lane Stadium. Подготовка к концерту началась за несколько дней до его начала, и шумиха нарастала с каждым часом. К началу шоу трибуны заполнили более 66 000 фанатов, готовясь к тому, к чему привыкли за десятилетия.



Когда вечер прорезали безошибочно узнаваемые вступительные ноты "Enter Sandman", мечта стала реальностью. Толпа взорвалась, подпевая в унисон самой группе, выступавшей на том самом концерте, который сделал эту песню легендарной. Сейсмологическая обсерватория Технологического института Вирджинии, расположенная в миле отсюда, зафиксировала подземные толчки во время исполнения и позже подтвердила, что толпа буквально сотрясала землю. Негромкий, но продолжительный звук землетрясения METALLICA, который не достигал и 1 балла по шкале Рихтера, по словам местного телеканала Fox News, не был опасен для зрителей концерта, но остался в памяти.



"Магнитуда была бы меньше 1,0", — сказал научный сотрудник Технической сейсмологической обсерватории Вирджинии Мартин Чепмен. "Это слишком мало, чтобы ощущаться даже на расстоянии мили".







