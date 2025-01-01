сегодня



Басист LINKIN PARK: «Мы приятно удивлены реакцией на концерты»



Dave "Phoenix" Farrell в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какие были у него ожидания перед стартом нынешнего тура:



«Пожалуй с точки зрения ожиданий до начала тура я не знал, чего ожидать. Мы проводили много времени вместе, писали вместе, репетировали вместе, ели вместе, тусовались, веселились и так далее, но, очевидно, совсем не тратили время на гастроли. А гастроли § это совсем другое дело. Так что я на самом деле не знал, я не представлял, чего ожидать. И, кроме того, не только Emily и Colin были в некотором роде новыми лицами в этом пространстве, но и я, Mike и Joe, которые были немного старше, мы ведь и сами какое-то время не гастролировали. Так что возникают разные вопросы об износе, который путешествие и все остальное накладывает на ваше тело, а также о проблемах с вокалом из-за жесткого графика и тому подобном. Поэтому всегда возникает масса вопросов. К счастью, на данный момент, спустя год с лишним, все оказалось очень хорошо. Все остались относительно здоровы, настолько здоровы, о чем только можно мечтать. И концерты были великолепными».



На вопрос, считает ли он, что в перезапуске LINKIN PARK был какой-то риск после того, что случилось с Честером, он ответил:



«Да, я думаю, что в том, что мы делаем, всегда есть какой-то риск. Я считаю, что риск, если вы уменьшите масштаб и посмотрите на это немного с другой стороны, заключается в том, что вы можете испытывать смущение, или выскажете что-то, что никому не нравится, или сделаете что-то, что все возненавидят. Но, с моей точки зрения, два или три года назад, когда мы говорили об этом или даже начинали снова собираться вместе, то есть я, Mike и Joe, мы не знали, будем ли мы вообще выступать как LINKIN PARK. После смерти Честера мы несколько раз останавливались и начинали писать музыку, и, с моей точки зрения, это было слишком тяжело. Был серьезный эмоциональный напряг. Мне нравилось кое-что из того, что мы сочиняли, и мне нравилось проводить время с ребятами, но просто начать затрагивать моменты, которые все еще казались болезненными и чувствительными, было уже слишком. Так что мы проводили неделю или две, собираясь вместе и сочиняя что-то, а потом не виделись месяцев шесть, и было много перерывов в работе. На определенном этапе, это было два или три года назад, [мы] просто решили: "Давайте выбросим все это в окно. Давайте просто сделаем что-нибудь, и посмотрим, понравится ли нам оно вообще. Давайте не будем делать это под заголовком "Это новая музыка LINKIN PARK". Давайте не будем делать ничего подобного. Давайте просто проверим, можем ли мы по-прежнему творить вместе и нравится ли нам то, что мы делаем, и давайте не будем взваливать на себя бремя выяснения, что это такое и что с этим делать". И для меня это было невероятно освобождающим моментом, потому что я проводил бессонные ночи, пытаясь разобраться во всем, придумывая ответы на все вопросы о том, что значило бы или как выглядело бы повторное участие LINKIN PARK. Все эти страхи только усиливали мое беспокойство и не давали мне спать по ночам, пытаясь ответить на 10 000 различных вопросов, на которые нужно было ответить, чтобы продвигаться вперед. И один из самых важных вопросов, на ваш взгляд, заключался в том, как это будет воспринято? Что бы я подумал по этому поводу? Что бы подумали об этом другие люди?



Я уверен, что каждый справляется с горем по-разному и у каждого есть право делать это по-своему. Я считаю, что наши фанаты справлялись с горем так же, как и мы, и миллионом других способов. И в конце концов, что касается меня, то я просто почувствовал, что вместе с группой мне нужно посмотреть, какой она может быть, или какой может быть другая глава, или как все это может выглядеть. И если это не сработает, или если в какой-то момент мне это не понравится, или если это никому не понравится, или что-то еще, тогда, по крайней мере, я буду знать, что это такое или что это было. Но мне было как-то неудобно оставлять все как есть. Мне это казалось неправильным. Мне не хотелось двигаться вперед. И я чувствовал, что лично для меня действительно важно просто продолжать жить».



На вопрос о том, беспокоился ли он о том, что подумают фанаты LINKIN PARK о возвращении группы, или его совершенно не волновало, что они скажут, Dave ответил:



«Вероятно, и то, и другое. Когда дело доходит до Интернета, и это происходит в самых разных местах и где бы то ни было, всегда будут появляться сложные моменты, которые вы не хотите слышать или видеть, или с которыми вы не согласны, или что-то в этом роде. Но для меня отзывы в Интернете такого рода не являются причиной что-то делать или не делать. Но, что касается меня, я просто чувствовал, что по этому вопросу могут быть разные мнения. Это нормально. Это естественно. Размышляя [об этом], я подумал, насколько странным был бы мир, если бы ты что-то делал, а в Интернете все с этим соглашались или любили это? Случалось ли такое когда-нибудь? Наверное, нет. И поэтому у вас должно быть немного этого, а это даже не столько для нас. Мы пережили нечто безумное в связи с кончиной Честера, которая была трагичной, очень эмоциональной и напряженной. Но даже если отбросить все это, если есть группа, которая только что выпустила новый альбом, отбросить все эмоциональное, группа выпускает альбом, вы всегда будете получать отзывы об этом, которые будут везде. И поэтому, если бы вы просто позволили этому парализовать вас, я чувствую, что это было бы так... я не знаю... просто было бы трудно сказать: "Давайте не будем выпускать новый альбом, потому что 5, 10, 20, 50%, неважно, — это им не понравится, или будет критика, или вы сами расстроитесь от слов, или что-то еще. В конце этого процесса для нас большая часть отзывов стала понятной, и я не возражаю против того, что у разных людей есть свои собственные идеи или мнения. Но, надеюсь, если я остаюсь самим собой и если я веду себя... "мужественно" — неподходящее слово, но если я остаюсь самим собой и в некотором роде прямолинеен как музыкант или творец, мысль о том, что кому-то это может не понравиться, никогда не должна быть причиной для отказа от релиза, обязательно нужно делать что-то новое и двигаться вперед!»







+0 -0



просмотров: 50

